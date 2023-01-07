Следующая встреча формата "Рамштайн" состоится 20 января, - Минобороны Германии
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Следующая встреча контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится 20 января.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии, передает Цензор.НЕТ.
В рамках подготовки к встрече министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт провела разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.
"Главными темами переговоров были текущая военная ситуация в Украине и координация дальнейшего военного обеспечения оборонной борьбы Украины, в частности относительно бронетранспортеров и системы противовоздушной обороны Patriot", - говорится в сообщении.
Ламбрехт напомнила о намерении ФРГ предоставить Украине 40 бронемашин Marder и ЗРК Patriot.
"Вместе с нашими союзниками мы еще раз демонстрируем, что мы едины в поддержке Украины, действуя как единое целое и в тесной координации. Вместе мы сильнее", - сказала она.
В Пентагоне отметили, что Остин "высоко оценил" решение Германии предоставить Украине дополнительную военную помощь.
"Два лидера договорились и дальше тесно координировать свои усилия с другими союзниками и партнерами по оказанию помощи Украине", - говорится в сообщении.
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Тому зброї багато не буває.
Більше у нас зброї - менше наших втрат.
Також є перспектива рашистської нової хвилі мобілізації з 16 січня 2023 та введення військового стану на території раші.
@tendertorg21
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56 хв
Кіпрська церква називає прихожан - "дитя Боже",
Грецька - "дитя Боже",
Константинопольська - "дитя Боже",
Українська - "дитя Боже"
і тільки філія фсб - "раб.....".
Рабів до Раю не пускають
Кацапам не выжить, они не понимают во что ввязались. Маленькая победоносная войны для поднятия рейтинга кончится для путина клеймом худшего дерьма в мире.