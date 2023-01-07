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Новости За рубежомВойна в Украине
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Германия (6005) Пентагон (1204) помощь (6120) США (23161) Остин Ллойд (284) Ламбрехт (49)

Следующая встреча формата "Рамштайн" состоится 20 января, - Минобороны Германии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ламбрехт,остін

Следующая встреча контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится 20 января.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии, передает Цензор.НЕТ.

В рамках подготовки к встрече министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт провела разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Главными темами переговоров были текущая военная ситуация в Украине и координация дальнейшего военного обеспечения оборонной борьбы Украины, в частности относительно бронетранспортеров и системы противовоздушной обороны Patriot", - говорится в сообщении.

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Ламбрехт напомнила о намерении ФРГ предоставить Украине 40 бронемашин Marder и ЗРК Patriot.

"Вместе с нашими союзниками мы еще раз демонстрируем, что мы едины в поддержке Украины, действуя как единое целое и в тесной координации. Вместе мы сильнее", - сказала она.

В Пентагоне отметили, что Остин "высоко оценил" решение Германии предоставить Украине дополнительную военную помощь.

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"Два лидера договорились и дальше тесно координировать свои усилия с другими союзниками и партнерами по оказанию помощи Украине", - говорится в сообщении.
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Маємо на увазі, що якщо ми подивимось на втрати нашої техніки на війні (що на війні є завжди), то можна говорити про необхідність поповнення втрачених запасів (зараз вже західною бронею і тд).
Тому зброї багато не буває.
Більше у нас зброї - менше наших втрат.
Також є перспектива рашистської нової хвилі мобілізації з 16 січня 2023 та введення військового стану на території раші.
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07.01.2023 10:58 Ответить
Харошая музыка
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07.01.2023 11:19 Ответить
Олекса Моцно Лютий
@tendertorg21
·
56 хв
Кіпрська церква називає прихожан - "дитя Боже",
Грецька - "дитя Боже",
Константинопольська - "дитя Боже",
Українська - "дитя Боже"
і тільки філія фсб - "раб.....".
Рабів до Раю не пускають
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07.01.2023 11:25 Ответить
А это значит что другие члены НАТО тоже чего нибудь отсыпят, учитывая что США уже и Бредли дают и sea sparrow,ну, после патриотов думаю все можно, потому что дороже их разве что В-2, авианосцы и эсминцы). Это ещё военная машина США не развернулась в полную мощь на производство после затяжной спячки. У военных производителей сейчас ажиотаж, страны резко вооружаются, спасибо рашке .
Кацапам не выжить, они не понимают во что ввязались. Маленькая победоносная войны для поднятия рейтинга кончится для путина клеймом худшего дерьма в мире.
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07.01.2023 13:43 Ответить
 
 