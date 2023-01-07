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Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

фінляндія

Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи в Украине. Его утвердят в ближайшие недели.

Об этом в Twitter сообщил исполняющий обязанности министра обороны Финляндии Микко Савола, передает Цензор.НЕТ.

"Финляндия поддерживает Украину. Мы готовим 12-й пакет помощи. Решения будут приняты в ближайшие недели. Содержимое помощи определяется совместно с Силами обороны с тем, чтобы не подорвать собственную обороноспособность", - отметил он.

Глава Минобороны добавил, что из соображений безопасности Финляндия не будет разглашать подробности пакета военной помощи.

Читайте также: Финляндия может предоставить Украине танки Leopard 2 при условии принятия решения в Европе
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Топ комментарии
+10
Молча и без пафоса
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07.01.2023 13:22
+10
надеюсь финны уже незаметно передали нам три батареи "Буков" вместе с запасом ракет 9М38. В свете перспективы адаптации к "букам" ракет Sea Sparrow, которых у кое-кого как грязи, эти восемнадцать ПУ были очень кстати в свете осенних обстрелов нашей энергетической инфраструктуры.
Впрочем, как и переданные ими ЗУшки, которые привнесли свой вклад в борьбе с ишакедами.
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07.01.2023 14:02
+7
Танки!
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07.01.2023 13:28
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Молча и без пафоса
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07.01.2023 13:22 Ответить
Танки!
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07.01.2023 13:28 Ответить
Это кнопка
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07.01.2023 13:29 Ответить
надеюсь финны уже незаметно передали нам три батареи "Буков" вместе с запасом ракет 9М38. В свете перспективы адаптации к "букам" ракет Sea Sparrow, которых у кое-кого как грязи, эти восемнадцать ПУ были очень кстати в свете осенних обстрелов нашей энергетической инфраструктуры.
Впрочем, как и переданные ими ЗУшки, которые привнесли свой вклад в борьбе с ишакедами.
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07.01.2023 14:02 Ответить
Я вообще надеюсь на Звезду Смерти, но маємо, що маємо
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07.01.2023 14:10 Ответить
сбор средств На Звезду Смерти начнется весной, когда проект Чёрный Ящик себя исчерпает.
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07.01.2023 15:50 Ответить
Фіни собі не зміняють, все населення і влада усвідомлює ризик і суть московщини, вспоминають і власну війну з мордором. Дадуть не дуже великий але всеосяжний і вкрай потрібний перелік. На танки поки розраховувати не варто.
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07.01.2023 13:33 Ответить
Голова комітету з питань оборони фінського парламенту Антті Гяккінен заявив, що Фінляндія також повинна надати Україні бойові танки Leopard 2, але за умови, якщо на такий крок підуть й інші європейські держави.
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07.01.2023 14:12 Ответить
У Фінов 100 Леопардів в бойовій готовності, а ще 100 шт. на консервації.
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07.01.2023 15:33 Ответить
Можна лише щіро дякувати нащадкам славетних шюцкоровських "кукушек", що нищили совков (сАвЄцкіх оккупантів) тисячами.
Хотілось би вірити, що ця допомога буде виеористана для могилізації нащадків совків-орків (оккупантів рашистських кончених).
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07.01.2023 13:38 Ответить
Щиро дякуємо за підтримку та допомогу.
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07.01.2023 13:40 Ответить
Дали бы танков, хотя б штук... три и тогда бы понеслась физда по кочкам!
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07.01.2023 14:01 Ответить
будуть і танки
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07.01.2023 14:12 Ответить
BCTV16 годин тому

💥 Повний список пакету військової допомоги США на майже 3 млрд доларів: ▪️50 БМП Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW та 250 000 патронів калібру 25-мм ▪️100 бронетранспортерів M113 ▪️55 MRAP ▪️138 HMMWV ▪️18 155-мм самохідних гаубиць та 18 машин підтримки *********** ▪️70 000 155-мм артилерійських снарядів ▪️500 155-мм снарядів Excalibur ▪️1200 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мінних систем (RAAM) ▪️36 105-мм буксированих гаубиць та 95 000 105-мм артилерійських снарядів ▪️10 000 120-мм мінометних снарядів ▪️********** HIMARS ▪️Ракети RIM-7 для протиповітряної оборони ▪️4 000 авіаційних ракет Zuni ▪️Близько 2 000 протитанкових ракет ▪️Снайперські гвинтівки кулемети та **********
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07.01.2023 14:08 Ответить
Футбол 24



Поки багато хто тікав з України, знаменитий тенісист Сергій Стаховський повернувся, щоб захищати рідну землю.
Сьогодні у справжнього українця день народження.

Вітаємо!
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07.01.2023 14:20 Ответить
Симо Хяюхя рулез фореве.
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07.01.2023 14:37 Ответить
БТР Sisu, 120 минометы, ЗУ 23-2, РПГ Карл Густав и M72 LOW, винтовки Valmet... уж финны хорошо знают, с кем Украине приходится иметь дело.
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07.01.2023 19:55 Ответить
Для обработки "передка" нужны мобильные 120 mm минометы "Amos".
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08.01.2023 08:21 Ответить
 
 