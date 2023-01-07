Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, - Минобороны
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Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи в Украине. Его утвердят в ближайшие недели.
Об этом в Twitter сообщил исполняющий обязанности министра обороны Финляндии Микко Савола, передает Цензор.НЕТ.
"Финляндия поддерживает Украину. Мы готовим 12-й пакет помощи. Решения будут приняты в ближайшие недели. Содержимое помощи определяется совместно с Силами обороны с тем, чтобы не подорвать собственную обороноспособность", - отметил он.
Глава Минобороны добавил, что из соображений безопасности Финляндия не будет разглашать подробности пакета военной помощи.
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Впрочем, как и переданные ими ЗУшки, которые привнесли свой вклад в борьбе с ишакедами.
Хотілось би вірити, що ця допомога буде виеористана для могилізації нащадків совків-орків (оккупантів рашистських кончених).
💥 Повний список пакету військової допомоги США на майже 3 млрд доларів: ▪️50 БМП Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW та 250 000 патронів калібру 25-мм ▪️100 бронетранспортерів M113 ▪️55 MRAP ▪️138 HMMWV ▪️18 155-мм самохідних гаубиць та 18 машин підтримки *********** ▪️70 000 155-мм артилерійських снарядів ▪️500 155-мм снарядів Excalibur ▪️1200 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мінних систем (RAAM) ▪️36 105-мм буксированих гаубиць та 95 000 105-мм артилерійських снарядів ▪️10 000 120-мм мінометних снарядів ▪️********** HIMARS ▪️Ракети RIM-7 для протиповітряної оборони ▪️4 000 авіаційних ракет Zuni ▪️Близько 2 000 протитанкових ракет ▪️Снайперські гвинтівки кулемети та **********
Поки багато хто тікав з України, знаменитий тенісист Сергій Стаховський повернувся, щоб захищати рідну землю.
Сьогодні у справжнього українця день народження.
Вітаємо!