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Снайперы-пограничники остановили атаку россиян возле Бахмута и ликвидировали командира оккупантов, - ГПСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военнослужащие Госпогранслужбы Украины в составе Сил обороны на одном из направлений у Бахмута остановили продвижение подразделения российских войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Пограничная снайперская группа остановила продвижение пехоты противника на одном из направлений возле Бахмута. Стрелковое подразделение оккупантов выдвигалось для атаки опорного пункта украинских защитников", - говорится в сообщении.
Снайперы вычислили руководителя подразделения и точными выстрелами ликвидировали командира и пулеметчика.
"Оккупанты, потеряв управление подразделением, побоялись атаковать и скрылись", - добавили в ГПСУ.
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"На Запоріжжі ліквідували сина представника Кадирова. 34-річний Джамбулат Заураєв вирушив на війну до України як доброволець у складі так званих TikTok-військ. Батько окупанта підтвердив загибель сина "на спецоперації", - пише речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук
https://vgolos.ua/news/v-zaporizhzhi-likviduvali-sina-predstavnika-kadirova---bratchuk_1432010.html
І Таганрог має бути в складі України
Замочили під@раса, та й х@й з ним!)))
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5
Мисливець за зорями
Гарні руські на околицях Бахмута
(світлину з підрахунком взяв з коментарів,від підписників пабліку