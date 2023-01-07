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Снайперы-пограничники остановили атаку россиян возле Бахмута и ликвидировали командира оккупантов, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

снайпер

Военнослужащие Госпогранслужбы Украины в составе Сил обороны на одном из направлений у Бахмута остановили продвижение подразделения российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Пограничная снайперская группа остановила продвижение пехоты противника на одном из направлений возле Бахмута. Стрелковое подразделение оккупантов выдвигалось для атаки опорного пункта украинских защитников", - говорится в сообщении.

Снайперы вычислили руководителя подразделения и точными выстрелами ликвидировали командира и пулеметчика.

"Оккупанты, потеряв управление подразделением, побоялись атаковать и скрылись", - добавили в ГПСУ.

Читайте также: Пограничники уничтожили вражеский блиндаж на Бахмутском направлении, - Госпогранслужба
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Топ комментарии
+39
В Запоріжжі ліквідували 34-річного Джамбулата Заураєва - сина представника самопроголошеного голови Чечні Рамзана Кадирова.
"На Запоріжжі ліквідували сина представника Кадирова. 34-річний Джамбулат Заураєв вирушив на війну до України як доброволець у складі так званих TikTok-військ. Батько окупанта підтвердив загибель сина "на спецоперації", - пише речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук
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07.01.2023 13:44
+16
Кажуть що на Запоріжчині знищили сина представника Кадирова які служили там разом.
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07.01.2023 13:41
+16
Где-то в Чечне пустила горькую слезу овечка. Не вернётся её ненаглядный джамбулат.
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07.01.2023 13:55
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Хех, тактика старая, но рабочая.
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07.01.2023 13:38 Ответить
Кажуть що на Запоріжчині знищили сина представника Кадирова які служили там разом.
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07.01.2023 13:41 Ответить
В Запоріжжі ліквідували 34-річного Джамбулата Заураєва - сина представника самопроголошеного голови Чечні Рамзана Кадирова.
"На Запоріжжі ліквідували сина представника Кадирова. 34-річний Джамбулат Заураєв вирушив на війну до України як доброволець у складі так званих TikTok-військ. Батько окупанта підтвердив загибель сина "на спецоперації", - пише речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук
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07.01.2023 13:44 Ответить
Все там правильно написано - "на Запоріжжі" вжито як назва регіону...
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07.01.2023 13:55 Ответить
Ось посилання. Читай.
https://vgolos.ua/news/v-zaporizhzhi-likviduvali-sina-predstavnika-kadirova---bratchuk_1432010.html
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07.01.2023 13:59 Ответить
НА Вінничині, але У Вінниці. Навряд чи овцейоба саме В Запоріжжі замочили. Думаю в області, тобто НА Запоріжжі. І в тексті за посиланням там теж НА в цитаті.
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07.01.2023 21:07 Ответить
Це написав речник Одеської ОВА, а журналюги написали в Запоріжжі.
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07.01.2023 21:17 Ответить
Тоді треба писати не Запоріжжя, а 'Запорозьке Військо Низове' ))
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07.01.2023 14:10 Ответить
Запоріжжя - це історична область, яка охоплює майже половину півдня України.
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07.01.2023 13:57 Ответить
Не Запоріжжя, а Запорожжя. Це історична назва місцевості нижче порогів. Тому і Військо Запорозьке Низове.
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07.01.2023 14:01 Ответить
Ну тоді не Маріуполь а Домаха ))
І Таганрог має бути в складі України
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07.01.2023 14:11 Ответить
Можна довго виясняти філологічні тонкощі!
Замочили під@раса, та й х@й з ним!)))
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07.01.2023 14:16 Ответить
Військо Запорозьке. Вікіпедія.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5
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07.01.2023 14:19 Ответить
Где-то в Чечне пустила горькую слезу овечка. Не вернётся её ненаглядный джамбулат.
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07.01.2023 13:55 Ответить
Тем более овечка от него беременна
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07.01.2023 16:28 Ответить
..а синок-то - типовий даун, не сиділося тобі вдома, дебіл
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07.01.2023 14:17 Ответить
Чебурека поджарили 💀
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07.01.2023 15:51 Ответить
у баб командира и пулемётчика сегодня праздник. будут танцы!!
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07.01.2023 13:42 Ответить
Сьогодні в клюбі будуть танці.
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07.01.2023 13:50 Ответить
Не факт, ой не факт. Можно подумать подчиненные, разбегаясь, прихватили с собой тушку командира чтобы вернуть бабе? Да нет конечно, валяется где пристрелили. А раз нет тела - то нет дела. Пропал без вести - Лада не положена. Ну разве что теперь можно смело приглашать в гости Тофика или Ашота - а то и обоих вместе.
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07.01.2023 13:51 Ответить
Нарвалися кацапи. На "смєшних салоєдов".
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07.01.2023 13:43 Ответить
Все правильно! Кацапи ефективні тільки "стадом" під управлінням "пастуха" Знищили "пастуха" ("погонича") -стадо розгубилося і розбіглося
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07.01.2023 13:43 Ответить
Ліквідували головного кацапа і атака здохла разом з ним.
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07.01.2023 13:56 Ответить
эти чмобики ждут своей очереди
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07.01.2023 13:58 Ответить
Проверку на вшивость кацапы завалили... А так громко казалы про дидовваивале...убили знаменосца, другой подхватывает знамя и... - впереТ...вьется -вьеттся... (знамя полковое), каамандиры вперде путь.
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07.01.2023 14:01 Ответить
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07.01.2023 14:02 Ответить




Мисливець за зорями



Гарні руські на околицях Бахмута


 (світлину з підрахунком взяв з коментарів,від підписників пабліку
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07.01.2023 14:18 Ответить
прямо как бисер рассыпались. красивое.
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07.01.2023 14:25 Ответить
Їх там насіяв карлік, а ЗСУ накосили ?
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07.01.2023 14:55 Ответить
Хороша снайперська група, знищили самі потрібні цілі і це тільки прикордонники. Цікаво. а як у армійських снайперів справи. Декілька снайперських пар здатні змінити ситуацію на окремій ділянці фронту.
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07.01.2023 14:51 Ответить
 
 