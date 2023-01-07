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Россияне не захватили Соледар, продолжаются тяжелые кровопролитные бои, - Череватый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Город Соледар находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Да. Соледар не находится под контролем РФ. ... Там идут тяжелые кровопролитные бои. Только с полуночи произошло 76 обстрелов оккупантами в этом направлении, 10 боевых столкновений. Наши Вооруженные силы и командование делают все, чтобы нанести врагу максимальный ущерб в личном составе и в технике", - отметил Череватый.

Ранее несколько пропагандистских пабликов оккупантов распространили информацию о якобы взятии под контроль Соледара российскими оккупационными войсками.

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Топ комментарии
+27
ВІРЮ В ЗСУ...ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ...УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!
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07.01.2023 15:29
+26
Припини кричати зраду, ніхто там нічого не проїбав, просто цапи пруть великими силами і такимиж пачками дохнуть, не сци, відіб'ємось.
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07.01.2023 15:31
+23
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07.01.2023 15:56
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Сортировать:
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Припини кричати зраду, ніхто там нічого не проїбав, просто цапи пруть великими силами і такимиж пачками дохнуть, не сци, відіб'ємось.
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07.01.2023 15:31 Ответить
Але зрада є. Мавіки не дають ввозити для військових.
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07.01.2023 15:40 Ответить
З якого це дива? Вони навпаки дозволили без мита це робити і ніби зняли з дронів відмітку як про товар подвійного призначення
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07.01.2023 16:07 Ответить
Не пройшло й пів року... А скільки хлопців через то за той час загинуло?
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07.01.2023 16:34 Ответить
бубабубченко стуль писок гидота кацапська.
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07.01.2023 20:03 Ответить
Зато пропускає Himars, M777, IRIS-T, Gepard, Switchblade, Javelin, Nlaw і т.і. Якісь дивні зрадники. На всяк випадок, я за ЗЕ не голосував.
P.S. Дайте будь ласка посилання на те, що мавікі на українській митниці і саме митники не роблять розмитнення.
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07.01.2023 16:12 Ответить
І де там про митницю?
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07.01.2023 21:33 Ответить
А хто сказав, що про митницю? Застряли на митних складах, бо так працює центральний орган влади - Кабінет міністрів.

Державна митна служба України (Держмитслужба) - утворений у 2019 році центральний орган виконавчої влади України, який реалізує державну митну політику та державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.
Діяльність служби спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів.

Держа́вна слу́жба е́кспортного контро́лю Украї́ни (Держекспортконтроль) - центральний орган виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економіки України.

"Але Павліченко так не думає. Через це на кордоні застрягли сотні і сотні дронів для ЗСУ. Після того, як Марія написала колоку про весь цей свідомий саботаж з боку Павліченка, їй почали приходити погрози і образи. Джерело: https://censor.net/ua/n3389893

Взагалі-то, у воєнний час та вся мразота з кабміну вже давно мала буди розстріляна, але ж, ****, не на часі...
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08.01.2023 12:02 Ответить
Ви залишили свій коментар під постом, що митна служба України блокує ввезення мавіків. Я у автора поста попросив посилання на цю інфу. Ви надали посилання на статтю Ігоря Луценко, де мова йде про ДСЕК. Ви вважаєте що Держмитнаслужба і ДСЕК це одне і теж саме? Ну тоді давайте додамо "до розстрільних списків" ще пожежників (ДСНС) і Державну санітарну службу. Щодо імпорту мавіків, то проблема може бути через їх виробника, китайську компанії DJI, яка заборонила продаж мавіків в Україну і русланд.
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08.01.2023 12:51 Ответить
Демагогіяю. Найбільш загальна форма демагогічного прийому - навмисне порушення логіки, коли висловлювання, зовні зберігаючи логічність, фактично містять логічні помилки. У простій формі хибний силогізм можна характеризувати наступним прикладом: Ми - руді. Леви - руді. Отже, ми - леви!
Перекладаю: Дрони заблоковані на митних складах ДСЕК, при чому, діяльність і митниці і ДСЕК - керівництво Кабінету міністрів України. В результаті такого "управління", через заблоковані на митниці Мавіки ЗАГИНУЛИ і далі гинуть люди, які, **** ти, обороняють державу від зовнішньої агресії, і, власне, той самий кабмін. В результаті, тварюко, бо ви, гниди, шукаєте формальних приводів, щоб заблокувати надходження тих дронів на передову. Люди, гнидо, гинуть, а ти, падло, вишукуєш, яка служба за то відповідає. Пояснюю: Кабмін, який прямо підчиняється ОПі (в порушення конституції), а ОПа підчиняється найвеличнішому лідеру **********. Дійшло. тварюко? Реально, то відвертий саботаж і диверсія, які у воюючій країні мають каратись смертною карою. Просто - розстріл на місці. Зрозуміло, скотино?
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08.01.2023 19:21 Ответить
Коли не вистачає аргументів, то використовують образливі слова на кшталт "****", "гнидо", "падла", "тварюка" і "скотино".
Ви самі собі не можете пояснити чому Уряд і МОУ роблять все для того щоб ЗСУ мали ******* озброєння, побудували завод по виробництву снарядів і т.і, і в той же час "блокують постачання мавіків на передову". Бо вся Ваша логіка починається зі слова "Зрада". А якщо це не зрада, а включення мавіків до переліку товарів подвійного призначення дозволяє також обмежити їх постачання в оркостан? Чи Ви думаєте, що русланду вони не потрібні (учора було повідомлення, що наші приземлили орківський мавік "вертолет")?
Ви знаєте, що Міністр Уряду України Фьодоров звертався до DJI з вимогою не надавати оркам продукти DJI, бо вони використовують їх проти ЗСУ і цивільного населення, а також технічно унеможливити політ орківських мавіків над Україно? Це було у березні 2022 року. DJI тоді відмовились іти на зустріч і "увімкнули дурня", мовляв наші дрони виключно цивільні. Ви знаєте, що для того щоб примусити DJI зупинити продаж мавіків в оркостан, німецький роздрібний гігант MediaMArkt прибрав продукти DJI зі своїх полиць? Бо Україна розгорнула антірекламу для дронів DJI - продукція яка вбиває. Стався світовий скандал. Тільки під таким тиском продаж мавіків в оркостан, а за компанію і в Україну, DJI припинила. І зараз Ви вимагаєте від Уряду України змінити точку зору і визнати, що це виключно цивільний продукт? Я не наполягаю, що мої аргументи 100% коректні, я зібрав інформацію, склав до купи і зробив висновки. Але точно впевнений, що зрада тут ні до чого. Бо Стерненко, наприклад, возить мавікі і ніхто і ніщо йому не заважає. І я читав, що так саме без проблем возить фонд "Повернись живим".
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08.01.2023 20:54 Ответить
По-факту, ні кабмін ні МОУ все роблять нічого, щоб щоб ЗСУ мали ******* озброєння, а зовсім навпаки. Надходження і озброєння і *********** не завдяки, а наперекір їх діяльності. То заслуга виключно наших закордонних партнерів, а не уряду! То є факт і часті відвідини України в свій час Бориса Джонсона чи Блінкена чи інших вояжерів тому підтвердження. Вони змушені періодично ту всю мерзоту приводити до тями, благо, вони мають чим затискати їх яйця в своїх лещатах. От завдяки чому ми отримуємо зброю і маємо надію на перемогу. Інакше реально Київ був би за 3 дні... Історія з тими Мавіками лиш один приклад їхньої (уряду) "турботи", який коштував нам десятками чи сотнями загиблих. І всі оті демагогічні виверти, що щось там Фьодоров то лиш виверти, бо лише 4 дні тому уряд спромігся дитячі іграшки, які НІДЕ В СВІТІ не визнавались, як товари подвійного призначення не визнавати їх такими і в нас, хоч коштувало нам багато багато смертей наших воїнів, ****! Мова не про оркостан, а про наших виродків в уряді! Поляки тому й притримували транзит тих мавіків, бо В НАС вони так класифікувались. Проблема лише в продажності наших чиновників чи в їх бажанні зрубати бабла. Ще раз, у воєнний час то має каратись і то жорство, а натомість ми маємо ось такий звіздьож. Замість покарання хвалебні оди виродкам. Слухай, а про таку річ як совість ти ніколи не чуло? Душі отих загиблих вночі до тебе не приходять, страшно не стає, нічні жахи не мучать?
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08.01.2023 21:13 Ответить
Вам показати лист Фьодорова до власника DJI датований березнем 2022?
Щодо останньої постанови Уряду України, то було спрощено правила ввозу бронежилетів і дронів, які постачаються як гуманітарна допомога. Статус товарів подвійного призначення ніхто не відмінив.
Яку зброю давати Україні вирішують на зустрічі в Рамштайн і наші чиновники приймають в ній участь. Вони формують запит, а Партнери вже вирішують, що давати, хто дасть і в якій кількості.
Чесно кажучи, мені здається, що Ви просто знущаєтесь, бо писати таку "ахінею" , що Джонсон і Блінкен примушують уряд України брати в них зброю, а ті відмовляються, на повному серйозі неможливо.
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09.01.2023 00:56 Ответить
Пілять! Та яким тут боком лист Фьодорова до блокування УРЯДОМ УКРАЇНИ ввозу на територію України ДИТЯЧИХ ІГРАШОК, які рятують життя наших воїнів?! Пів тисячі Мавіків більше трьох місяців було заблоковано, а їх чекали на фронті! І лише після розголосу і скандалу уряд розродився дозволом на їх спрощений ввіз. Ну нахрена, дійсно, таку ахінею нести, коли вся справа в нашому уряді?! Рамштайн тут яким боком? Ну скільки ж можна в час війни так відверто і нагло брехати? Скільки жертв та брехня коштує? А зимова форма? Коли уряд нею стурбувався? В другій половині жовтня? А так необхідні на фронті маскувальні сітки, кікімари, маскхалати...? Херня у виробництві, звичайна швейна майстерня, волонтери їх на коліні шиють, а уряд, ****? Скільки державних замовлень, скільки швейних виробництв під то відкрито? А НІХРЕНА, курва! Вони через рік війни про снаряди почали думати? А про літню форму ще не пора? То нехай Канада думає, а Рєзнікову пофіг? І так у всьому! Зашквар за зашкваром, скандал за скандалом... Єдине, що нас рятує, то реально прямі поставки зброї. Бо, якби тим займалась та вся зелена мерзота, то був би вже повний звіздець. Наші чиновники приймають участь у Рамштайні? А що, вже пора їх взагалі туди не кликати. А дійсно, нахрена, то ж реально реквізит, курва, не більше. Ну а про новопризначених послиць чи прес офіцерок з дубайського фронту то вже промовчимо, то вже абсолютний треш, ті самі західні партнери охренівають, а ми? А що ми, що ж тут дивного...
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09.01.2023 10:37 Ответить
Бо Фьодоров - це і є Уряд України. І не може Уряд одночасно вважати ці дрони і зброєю і іграшками. І ввезення в Україну Уряд не блокував. Потрібне тільки правильне оформлення документів (а ще конкретніше - Гарантійний лист від кінцевого споживача).
Те, як Ви пишете називається дуже просто - "накидати лайно на вентилятор". Такий собі "лайнометник".
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09.01.2023 12:28 Ответить
**********! А кінцевий користувач, ****, то хто! Де він, чим займається! Ви там взагалі вже охреніли, падли?! І, найголовніше, ХТО має забезпечувати того кінцевого користувача тими самими мавіками? А? Не той самий, ****, уряд? Не він має то робити, не його то прямий обов`язок? От пілять, Значить, пенсіонери мають задонатити, волонтери мають закупити, привести в Україну, а потім побігати по передовій, взяти десятки-сотні, ****, гарантійних листів, а вже після цього наш "дорогий уряд" дозволить ті мавіки ввести і роздати хлопцям на передовій, щоб не гинули. От який він в нас добрий... Пілять, виродки ж ви, нічим не кращі від того самого *****, ви і є тим самим лайном.
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09.01.2023 16:05 Ответить
В доповнення, дурню, про яку "зброю" мова:
hКвадрокоптер DJI Mini 2 Fly More Combo
Ну і Федоров - міністр цифрової трансформації України. От скажи, яким боком він до бойових дій на фронті? Ну то таке, в 95-му кварталі все можливо.
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09.01.2023 16:39 Ответить
В листі від імені Уряду України Міністр Фьодоров наголошує, що дрони DJI використовуються російськими військами в Україні для вбивства цивільного населення і українських військових. Через це уряд України вимагав припинити постачання дронів DJI оркам. А зараз Уряд має сказати, що вони помилились і що насправді це дійсно іграшка, і нехай DJI надалі постачає дрони орківським військовим, щоб вони вбили ще більше українців. Так?
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10.01.2023 17:08 Ответить
**** ти ******. Мова не про те, щоб дрони москалям не продавали, мова, що наші на нулі три місяці, ****, три місяці на них чекали, бо якісь гниди в уряді або гарантійних листів або бабла хотіли. Дійшло до тебе, виродку, чи так і здохнеш тупим? Чи може краще тебе і ту всю піздобратію туди на передок, щоб хоч раз просрались? От падли вміють відморозку вмикати, ти йому, що наші люди через то гинуть, а воно впороте далі своє, про листа Федорова. Ох і падло ж ти...
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10.01.2023 18:30 Ответить
Ви не відповіли на моє запитання, а знов почали лайном кидатись.
Ще раз запитання - "А зараз Уряд має сказати, що вони помилились і що насправді це дійсно іграшка, і нехай DJI надалі постачає дрони орківським військовим, щоб вони вбили ще більше українців". Дайте відповідь "Так", чи "Ні".
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10.01.2023 21:46 Ответить
Ще раз, скотино. Сьогодні можна зробити спрощений ввіз, а у вересні треба було ліцензію купувати? Скільки народу, падло ти таке, через то загинуло?
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10.01.2023 18:34 Ответить
В постанові Кабміну мова йде тільки про гуманітарну АДРЕСНУ допомогу, тобто має бути зазначений кінцевий отримувач гум. допомоги. Якщо це звичайне постачання, то потрібен Гарантійний лист. Статус товару подвійного призначення ніхто не відмінив і не міг відмінити. Підтягніть свої знання в області імпорту, бо Ви на цьому геть не розумієтесь.
І порахуйте також скільки людей врятували і цивільних і військових забороною постачання "іграшок" оркам.
Мені набридло з Вами сперечатись. Вам що не скажи, а у відповідь тільки образи і неадекватні твердження. Йдіть "розряджайте" свій лайномет в когось іншого. До побачення.
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10.01.2023 21:38 Ответить
Ти або повний довбойоб, або повний відморозок. Тут дійсно, нема сенсу сперечатись, ви виродки невиліковні.
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11.01.2023 22:03 Ответить
ВІРЮ В ЗСУ...ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ...УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!
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07.01.2023 15:29 Ответить
Хрен вам, а не Соледар, пэтэушники
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07.01.2023 15:31 Ответить
Болотні так і паляться. Завжди комментять з подробицями.
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07.01.2023 15:37 Ответить
Має. Хто сидить не в Україні і шукає винних.
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07.01.2023 15:48 Ответить
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07.01.2023 15:56 Ответить
Вчера ботня везде писала, что Соледар захвачен, свинота уже в шахтах. Сегодня захвачен на 1\3. Завтра будут писать, что Соледар вот вот захватят. Короче, очередное "взятие Авдеевки".
ЗЫ, ни в коем случае нельзя заниматься шапкозакидательством, но так же опасно разводить зрадоньку, хавая с кацапских помоек. Дивизионы арты уже в пути, дальнобойное ПВО, бронетехника тоже. Всё будет как надо, уверен.
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07.01.2023 15:57 Ответить
2,2 км - ото сам виміряв? Тай написав би 2,2199 км.
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07.01.2023 16:17 Ответить
на діпстейт глянь. з 4 січня максимальне просунення 4+ км. І це не орочий ресурс. на рахунок 1/3 він загнув, але по тому ж діпстейту захід підарні в Соледар є.
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07.01.2023 16:37 Ответить
Скажи - путін-*****, ризикни зарплатнею.
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07.01.2023 16:21 Ответить
По діпстейт вони його хочуть оточити?
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07.01.2023 15:46 Ответить
ну оточити вони не оточать. Там зараз стволи арт вночі світяться. А от перекрити постачання теоретично можуть, якщо ризикнуть масу польової арти в північний виступ нагнати. Але це для них дуже ризиковано, так як наш контрудар з півночі занадто очевидний.
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07.01.2023 16:41 Ответить
https://youtu.be/HmI-5FVoKqE..

Боець ЗСУ Іван Варченко з під Солєдару...5 хвилин тому..🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊🔱🔱🔱❤️🖤🔱
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07.01.2023 15:49 Ответить
Походу Пуйлу и нужна была пауза с прекращением огня шоб код Соледар подтянуть войска.
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07.01.2023 16:20 Ответить
А шо, кто-то прекращал огонь?
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07.01.2023 16:43 Ответить
Станом на зараз не захопили. Але ж треба дивитись в динаміці. Відкрийте мапу, і подивиться, що було два дні тому, а що зараз.
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07.01.2023 17:10 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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07.01.2023 19:11 Ответить
 
 