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Россияне не захватили Соледар, продолжаются тяжелые кровопролитные бои, - Череватый
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Город Соледар находится под контролем Вооруженных сил Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.
"Да. Соледар не находится под контролем РФ. ... Там идут тяжелые кровопролитные бои. Только с полуночи произошло 76 обстрелов оккупантами в этом направлении, 10 боевых столкновений. Наши Вооруженные силы и командование делают все, чтобы нанести врагу максимальный ущерб в личном составе и в технике", - отметил Череватый.
Ранее несколько пропагандистских пабликов оккупантов распространили информацию о якобы взятии под контроль Соледара российскими оккупационными войсками.
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P.S. Дайте будь ласка посилання на те, що мавікі на українській митниці і саме митники не роблять розмитнення.
Державна митна служба України (Держмитслужба) - утворений у 2019 році центральний орган виконавчої влади України, який реалізує державну митну політику та державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.
Діяльність служби спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів.
Держа́вна слу́жба е́кспортного контро́лю Украї́ни (Держекспортконтроль) - центральний орган виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економіки України.
"Але Павліченко так не думає. Через це на кордоні застрягли сотні і сотні дронів для ЗСУ. Після того, як Марія написала колоку про весь цей свідомий саботаж з боку Павліченка, їй почали приходити погрози і образи. Джерело: https://censor.net/ua/n3389893
Взагалі-то, у воєнний час та вся мразота з кабміну вже давно мала буди розстріляна, але ж, ****, не на часі...
Перекладаю: Дрони заблоковані на митних складах ДСЕК, при чому, діяльність і митниці і ДСЕК - керівництво Кабінету міністрів України. В результаті такого "управління", через заблоковані на митниці Мавіки ЗАГИНУЛИ і далі гинуть люди, які, **** ти, обороняють державу від зовнішньої агресії, і, власне, той самий кабмін. В результаті, тварюко, бо ви, гниди, шукаєте формальних приводів, щоб заблокувати надходження тих дронів на передову. Люди, гнидо, гинуть, а ти, падло, вишукуєш, яка служба за то відповідає. Пояснюю: Кабмін, який прямо підчиняється ОПі (в порушення конституції), а ОПа підчиняється найвеличнішому лідеру **********. Дійшло. тварюко? Реально, то відвертий саботаж і диверсія, які у воюючій країні мають каратись смертною карою. Просто - розстріл на місці. Зрозуміло, скотино?
Ви самі собі не можете пояснити чому Уряд і МОУ роблять все для того щоб ЗСУ мали ******* озброєння, побудували завод по виробництву снарядів і т.і, і в той же час "блокують постачання мавіків на передову". Бо вся Ваша логіка починається зі слова "Зрада". А якщо це не зрада, а включення мавіків до переліку товарів подвійного призначення дозволяє також обмежити їх постачання в оркостан? Чи Ви думаєте, що русланду вони не потрібні (учора було повідомлення, що наші приземлили орківський мавік "вертолет")?
Ви знаєте, що Міністр Уряду України Фьодоров звертався до DJI з вимогою не надавати оркам продукти DJI, бо вони використовують їх проти ЗСУ і цивільного населення, а також технічно унеможливити політ орківських мавіків над Україно? Це було у березні 2022 року. DJI тоді відмовились іти на зустріч і "увімкнули дурня", мовляв наші дрони виключно цивільні. Ви знаєте, що для того щоб примусити DJI зупинити продаж мавіків в оркостан, німецький роздрібний гігант MediaMArkt прибрав продукти DJI зі своїх полиць? Бо Україна розгорнула антірекламу для дронів DJI - продукція яка вбиває. Стався світовий скандал. Тільки під таким тиском продаж мавіків в оркостан, а за компанію і в Україну, DJI припинила. І зараз Ви вимагаєте від Уряду України змінити точку зору і визнати, що це виключно цивільний продукт? Я не наполягаю, що мої аргументи 100% коректні, я зібрав інформацію, склав до купи і зробив висновки. Але точно впевнений, що зрада тут ні до чого. Бо Стерненко, наприклад, возить мавікі і ніхто і ніщо йому не заважає. І я читав, що так саме без проблем возить фонд "Повернись живим".
Щодо останньої постанови Уряду України, то було спрощено правила ввозу бронежилетів і дронів, які постачаються як гуманітарна допомога. Статус товарів подвійного призначення ніхто не відмінив.
Яку зброю давати Україні вирішують на зустрічі в Рамштайн і наші чиновники приймають в ній участь. Вони формують запит, а Партнери вже вирішують, що давати, хто дасть і в якій кількості.
Чесно кажучи, мені здається, що Ви просто знущаєтесь, бо писати таку "ахінею" , що Джонсон і Блінкен примушують уряд України брати в них зброю, а ті відмовляються, на повному серйозі неможливо.
Те, як Ви пишете називається дуже просто - "накидати лайно на вентилятор". Такий собі "лайнометник".
hКвадрокоптер DJI Mini 2 Fly More Combo
Ну і Федоров - міністр цифрової трансформації України. От скажи, яким боком він до бойових дій на фронті? Ну то таке, в 95-му кварталі все можливо.
Ще раз запитання - "А зараз Уряд має сказати, що вони помилились і що насправді це дійсно іграшка, і нехай DJI надалі постачає дрони орківським військовим, щоб вони вбили ще більше українців". Дайте відповідь "Так", чи "Ні".
І порахуйте також скільки людей врятували і цивільних і військових забороною постачання "іграшок" оркам.
Мені набридло з Вами сперечатись. Вам що не скажи, а у відповідь тільки образи і неадекватні твердження. Йдіть "розряджайте" свій лайномет в когось іншого. До побачення.
ЗЫ, ни в коем случае нельзя заниматься шапкозакидательством, но так же опасно разводить зрадоньку, хавая с кацапских помоек. Дивизионы арты уже в пути, дальнобойное ПВО, бронетехника тоже. Всё будет как надо, уверен.
Боець ЗСУ Іван Варченко з під Солєдару...5 хвилин тому..🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊🔱🔱🔱❤️🖤🔱