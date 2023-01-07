Киркоров, Петросян, Нетребко, Якубович: СНБО ввел санкции против российских артистов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских артистов.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
Указом от 7 января Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 6 января о введении персональных санкций в отношении ряда лиц.
Среди лиц, попавших под санкции, в частности:
футболист Анатолий Тимощук, певица и актриса Ирина Аллегрова, певец Роман Архипов, телеведущая Жанна Бадоева, певец Дмитрий Билан, певец Сергей Лазарев, певец Александр Панайотов, актриса Елена Яковлева, певец Сергей Жуков, рок-музыкант Сергей Бобунец, телеведущая Дана Борисова,певец Александр Буйнов, певица Виктория Дайнеко, музыкант Валерий Дидюля, певица Лариса Долина, певцы Валерий Кипелов, Филипп Киркоров и Лолита Милявская, оперная певица Анна Нетребко, режиссер Никита Михалков, артист Евгений Петросян, певец Владимир Пресняков, пропагандистка Маргарита Симоньян, певец Михаил Шуфутинский, певица Анита Цой, телеведущий Леонид Якубович и другие.
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Пожалуйста, подождите...
Хоча десь чув, що спеціальним указом мерзавчика, всім глядачам цих простигосподи, приплачують грубі гроші...
Але, це не точно...
Переживу и этого крысеныша из Питерской подворотни!».
А.Пугачева:
тогда придется всем подряд шоу-"цеховикам" выдавать (как, к сожалению, уже делалось за это время неоднократно) медали и награды Украины, не рассчитанные на этот сброд (квартиальский)... скоро до военных наград дойдет ...за тату патриотичное на жопе (прости Господи!!)
ну и насчет заслужить))) :
Звание "заслуженный артист Украины", согласно закону, вы можете получить, если проработаете в своей сфере не менее 10 лет. И еще столько же должно пройти для получения "народного", то есть 20 лет ...
Занятные какие грабли...
Просто ж можна - гандон, підар.