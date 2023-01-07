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Киркоров, Петросян, Нетребко, Якубович: СНБО ввел санкции против российских артистов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

киркоров

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских артистов.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Указом от 7 января Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 6 января о введении персональных санкций в отношении ряда лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседания СНБО проходят по меньшей мере раз в неделю, ведется работа по введению санкций, - Данилов

Среди лиц, попавших под санкции, в частности:

футболист Анатолий Тимощук, певица и актриса Ирина Аллегрова, певец Роман Архипов, телеведущая Жанна Бадоева, певец Дмитрий Билан, певец Сергей Лазарев, певец Александр Панайотов, актриса Елена Яковлева, певец Сергей Жуков, рок-музыкант Сергей Бобунец, телеведущая Дана Борисова,певец Александр Буйнов, певица Виктория Дайнеко, музыкант Валерий Дидюля, певица Лариса Долина, певцы Валерий Кипелов, Филипп Киркоров и Лолита Милявская, оперная певица Анна Нетребко, режиссер Никита Михалков, артист Евгений Петросян, певец Владимир Пресняков, пропагандистка Маргарита Симоньян, певец Михаил Шуфутинский, певица Анита Цой, телеведущий Леонид Якубович и другие.

Всего в списке 119 человек
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Топ комментарии
+33
плевать на руцких.... вы бывших украинских званий и наград лишите...
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07.01.2023 17:27
+33
А вообще избавиться от этих совковых званий и наград никак? Заслуженный артист США Арнолд Шварценегер - как звучит, адекватно?
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07.01.2023 17:33
+31
Сміття.
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07.01.2023 17:24
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Сміття.
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07.01.2023 17:24 Ответить
не прошло и 10- ти месяцев террора и геноцида И где там наши ************ - повалий , Лорак и другие прихвостни *****
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07.01.2023 17:53 Ответить
Косять бабло на концертах у кремлі.
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07.01.2023 18:01 Ответить
Як можна добровільно ходити на концерти цього наброду??
Хоча десь чув, що спеціальним указом мерзавчика, всім глядачам цих простигосподи, приплачують грубі гроші...
Але, це не точно...
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07.01.2023 18:10 Ответить
То є просто непотріб, про існування якого потрібно забути. Ці потворні пики ніколи не будуть мати будь-якого значення в історії мистецтва. Адже мистецтво повинно виховувати. А цей непотріб здатний лише викликати почуття відрази та нудоти
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07.01.2023 18:24 Ответить
Саме тому Алла Пугачова кинула того пєтуха з фото.
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07.01.2023 17:26 Ответить
«Я Брежнева, Андропова, Горбачева, Ельцина пережила.
Переживу и этого крысеныша из Питерской подворотни!».
А.Пугачева:
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07.01.2023 19:59 Ответить
Зато у кіркорова єсть красівиє колготкі
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07.01.2023 21:52 Ответить
плевать на руцких.... вы бывших украинских званий и наград лишите...
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07.01.2023 17:27 Ответить
А вообще избавиться от этих совковых званий и наград никак? Заслуженный артист США Арнолд Шварценегер - как звучит, адекватно?
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07.01.2023 17:33 Ответить
не на часі)))
тогда придется всем подряд шоу-"цеховикам" выдавать (как, к сожалению, уже делалось за это время неоднократно) медали и награды Украины, не рассчитанные на этот сброд (квартиальский)... скоро до военных наград дойдет ...за тату патриотичное на жопе (прости Господи!!)
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07.01.2023 17:39 Ответить
Це ж духовні наставники Зеленського ))
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07.01.2023 17:43 Ответить
Так заслуженность и народность артистами зарабатывается, а не дается указом. Это же просто. Ведь даже, прости Господи, квартал95 свою популярность(а значит и заслуженность и народность) заработал сам...как бы не противно мне было бы об этом напоминать.
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07.01.2023 17:44 Ответить
все верно... но к званию народный или заслуженный полагается еще и материальное вознаграждение (особенно ежемесячная доплата к пенсии,))) хоть это и смешно звучит для молодых) и льготы при оплате квартиры или студии для работы (иногда это не три копейки)
ну и насчет заслужить))) :
Звание "заслуженный артист Украины", согласно закону, вы можете получить, если проработаете в своей сфере не менее 10 лет. И еще столько же должно пройти для получения "народного", то есть 20 лет ...
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07.01.2023 17:52 Ответить
Макс! Це все саме "совковське" По-перше - за оці звання доплачували Цим стимулювали не тільки бажання працювать ретельніше, але й купували лояльність до влади - адже саме вона присвоювала ці звання, а потім до них доплачувала "надбавки" По-друге - давала імідж Простенький приклад - "лайк" тут поставлять швидше тому, у кого ВЖЕ стоять лайки, а не тому, у кого їх немає Адже коли лайків немає, то людині треба прочитать коментар, оцінить його цінність і прийнять рішення - ставить "лайк", чи ні А коли вона бачить стоячий "лайк", то половина ставить його "автоматом", не читаючи сам коментар (особливо коли нік знайомий) Теж саме і у цих "діячів культури" Одна справа - простий виконавець, а зовсім інша - "лауреат", "номінант", "народний", "заслужений", і так далі!
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07.01.2023 17:59 Ответить
...сталінських звань...
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07.01.2023 18:03 Ответить
Завидуй Европа ! Завидуй Дубай ! Мы Свиньи , мы русские ! Это наш Рай !
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07.01.2023 17:29 Ответить
Кто платит , тот и заказывает музыку, падумал киркоровпетросян....
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07.01.2023 17:30 Ответить
Петросян хоть сможет пропиарится на этом списке. Его то уже подзабыли.
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07.01.2023 17:31 Ответить
Одна підорва...
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07.01.2023 17:32 Ответить
довго думали... а кіркороф разом з зелею витанцьовував в кварталі-як же ж так
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07.01.2023 17:33 Ответить
Ти диви, інтердєФФка одужал , а скільки було балачок, що помирає, а вона просто зробила пластичну операцію…
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07.01.2023 17:36 Ответить
Петрасян вобще удивил....в конце совка такого сатирика включал ,смеялся над режимом а в реале оказался хуже ***** чем все комуняки вместе взятые.Яковлева шмара в интердевочке себя играла полюбе.По остальным шлюхам вопросов нет,они никогда и не скрывали свою сущность.
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07.01.2023 17:40 Ответить
чому ви дивуєтесь?..старість...пенсія..лояльнісь до кремля надає переваги,що не виженуть як старога пса ...вони готові танцювати на лапках,лиш би залишитись навіть при мінімальних доходах
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07.01.2023 17:48 Ответить
мені ті всі "артисти" без виключення нагадують...дім проституток...от такий будинок де всі курви продаються ,тільки за різною ціною..Це було...є...і буде..
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07.01.2023 17:43 Ответить
Там нема ще Паші мерседеса , викинить це сміття з лаври , щоб цих ФСБ тут не було взагалі)
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07.01.2023 17:43 Ответить
В этом списке нет людей. Одна мразь. Биомусор. Некоторые - иомусор в перьях.
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07.01.2023 17:43 Ответить
три пера
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07.01.2023 17:49 Ответить
шо не можна було ті санкцііі приняти проті всеі тіеі скотобази і того скота шо там пасеться.
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07.01.2023 17:44 Ответить
біологічне сміття яке забруднює сцену
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07.01.2023 17:46 Ответить
Петросян оказывается такая мразь ******, хотя чему я удивляюсь, полу армяшка сын руской *****
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07.01.2023 17:50 Ответить
надеюсь список пожизненный.
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07.01.2023 17:53 Ответить
Як шо когось з цього списку не запросять на з'ьомку якихось наступних сватів.
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07.01.2023 18:05 Ответить
їх на зйомки сватів зазвичай запрошують до Грузії.
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07.01.2023 18:19 Ответить
На 10 років.
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07.01.2023 18:33 Ответить
а через десять лет значит всем этим кацапским культуртрегерам наступит всеобщее прощение, и все эти штрайхеры от рускомирского масскульта могут массово въезжать в Украину?
Занятные какие грабли...
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07.01.2023 18:50 Ответить
Ну Микиту Михалкова мабуть даремно внесли до списку. Начебто він вже однією ногою на концерті Кобзона.
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07.01.2023 17:53 Ответить
давидич йому персональну ложу зарезервував.
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07.01.2023 18:23 Ответить
Старух, певичек 70 летних( у некоторых штаны видны) алегрова,долина,милявская( на концерте ЖАРА в Баку всем свои трусы показала долбанутая бабуля) никто нигде не смотрит,как и вышедших в тираж "телевизионных" артистов петросяна,киркорова,шиффутинского.цой,белана.Также наркоманов дану.якубовича.тошнотворную арабоцыганку симонян, болтуна михалкова и др.Они итак НАФИГ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ В ЭТО ЖИЗНИ.
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07.01.2023 17:54 Ответить
70 ти летние старухи,показывающие штаны, ушедшие в тираж артисты,тошнотворные арабоцыганки симоняны,болтуны михалковы .нигде не приглашаемые киркоровы и наркоманки даны и др.ИТАК НАФИГ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ,Они и не приедут в Украину из страха.Лишни раз напомнили их.
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07.01.2023 18:00 Ответить
вже забули,як головний віслюк краіни вписувався за свого ліпшого друга кіркорова...
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07.01.2023 18:26 Ответить
Я більше скажу, багато хто забув про томос - термос. Та й взагалі у цьому році складаєця таке враження що томос здобув зеленьський
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07.01.2023 18:36 Ответить
На десятому місяці війни згадали, що Симоньян без санкцій. Ти диви, які шпаровиті!
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07.01.2023 18:29 Ответить
вот так толя тимощук из Луцка стал ты полным гамном , Сиди в своем зените ****** конченая. Еще в этом списке выделю бадоеву. Проведя столько времени в Украине эта падла спелась с козломордыми . Ничего святого типа повалий, лорак . Посмотрим на вас в скором будущем
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07.01.2023 18:29 Ответить
Пресняков який? (просто цікаво)
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07.01.2023 18:37 Ответить
Хто це гівно взагалі слухає? Таксисти і сантехніки?
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07.01.2023 18:49 Ответить
треба до росіі відправити поплавського, шоб зруйнував російський шоу бізнес.
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07.01.2023 18:51 Ответить
гуманее ядерку на масквабад кинуть,чем поплавка в тыл засылать)
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07.01.2023 18:54 Ответить
Нам цей пітушатнік разом із курятником не потрібен.У нас своїх гнид достатньо.
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07.01.2023 18:52 Ответить
Спілка убогих блазнів...
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07.01.2023 19:26 Ответить
На бал к сатане пришли все. Никто не посмел отказаться.
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07.01.2023 19:26 Ответить
гарно що в тому списку нема Кровосток. Цю групу сам Щур заборонив.
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07.01.2023 19:48 Ответить
Навіщо їх називати - співак, співачка, музикант...?
Просто ж можна - гандон, підар.
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07.01.2023 19:54 Ответить
Когда на сцене потерял юбку...

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07.01.2023 20:07 Ответить
А більшість з оцих в кварталі в свій час вихилясували , їх там називали " Наши бальшиє друзья!"
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07.01.2023 21:26 Ответить
Коли вже зникне ця феєрична безграмотність ? Прізвища, ім'я та по батькові кацапів не адаптуються і не перекладаються, а пишуться так, як звучать мокшанською. Нехай ще Майкла Уайта назовуть Мишком Білим. Хоча це ж Зеленський - яка грамотність, 20 років контенту для розумово обмежених не дали йому шансів
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07.01.2023 22:06 Ответить
Команда Непотребко
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08.01.2023 07:44 Ответить
 
 