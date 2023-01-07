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Данилов прокомментировал "перемирие" от Путина словами Гоголя о черте

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов проиллюстрировал объявление президентом страны-агрессора Владимиром Путиным якобы "рождественского перемирия" цитатой о чертах из произведения Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством".

Об этом Данилов написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь перед Рождеством", 2023 год от Р.Х.: современное прочтение. Сначала черт погрузил мир в сплошную тьму, захотел отомстить кузнецу, неслабо выгреб от Вакулы, а затем черт предложил объявить перемирие. И во всем этом как предусмотрительно гениальный Гоголь НАШ, Николай Васильевич, нарисовал детальный образ кремлевского "черта-иблиса": "... испуганный черт бросался во все стороны, предчувствуя свою погибель, узенькая мордашка, которая непрерывно вращалась во все стороны и нюхала все, что только случалось, заканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком; ножки были такие тоненькие... А зато сзади ... у него болтался хвост, такой острый и длинный, как нынешние мундирные фалды; разве только по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчащим на голове… можно было догадаться, что это… просто черт, которому последнюю ночь осталось бродить по белому свету и подначивать на грехи добрых людей. Завтра же, как только ударят первые колокола к утрене, побежит он, не оглядываясь, поджав хвост, к своей берлоге", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия нарушила объявленное ею же "перемирие", - Пентагон
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Топ комментарии
+27
Судячи зі знання географії Петербурга, чорт був родом звідти
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07.01.2023 18:06
+24
В материнській вишиванці, де вогонь-руїна,
йшла до Бога, рано-вранці, Ненька-Україна.
Вітер коси розплітає,в небі чорна хмара,
стала й в Господа питає:
- За що така кара?
Синів вбито в чистім полі, могили як рани,
знову хотять моїй волі одягти кайдани.
Бач, калина зажурилась, бо вдовою стала:
- Чи я тобі не молилась? Чи я не благала?
Перед ляхом боронила православну віру,
святий хрестик не зронила в холоднім Сибіру.
Дощем збито в полі жито, нема кому жати:
- Скільки мені сльози лити і синів ховати?
Ангел Божий мовить з неба:
- Скоро день настане,
хто меча підняв на тебе, на коліна стане!
Свята правда, воля й доля в твоїм домі буде,
тільки кату не пробачать ні Бог, а ні люди.
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07.01.2023 18:17
+20
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07.01.2023 18:08
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Мне нечего сказать о солнцах и мирах:
Я вижу лишь одни мученья человека.
Смешной божок земли, всегда, во всех веках
Чудак такой же он, как был в начале века!
Ему немножко лучше бы жилось,
Когда б ему владеть не довелось
Тем отблеском божественного света,
Что разумом зовёт он: свойство это
Он на одно лишь смог употребить -
Чтоб из скотов скотиной быть!
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07.01.2023 18:05 Ответить
забув дописати...Фауст/Гьотте/
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07.01.2023 18:07 Ответить
Молодець, пане Данілов. Дуже влучно!
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07.01.2023 21:50 Ответить
Судячи зі знання географії Петербурга, чорт був родом звідти
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07.01.2023 18:06 Ответить
Та вже давнр є версія що чорт-хуйло вишкібок з пермскіх ******.
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07.01.2023 18:45 Ответить
Ммммм...да....
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07.01.2023 18:06 Ответить
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07.01.2023 18:06 Ответить
Слушне порівняння...
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07.01.2023 18:07 Ответить
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07.01.2023 18:08 Ответить
Кацапам буде ще образливіше шо це ж рускій пісатєль, як вони вважають.
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07.01.2023 18:10 Ответить
"ніжки були такі тоненькі... " але любит дзюдо
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07.01.2023 18:10 Ответить
Любит показувати,який він неперевершений спортсмен -- хокей,дзюдо,стерхи...
Але...максимум в дзюдо -- друге місце в першості членінграда серед юніорів...
"Геній дзюдо" , плять!
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07.01.2023 19:56 Ответить
Уровень дворовой шпаны
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07.01.2023 20:57 Ответить
путин и гундяев это две шлюхи сатаны !
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07.01.2023 18:13 Ответить
Там,в Московії,90% таких сатанистів ...,вони навіть віру православну спаплюжили,в тому і проблеми для України!
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07.01.2023 18:19 Ответить
А ведь реально пуйло на того черта похож...Данилов в точку попал )
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07.01.2023 18:14 Ответить
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07.01.2023 18:15 Ответить
В материнській вишиванці, де вогонь-руїна,
йшла до Бога, рано-вранці, Ненька-Україна.
Вітер коси розплітає,в небі чорна хмара,
стала й в Господа питає:
- За що така кара?
Синів вбито в чистім полі, могили як рани,
знову хотять моїй волі одягти кайдани.
Бач, калина зажурилась, бо вдовою стала:
- Чи я тобі не молилась? Чи я не благала?
Перед ляхом боронила православну віру,
святий хрестик не зронила в холоднім Сибіру.
Дощем збито в полі жито, нема кому жати:
- Скільки мені сльози лити і синів ховати?
Ангел Божий мовить з неба:
- Скоро день настане,
хто меча підняв на тебе, на коліна стане!
Свята правда, воля й доля в твоїм домі буде,
тільки кату не пробачать ні Бог, а ні люди.
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07.01.2023 18:17 Ответить
А-а-а - це супер! Данілов в саму точку вразив!

От що Українці вміють робити найкраще, так це так тонко тролити!

Ну і воювати, як виявилось, теж!

Слава Україні!
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07.01.2023 18:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8tjZoXFtPqQ
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07.01.2023 18:25 Ответить
...Мій любий краю неповинний!

За що тебе Господь кара,

Карає тяжко? За Богдана,

Та за скаженого Петра,...

Т. Г. Шевченко
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07.01.2023 18:25 Ответить
А чому Данілов мовчить про перманентне синхронне голосування у Раді зелених "реформаторів" разом зі слугами чорта - опзж, яких Данілов обіцяв позбавити мандатів ще на початку війни? Єрмак заборонив цю тему порушувати?
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07.01.2023 18:25 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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07.01.2023 18:43 Ответить
Масовий виїзд москворотих лінгво-імбецилів з України в козло-рашку суттєво підвищить середній IQ в обох країнах. )))
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07.01.2023 18:51 Ответить
А ви звернули увагу, що жодного дня не проходить аби якийсь довпойоп із кварталу95 не коментував якусь дічь. Я вже навіть собі не уявляю, як у 2014-му країна воювала без довпойопських заяв арістовича, подоляка, данілова, хламідії, буданова та інших дегенератів із зеленого шапіто.
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07.01.2023 18:28 Ответить
В десятку!!!
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07.01.2023 18:33 Ответить
***********-********* конченный!.............оригинально!
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07.01.2023 19:12 Ответить
А воно щось на своєї посаді робить?
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07.01.2023 19:46 Ответить
ПАНЕ ОЛЕКСІЮ порівняння 100%, СУПЕР...!!!
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07.01.2023 20:08 Ответить
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08.01.2023 01:09 Ответить
Гоголь не даремно написав Тараса Бульбу: ми Росію породили, ми її і кінчимо.
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08.01.2023 04:16 Ответить
 
 