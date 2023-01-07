Данилов прокомментировал "перемирие" от Путина словами Гоголя о черте
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Секретарь СНБО Алексей Данилов проиллюстрировал объявление президентом страны-агрессора Владимиром Путиным якобы "рождественского перемирия" цитатой о чертах из произведения Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством".
Об этом Данилов написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь перед Рождеством", 2023 год от Р.Х.: современное прочтение. Сначала черт погрузил мир в сплошную тьму, захотел отомстить кузнецу, неслабо выгреб от Вакулы, а затем черт предложил объявить перемирие. И во всем этом как предусмотрительно гениальный Гоголь НАШ, Николай Васильевич, нарисовал детальный образ кремлевского "черта-иблиса": "... испуганный черт бросался во все стороны, предчувствуя свою погибель, узенькая мордашка, которая непрерывно вращалась во все стороны и нюхала все, что только случалось, заканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком; ножки были такие тоненькие... А зато сзади ... у него болтался хвост, такой острый и длинный, как нынешние мундирные фалды; разве только по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчащим на голове… можно было догадаться, что это… просто черт, которому последнюю ночь осталось бродить по белому свету и подначивать на грехи добрых людей. Завтра же, как только ударят первые колокола к утрене, побежит он, не оглядываясь, поджав хвост, к своей берлоге", - написал он.
Пожалуйста, подождите...
Я вижу лишь одни мученья человека.
Смешной божок земли, всегда, во всех веках
Чудак такой же он, как был в начале века!
Ему немножко лучше бы жилось,
Когда б ему владеть не довелось
Тем отблеском божественного света,
Что разумом зовёт он: свойство это
Он на одно лишь смог употребить -
Чтоб из скотов скотиной быть!
Але...максимум в дзюдо -- друге місце в першості членінграда серед юніорів...
"Геній дзюдо" , плять!
йшла до Бога, рано-вранці, Ненька-Україна.
Вітер коси розплітає,в небі чорна хмара,
стала й в Господа питає:
- За що така кара?
Синів вбито в чистім полі, могили як рани,
знову хотять моїй волі одягти кайдани.
Бач, калина зажурилась, бо вдовою стала:
- Чи я тобі не молилась? Чи я не благала?
Перед ляхом боронила православну віру,
святий хрестик не зронила в холоднім Сибіру.
Дощем збито в полі жито, нема кому жати:
- Скільки мені сльози лити і синів ховати?
Ангел Божий мовить з неба:
- Скоро день настане,
хто меча підняв на тебе, на коліна стане!
Свята правда, воля й доля в твоїм домі буде,
тільки кату не пробачать ні Бог, а ні люди.
От що Українці вміють робити найкраще, так це так тонко тролити!
Ну і воювати, як виявилось, теж!
Слава Україні!
За що тебе Господь кара,
Карає тяжко? За Богдана,
Та за скаженого Петра,...
Т. Г. Шевченко