Данилов прокомментировал "перемирие" от Путина словами Гоголя о черте

Секретарь СНБО Алексей Данилов проиллюстрировал объявление президентом страны-агрессора Владимиром Путиным якобы "рождественского перемирия" цитатой о чертах из произведения Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством".

Об этом Данилов написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь перед Рождеством", 2023 год от Р.Х.: современное прочтение. Сначала черт погрузил мир в сплошную тьму, захотел отомстить кузнецу, неслабо выгреб от Вакулы, а затем черт предложил объявить перемирие. И во всем этом как предусмотрительно гениальный Гоголь НАШ, Николай Васильевич, нарисовал детальный образ кремлевского "черта-иблиса": "... испуганный черт бросался во все стороны, предчувствуя свою погибель, узенькая мордашка, которая непрерывно вращалась во все стороны и нюхала все, что только случалось, заканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком; ножки были такие тоненькие... А зато сзади ... у него болтался хвост, такой острый и длинный, как нынешние мундирные фалды; разве только по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчащим на голове… можно было догадаться, что это… просто черт, которому последнюю ночь осталось бродить по белому свету и подначивать на грехи добрых людей. Завтра же, как только ударят первые колокола к утрене, побежит он, не оглядываясь, поджав хвост, к своей берлоге", - написал он.

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