Зеленский приостановил гражданство 13 представителей шести епархий УПЦ МП, - СМИ. СПИСОК
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Президент Украины Владимир Зеленский указом 898/2022 от 28.12.2022 приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП. Как часто бывает в таких случаях, указ не обнародуется официально, поскольку содержит персональную информацию.
По данным источников LB.ua, речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ, передает Цензор.НЕТ.
В список представителей УПЦ, гражданство которых приостановлено указом президента Украины, вошли представители Донецкой, Крымской и Роменской епархий, а также Одесской и Буковинской. Об этом стало известно из собственных источников. В распоряжении есть полный перечень лиц, вошедших по указу президента:
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Елецких Анатолий Иванович - митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которому СБУ вручила подозрение в госизмене.
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Аницой Сергей Леонидович – викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергей, на которого, по данным LB.ua, записано все имущество Ионафана.
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Виниченко Владимир Семенович – архиепископ Новоазовский Варсонофий (Донецкая епархия)
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Градомский Виктор Анатольевич - протоиерей Виктор, настоятель храма Александра Невского (Одесская епархия)
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Доненко Николай Николаевич — викарный архиерей, епископ Ялтинский Нестор (напомним, что после Собора УПЦ МП 27 мая, все крымские парафии этой религиозной организации выразили несогласие с его решениями и попросили Синод РПЦ принять их в прямое подчинение).
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Егоренко Валентин Владимирович - митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, у которого СБУ проводила обыски и нашла российские паспорта "руководства епархиальных структур", в том числе его собственный. Также было сообщение об обнаружении в епархиальных компьютерах детской порнографии, изучаемой сейчас следствием.
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Масленников Алексей Александрович – митрополит Роменский и Буринский Иосиф (Роменская епархия). Роменская епархия решила остаться под омофором патриарха РПЦ Кирилла Гундяева и остановила поминовение за богослужением митрополита Онуфрия.
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Средний Иван Петрович – митрополит Днепропетровский и Павлоградский
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Скобиола Андрей Петрович – архиепископ Волновахский Амвросий, викарий Донецкой епархии, настоятель Святовасиловского мужского монастыря
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Таранов Александр Борисович — архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий, отличившийся коллаборационизмом и бежавший в Россию.
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Швец Ростислав Филиппович - митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (о крымских епархиях - выше).
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Шинкарев Виктор Сергеевич - архиепископ Константиновский Паисий, а данными СМИ, активно участвовал в мероприятиях террористической организации "ДНР.
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Яковенко Игорь Федорович – митрополит Святогорский, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры.
Как удалось выяснить, соответствующее уведомление о потере гражданства указанными лицами получила также Государственная миграционная служба. Согласно действующим правилам, в дальнейшем они могут быть депортированы.
По данным LB.ua, сейчас изучается возможность введения подобных мер еще против шести человек.
Пожалуйста, подождите...
Еще дед Ленин (Бланк) сказал: «из всех искусств для нас важнейшим является кино!»
Вот такое оно, «кино из святогорья»
Більшість громадян України виступають за створення правового механізму позбавлення громадянства України та видачу паспортів "негромадян" (людей без права голосу на виборах, та без права займати державні посади), аналогічно тим, які існують в Прибалтійських країнах.
1) За висловлювання підтримки війни РФ проти України.
2) За виправдовування та заперечення окупації українських територій, агресії РФ.
3) За дії які можна класифікувати, як частково державну зраду, втечу з країни під час війни.
50% з них вже перевзулися у волонтерів та "помощніків зсу" але і далі чтокают, гдзєкают і далі какают своїм кацапомордим язиком...!!!
25% процентів рванули за кордон на "лучшую жізнь", де треба працювати а не надіятися на отримання ШАРИ...!!! Працювати вони не вміють і не хочуть...!!! Тому 12,5 процента повернулися назад з образою, що їх там не кормили ковбаскою і рекомендували іти на роботу бо ШАРА закінчилася...!!!
Однозначно в першу чергу їх усіх треба позбавити ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ та видати посвідки на право тимчасового проживання без права голосувати та обирати і бути обраними в органи влади з обовязковою здачею іспитів по ІСТОРІЇ УКРАЇНИ та УКРАЇНСЬКОЇ мови...!!!
Якщо з кацапоморді почнуть верещати, що вони "чухраінци і грамдяні", їм треба нагадати як у 2022 році за змовою з кремлем червонодупий пахан кучма наказав видати нові бланки ПАСПОРТІВ громадянина УКРАЇНИ з прибраною графою НАЦІОНАЛЬНІСТЬ...!!!
А також нагадати кацапомордим, що НАЦІОНАЛЬНІСТЬ в УКРАЇНІ передається по крові батьків, а не по народженню на землі...!!!
За виправдовування та заперечення окупації українських територій, агресії РФ.
Також ці кацапоморді мають підтвердити, що КУБАНЬ, Ростовська, Бєлгородська, Курська і частини Орловської, Брянської, Воронежської областей та Ставропольського краю це УКРАЇНА...!!!
"Подарунки від російського народу". Хто і як перекроював карту СРСР
https://www.radiosvoboda.org/a/30688647.html
22 січня 1919 року територія України була в 1,6 раза більшою від нинішньої
https://www.radiosvoboda.org/a/1372983.html
Перепис населення Російської імперії 1897: де було найбільше українців
https://24tv.ua/perepis-naselennya-rosiyi-1897-de-bulo-naybilshe-ukrayintsiv_n2099584
Знакомые все лица!
Очень умилительно!
Наконец-то до власти дошло, что это враги!!!
Это и их вклад в развал страны.
Время пришло назвать врагов своими именами.
Підкажіть, як гадаєте, якщо приміром митрополит Тульчинський Іонафан, який має підозру за держзраду, позбавлений Указом президента громадянства України, то він (як негромадянин України) може бути засудженим за зраду країні, громадянином якої він не є?
НАЩО Зе КЛОУН ЦЕ ЗРОБИВ ?
ТЕПЕР УКРАЇНА НЕ МАЄ ПРАВА ЇХ СУДИТИ ЗА ДЕРЖЗРАДУ І КОЛАБОРАЦІЮ
А при якому світочи думки їм надали українське, на якої підставі?
За 30 років відновлення Незалежності України, нагороджених державними нагородами зрадників(а їх тисячі в усіх держустановах), скасування їх нагородження, відбувається виключно рішенням портновького розливу судів⁉️⁉️⁉️⁉️
Освідчені Українські фахівці 💯розробили та 💯узгодили проект нормативного акту щодо позбавлення держнагород осіб типу Сівковича, Азірова, Деркачів та їм подібних «пахарів‼️‼️‼️
Проте цей проект нормативного акту, чомусь🙈 невідомі особи🙈 з юрдепартаменту, тримають під сукном….
Якби про таке знав Зеленський він такого не допустив би, але ж він про нього не відає, мабуть‼️‼️‼️🇺🇦❤️😡🤬😠🪖⚔️🇺🇦❤️🇺🇸🇬🇧🇪🇺🇺🇦