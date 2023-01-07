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Зеленский приостановил гражданство 13 представителей шести епархий УПЦ МП, - СМИ. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

амвросій

Президент Украины Владимир Зеленский указом 898/2022 от 28.12.2022 приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП. Как часто бывает в таких случаях, указ не обнародуется официально, поскольку содержит персональную информацию.

По данным источников LB.ua, речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ, передает Цензор.НЕТ.

В список представителей УПЦ, гражданство которых приостановлено указом президента Украины, вошли представители Донецкой, Крымской и Роменской епархий, а также Одесской и Буковинской. Об этом стало известно из собственных источников. В распоряжении есть полный перечень лиц, вошедших по указу президента:

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  • Елецких Анатолий Иванович - митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которому СБУ вручила подозрение в госизмене.

  • Аницой Сергей Леонидович – викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергей, на которого, по данным LB.ua, записано все имущество Ионафана.

  • Виниченко Владимир Семенович – архиепископ Новоазовский Варсонофий (Донецкая епархия)

  • Градомский Виктор Анатольевич - протоиерей Виктор, настоятель храма Александра Невского (Одесская епархия)

  • Доненко Николай Николаевич — викарный архиерей, епископ Ялтинский Нестор (напомним, что после Собора УПЦ МП 27 мая, все крымские парафии этой религиозной организации выразили несогласие с его решениями и попросили Синод РПЦ принять их в прямое подчинение).

  • Егоренко Валентин Владимирович - митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, у которого СБУ проводила обыски и нашла российские паспорта "руководства епархиальных структур", в том числе его собственный. Также было сообщение об обнаружении в епархиальных компьютерах детской порнографии, изучаемой сейчас следствием.

  • Масленников Алексей Александрович – митрополит Роменский и Буринский Иосиф (Роменская епархия). Роменская епархия решила остаться под омофором патриарха РПЦ Кирилла Гундяева и остановила поминовение за богослужением митрополита Онуфрия.

  • Средний Иван Петрович – митрополит Днепропетровский и Павлоградский

  • Скобиола Андрей Петрович – архиепископ Волновахский Амвросий, викарий Донецкой епархии, настоятель Святовасиловского мужского монастыря

  • Таранов Александр Борисович — архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий, отличившийся коллаборационизмом и бежавший в Россию.

  • Швец Ростислав Филиппович - митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (о крымских епархиях - выше).

  • Шинкарев Виктор Сергеевич - архиепископ Константиновский Паисий, а данными СМИ, активно участвовал в мероприятиях террористической организации "ДНР.

  • Яковенко Игорь Федорович – митрополит Святогорский, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры.

Как удалось выяснить, соответствующее уведомление о потере гражданства указанными лицами получила также Государственная миграционная служба. Согласно действующим правилам, в дальнейшем они могут быть депортированы.

По данным LB.ua, сейчас изучается возможность введения подобных мер еще против шести человек.
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Топ комментарии
+37
А шлюхрич, бойко, портнов, королевська, льовочкіни, хламідія, куницкий - не на часі? Своїх людей із ради не чіпає?
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07.01.2023 19:04
+32
Немає ніякої "прибалтики". Є країни Балтії. Досить цього кацапського шовінізму.
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07.01.2023 19:05
+31
А они дела в СБУ и ГБР закрыли, открытые в 2019 2020 годах из-за получения Томоса? О превышении служебных полномочий и разжигании религиозной вражды? Гниды лицемерные.

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07.01.2023 19:20
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Це гарна новина, але 13 із хрін їх знає скільки це реально мало
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07.01.2023 19:03 Ответить
А они дела в СБУ и ГБР закрыли, открытые в 2019 2020 годах из-за получения Томоса? О превышении служебных полномочий и разжигании религиозной вражды? Гниды лицемерные.

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07.01.2023 19:20 Ответить
шльондра двірцева, найнижчого гатунку.
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07.01.2023 20:23 Ответить
Цих сук краще на гілляку, але можна і на чухонські болота.
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07.01.2023 19:29 Ответить
Це для разогрєва. Володимир Олександрович знає толк як красиво підколоти одічалих - 13 це улюблене число чортів і саме 13 агентурних пєдофільских чортів буде обміняно на на десятки а може і сотні наших полонених хлопців
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07.01.2023 21:46 Ответить
Відповідь на "адіннарот із єдіно купєлі"
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07.01.2023 19:03 Ответить
Вот и стало все на свои места. А то - «лавра!» «святынька», «телепередачи с проповедями митрополита Арсения из святогорской лавры» с аудиторией в десятки тысяч просмотров. Арсений - хитрый, коварный враг Украины, как и его подельник горловский итрофан.

Еще дед Ленин (Бланк) сказал: «из всех искусств для нас важнейшим является кино!»

Вот такое оно, «кино из святогорья»
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07.01.2023 19:11 Ответить
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07.01.2023 19:03 Ответить
Все! Я як порохобот признаю,що тепер ЗЕ майже переплюнув Порошенка.
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07.01.2023 19:04 Ответить
Спитаю, як порохобот порохобота, а чи не завелика ціна для такого "прозріння"? Створити в країні повний безлад і море проблем, а тепер їх "героїчно" долати. ФСБшну церкву можна було добити за цей час остаточно, а не клепати кримінальні справи за Томос і призупинити перейменування на російську.
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07.01.2023 20:25 Ответить
Створіть петицію на сайті президента, щодо...
Більшість громадян України виступають за створення правового механізму позбавлення громадянства України та видачу паспортів "негромадян" (людей без права голосу на виборах, та без права займати державні посади), аналогічно тим, які існують в Прибалтійських країнах.
1) За висловлювання підтримки війни РФ проти України.
2) За виправдовування та заперечення окупації українських територій, агресії РФ.
3) За дії які можна класифікувати, як частково державну зраду, втечу з країни під час війни.
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07.01.2023 19:04 Ответить
Немає ніякої "прибалтики". Є країни Балтії. Досить цього кацапського шовінізму.
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07.01.2023 19:05 Ответить
Міг перерахувати Литва, Латвія, Естонія... але суті це не міняє...
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07.01.2023 19:12 Ответить
А це майже 12,5 мільйонів кацапомордих чухраїнських колаборантів-підоросі котрі до лютого 2022 року чтокали, гдзєкали та какали з какай разніцей і верещали на увесь світ БАНДЕРИ НАС УСЦІМЛЯТ підорашка памагі...!!!
50% з них вже перевзулися у волонтерів та "помощніків зсу" але і далі чтокают, гдзєкают і далі какают своїм кацапомордим язиком...!!!
25% процентів рванули за кордон на "лучшую жізнь", де треба працювати а не надіятися на отримання ШАРИ...!!! Працювати вони не вміють і не хочуть...!!! Тому 12,5 процента повернулися назад з образою, що їх там не кормили ковбаскою і рекомендували іти на роботу бо ШАРА закінчилася...!!!
Однозначно в першу чергу їх усіх треба позбавити ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ та видати посвідки на право тимчасового проживання без права голосувати та обирати і бути обраними в органи влади з обовязковою здачею іспитів по ІСТОРІЇ УКРАЇНИ та УКРАЇНСЬКОЇ мови...!!!
Якщо з кацапоморді почнуть верещати, що вони "чухраінци і грамдяні", їм треба нагадати як у 2022 році за змовою з кремлем червонодупий пахан кучма наказав видати нові бланки ПАСПОРТІВ громадянина УКРАЇНИ з прибраною графою НАЦІОНАЛЬНІСТЬ...!!!
А також нагадати кацапомордим, що НАЦІОНАЛЬНІСТЬ в УКРАЇНІ передається по крові батьків, а не по народженню на землі...!!!

За виправдовування та заперечення окупації українських територій, агресії РФ.
Також ці кацапоморді мають підтвердити, що КУБАНЬ, Ростовська, Бєлгородська, Курська і частини Орловської, Брянської, Воронежської областей та Ставропольського краю це УКРАЇНА...!!!

"Подарунки від російського народу". Хто і як перекроював карту СРСР
https://www.radiosvoboda.org/a/30688647.html

22 січня 1919 року територія України була в 1,6 раза більшою від нинішньої
https://www.radiosvoboda.org/a/1372983.html

Перепис населення Російської імперії 1897: де було найбільше українців
https://24tv.ua/perepis-naselennya-rosiyi-1897-de-bulo-naybilshe-ukrayintsiv_n2099584

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07.01.2023 19:59 Ответить
ПЕРЕПРОШУЮ, про зміну бланків ПАСПОРТІВ читати у 2002 році ...!!!
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07.01.2023 21:27 Ответить
А шлюхрич, бойко, портнов, королевська, льовочкіни, хламідія, куницкий - не на часі? Своїх людей із ради не чіпає?
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07.01.2023 19:04 Ответить
Я впевнений, що опзж створено фсб,. кремль до останнього сподівався, що ця структура стане головною у політичному житті України, сформує уряд. І ще. Візьмемо бойка. людина-мультиміліонер. І тут раз- політичний лідер. А воно йому треба? А ні. Вход рубль, вихід два. Вважаю, що медведчук, багато чого розповів. Чому тягнимо. труханов -не сальдо?!
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07.01.2023 20:34 Ответить
А Червоненко и Шевченко («слуга») , пресмыкавшиеся перед *********** и бульбашенко , оказываются служат в ГУР БУДАНОВА 😃🤮
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07.01.2023 20:51 Ответить
Дуже добре !
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07.01.2023 19:04 Ответить
Маловато будет, впрочем с паршивой овцы хоть шерсти клок, ЗЕлёной шерсти.
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07.01.2023 19:05 Ответить
Готують на обмін.
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07.01.2023 19:07 Ответить
Ба-ба-ба!
Знакомые все лица!
Очень умилительно!
Наконец-то до власти дошло, что это враги!!!
Это и их вклад в развал страны.
Время пришло назвать врагов своими именами.
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07.01.2023 19:07 Ответить
И начать с тех, кто три года курировал ФСБ МП в ОПе. Например Тимошенко.
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07.01.2023 19:22 Ответить
Ніякого развАлу страни немає. Зараз Україна як ніколи єдина, тому що бусурманокацапсини прийшли топтати нашу землю.
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07.01.2023 19:24 Ответить
Призупинив громадянство, щоб їх депортувати=агентів рф безпроблемно повернуть додому? Судити як громадян України чи обміняти - не наш варіант?
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07.01.2023 19:07 Ответить
Знаючи наші суди то це може затягнутися на роки і може закінчиться нічим.
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07.01.2023 20:21 Ответить
Безкарно повернути дрібнооптову кількість агентів рф на їх духовну батьківщину - точно не краще.
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07.01.2023 20:49 Ответить
а якщо обмiняти того попа на солдата ЗСУ?
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08.01.2023 08:07 Ответить
Певно їх обмінна вартість (єпископи, митрополіти, з дитячою порнографією) - не маленька. Тож безкоштовно і безкарно випустити в рф - це допомога ворогу.
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08.01.2023 09:50 Ответить
а де Павло, Поворознюк, Илларион, Агафангел и проч?
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07.01.2023 19:08 Ответить
Ще можна написати потураєв, макс бужанський,які такої біди наробили та ще нароюлять Україні. І чому там немає татрова, смірнова,демченко, єлдака? Це такі самі вороги тільки не в рясах, а у владних кабінетах.
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07.01.2023 20:09 Ответить
13 друзів Оушена
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07.01.2023 19:09 Ответить
Гундяши.
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07.01.2023 19:11 Ответить
******* в рясах нужно погрузить в товарняки и дотолкать до границы а дальше лесом до болот.
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07.01.2023 19:09 Ответить
Зеля - молоток
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07.01.2023 19:11 Ответить
Интересно, эти златопузые обратятся в европейский суд по правам человека
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07.01.2023 19:13 Ответить
Олександр Бригинець
Підкажіть, як гадаєте, якщо приміром митрополит Тульчинський Іонафан, який має підозру за держзраду, позбавлений Указом президента громадянства України, то він (як негромадянин України) може бути засудженим за зраду країні, громадянином якої він не є?
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07.01.2023 19:12 Ответить
вірно зауважено... Вважаєте, що .ідер вЗесвіту заникав від бородатої бабці паспорт не по схожій причині?
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07.01.2023 19:37 Ответить
нагадайте ка,скільки баба Бєня вже живе без громадянства?
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07.01.2023 19:14 Ответить
МалоВАТО буде.
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07.01.2023 19:14 Ответить
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07.01.2023 19:14 Ответить
Дык, не вдупляет, шо небритым и в трико в Конгресс США не ходят.
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07.01.2023 19:35 Ответить
Зеленський призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП Джерело: https://censor.net/ua/n3391860

НАЩО Зе КЛОУН ЦЕ ЗРОБИВ ?
ТЕПЕР УКРАЇНА НЕ МАЄ ПРАВА ЇХ СУДИТИ ЗА ДЕРЖЗРАДУ І КОЛАБОРАЦІЮ
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07.01.2023 19:31 Ответить
Зе КЛУОН ПАТРІОТ КАЦАПСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
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07.01.2023 19:32 Ответить
Чи він справді такий тупий,що цього не знає, чи все спеціально робить,щоб зберегти від відповідальності??
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07.01.2023 19:41 Ответить
Ето почему?
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07.01.2023 19:51 Ответить
Зеблазень так само відпустив злочинця ворожого агента медведчука, навіть не відкривши кримінальної справи. Теж саме буде з усіма зрадниками які ще досі знищують Україну і не попали під руку т.з. правоохоронців. Зеблазень своїх не здає.
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07.01.2023 20:40 Ответить
Херсонских попов ,надеемся увидеть в следующем указе.100% все попье прокацапское отребье, все до одного работали на кацарылых, до войны и во время оккупации!!
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07.01.2023 19:34 Ответить
На шо намек, главзеб в данном случае имеет вид никчемы?
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07.01.2023 19:38 Ответить
Лучше увидеть их на скамье подсудимых, а не в списках освобождённых от ответственности...
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07.01.2023 19:46 Ответить
Вони мали друге (цапське) громадянство?
А при якому світочи думки їм надали українське, на якої підставі?
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07.01.2023 19:42 Ответить
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07.01.2023 19:43 Ответить
а всех этих рашистских прихвостней нельзя выбить из Украины?!чтоб разом и навсегда?
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07.01.2023 19:44 Ответить
Коли приймуть закон про заборону діяльності банди ФСБ-РПЦ, варто розробити механізм та ввести ткае покарання в КК як додаткове - депортацію по мотивам одніеї лише належності до ворожої сатанинської структури московського талібану.
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07.01.2023 19:44 Ответить
Якби ще в ТУРБОРЕЖИМІ ЮрДепартамент ОПУ розглянув проект нормативного акту щодо порядку скасування державних нагород України для зрадників та злочинців зкацаплених🐷🙈, внесений до ОПУ ще Бог знає коли‼️‼️‼️‼️‼️😡🤬😠👍💪👏
За 30 років відновлення Незалежності України, нагороджених державними нагородами зрадників(а їх тисячі в усіх держустановах), скасування їх нагородження, відбувається виключно рішенням портновького розливу судів⁉️⁉️⁉️⁉️

Освідчені Українські фахівці 💯розробили та 💯узгодили проект нормативного акту щодо позбавлення держнагород осіб типу Сівковича, Азірова, Деркачів та їм подібних «пахарів‼️‼️‼️

Проте цей проект нормативного акту, чомусь🙈 невідомі особи🙈 з юрдепартаменту, тримають під сукном….
Якби про таке знав Зеленський він такого не допустив би, але ж він про нього не відає, мабуть‼️‼️‼️🇺🇦❤️😡🤬😠🪖⚔️🇺🇦❤️🇺🇸🇬🇧🇪🇺🇺🇦
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07.01.2023 19:50 Ответить
Интервью Гео Лероса. https://www.youtube.com/watch?v=-VxEeX9XgoY
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07.01.2023 19:53 Ответить
Это что, какой-то новый вид наказания вместо уголовного кодекса и суда за преступления и прелательства? Или так теперь отмазывают перед побегом забугор?
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07.01.2023 20:25 Ответить
Виходить на рашистів і посібників зеблазня Кримінальний кодекс не поширюється. В оркостані ще нагороду отримають від путлєра "за успешноє ісполнєніє заданія"
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07.01.2023 20:45 Ответить
А про шуку православну забули?
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07.01.2023 20:49 Ответить
А що, так можна було? Призупинити громадянство - це як?
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07.01.2023 21:16 Ответить
Gut
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07.01.2023 21:18 Ответить
А де Мерседесов Павло Бенцович?
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07.01.2023 23:37 Ответить
А у Харкові, де православні курники кацапів на кожному куту, жодний цап не постраждав!
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08.01.2023 06:48 Ответить
Офіс президента України і міністерство культури виступають проти передачі культових комплексів Успенського собору і Трапезної церкви Православній церкві в Україні (ПЦУ). Богослужіння будуть проводитись за одноразовими дозволами органів влади.
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08.01.2023 07:10 Ответить
 
 