Patriot в Украине повысят безопасность Польши, - глава Минобороны Блащак

Размещение американской и германской батарей ЗРК Patriot в Украине усилит безопасность Польши.

Об этом во время совместной пресс-конференции в субботу в Варшаве с главой польского правительства Матеушем Моравецким заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Американская и немецкая системы Patriot, которые будут доставлены в Украину, также усилят безопасность Польши. Это минимизирует риск такого события, с которым мы имели дело 15 ноября прошлого года (падение ракеты в Пшеводове вблизи польско-украинской границы – ред.), а также минимизирует риск отключения света в Украине, а затем очередной волны миграции", - подчеркнул Блащак.

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Польский министр также сообщил, что в Польшу поступит от Германии ЗРК Patriot, который будет размещен в Люблинском воеводстве (граничащий с Волынской областью – ред.). По его словам, пока неизвестно, сколько пусковых установок передадут Польше. Однако переговорным успехом Варшавы Блащак назвал то, что эти ракеты будут полностью интегрированы в польскую систему ПВО и будут ими управлять польские командиры.

Между тем, Моравецкий сообщил, что в Польшу уже поступила часть средств из американских и европейских фондов в качестве компенсации за переданную в Украину военную технику. Он отметил, что сейчас в Польше продолжается дискуссия о том, как получить вооружение, которое заменит то, что было передано Украине.