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Patriot в Украине повысят безопасность Польши, - глава Минобороны Блащак

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

блащак,маріуш

Размещение американской и германской батарей ЗРК Patriot в Украине усилит безопасность Польши.

Об этом во время совместной пресс-конференции в субботу в Варшаве с главой польского правительства Матеушем Моравецким заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Американская и немецкая системы Patriot, которые будут доставлены в Украину, также усилят безопасность Польши. Это минимизирует риск такого события, с которым мы имели дело 15 ноября прошлого года (падение ракеты в Пшеводове вблизи польско-украинской границы – ред.), а также минимизирует риск отключения света в Украине, а затем очередной волны миграции", - подчеркнул Блащак.

Также читайте: Министр обороны Польши Блащак настаивает на передаче Patriot Украине: Системы в Польше не будут успевать сбивать ракеты в местах у границы, как, например, Пшеводув

Польский министр также сообщил, что в Польшу поступит от Германии ЗРК Patriot, который будет размещен в Люблинском воеводстве (граничащий с Волынской областью – ред.). По его словам, пока неизвестно, сколько пусковых установок передадут Польше. Однако переговорным успехом Варшавы Блащак назвал то, что эти ракеты будут полностью интегрированы в польскую систему ПВО и будут ими управлять польские командиры.

Между тем, Моравецкий сообщил, что в Польшу уже поступила часть средств из американских и европейских фондов в качестве компенсации за переданную в Украину военную технику. Он отметил, что сейчас в Польше продолжается дискуссия о том, как получить вооружение, которое заменит то, что было передано Украине.
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Топ комментарии
+10
Патриоты в Украине вообще защитят и Польшу и Европу.
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07.01.2023 20:02
+6
а хоть этому-то историку портреты не мешают?
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07.01.2023 20:01
+5
Якщо що-українські патріоти роблять це вже 9-й рік...
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07.01.2023 20:06
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а хоть этому-то историку портреты не мешают?
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07.01.2023 20:01 Ответить
Патриоты в Украине вообще защитят и Польшу и Европу.
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07.01.2023 20:02 Ответить
Якщо що-українські патріоти роблять це вже 9-й рік...
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07.01.2023 20:06 Ответить
Сказал,как отрезал).
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07.01.2023 20:07 Ответить
а могли бы мы вас, поляков уже пол года (минимум) защищать,
если бы на наши мольбы - помочь нам небо закрыть, откликнулись...
(сарказм, конечно...но с намеками)
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07.01.2023 20:16 Ответить
Найкраще безпеку НАТО підвищать ракети, які долітають з України до Саратова.
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07.01.2023 20:17 Ответить
схоже на те, що ракети у кацапні дійсно скінчилися. сьогодні в Лаврі не мацковський сатанат правив службу, а українська церква і жодної ракети на це з боку істот, а судячи з звичайної поведінки тих потвор, ракет повинно було бути більше, ніж усі попередні атаки. але наразі тільки виття на болотах, та потрійна кількість м'яса для забою на донбасі.
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07.01.2023 20:20 Ответить
а сотняжка мінітменів взагалі поклади парашку біля параші.. вибачте за каламбурчик
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07.01.2023 20:28 Ответить
Ну а танки ще краще захистили б і Польшу, і Европу. Тільки щось там "чухаються"!
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07.01.2023 20:41 Ответить
посилить безпеку не тільки Польші, безпеку Європи і Америки... хто звернув увагу на оговорку(по Фройду) Байдена при зустрічі з Зе. той розуміє...
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07.01.2023 20:53 Ответить
И ребенку понятно что чем больше Украинское ПВО собьет российских ракет и самолетов-тем более безопаснее будет жизнь не только в Украине но и в остальной Европе. Украина разоружает буйную неадекватную Россию-да вся Европа должна скинутся на это деньгами и оружием,ведь в этом прямая выгода Европе!
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08.01.2023 03:43 Ответить
Безпека Польщі вирішується зараз на фронтах України. І вирішують її саме нащадки ненависних полякам УПА і Бандери. А поляки за західні гроші "допомагають" Україні зброєю і технікою. І при тому паплюжать УПА і Бандеру на кождому кроці.
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08.01.2023 15:49 Ответить
 
 