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Россияне обстреляли две громады в Сумской области
Новости Цензор.НЕТ Авто Война в Украине
Войска Российской Федерации нанесли 33 удара по Великописаревской и Эсманской громадам Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
В частности, Великописаревскую громаду враг дважды обстрелял из минометов. Всего было зафиксировано 12 прилетов. В результате обстрела были повреждены склады местной фермы.
По Эсманской громаде российские войска также ударили из минометов, был 21 прилет.
Во всех случаях обошлось без жертв.
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Vladimir Longer
показать весь комментарий10.01.2023 22:14 Ответить Мне нравится 3
bibi bolt
показать весь комментарий10.01.2023 22:18 Ответить Мне нравится 0
Николай Николаевич b96f438b
показать весь комментарий10.01.2023 22:20 Ответить Мне нравится 0
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