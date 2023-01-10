Россияне обстреляли две громады в Сумской области

Войска Российской Федерации нанесли 33 удара по Великописаревской и Эсманской громадам Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Великописаревскую громаду враг дважды обстрелял из минометов. Всего было зафиксировано 12 прилетов. В результате обстрела были повреждены склады местной фермы.

По Эсманской громаде российские войска также ударили из минометов, был 21 прилет.

Во всех случаях обошлось без жертв.

Читайте также: Россияне нанесли 94 удара из ствольной артиллерии и минометов по Сумщине