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Новости АвтоВойна в Украине
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обстрел (20159) Сумская область (1843) Живицкий Дмитрий (242)

Россияне обстреляли две громады в Сумской области

Новости Цензор.НЕТ Авто Война в Украине

сумщина

Войска Российской Федерации нанесли 33 удара по Великописаревской и Эсманской громадам Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Великописаревскую громаду враг дважды обстрелял из минометов. Всего было зафиксировано 12 прилетов. В результате обстрела были повреждены склады местной фермы.

По Эсманской громаде российские войска также ударили из минометов, был 21 прилет.

Во всех случаях обошлось без жертв.

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Гандоны...
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10.01.2023 22:14 Ответить
абортиші ещенарожалок
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10.01.2023 22:18 Ответить
Скрєпниє під@раси.
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10.01.2023 22:20 Ответить
 
 