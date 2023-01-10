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Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині
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Війська Російської Федерації завдали 33 удари по Великописарівській та Есманській громадах Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, Великописарівську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів. Усього було зафіксовано 12 прильотів. Унаслідок обстрілу було пошкоджено склади місцевої ферми.
По Есманьській громаді російські війська також ударили із мінометів, був 21 прильот.
У всіх випадках обійшлось без жертв.
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Vladimir Longer
показати весь коментар10.01.2023 22:14 Відповісти Мені подобається 3
bibi bolt
показати весь коментар10.01.2023 22:18 Відповісти Мені подобається 0
Николай Николаевич b96f438b
показати весь коментар10.01.2023 22:20 Відповісти Мені подобається 0
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