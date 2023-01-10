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Новини АвтоВійна в Україні
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обстріл (21057) Сумська область (2202) Живицький Дмитро (465)

Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині

Новини Цензор.НЕТ Авто Війна в Україні

сумщина

Війська Російської Федерації завдали 33 удари по Великописарівській та Есманській громадах Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, Великописарівську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів. Усього було зафіксовано 12 прильотів. Унаслідок обстрілу було пошкоджено склади місцевої ферми.

По Есманьській громаді російські війська також ударили із мінометів, був 21 прильот.

У всіх випадках обійшлось без жертв.

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Автор: Анастасія Потіха
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10.01.2023 22:14 Відповісти
абортиші ещенарожалок
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10.01.2023 22:18 Відповісти
Скрєпниє під@раси.
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10.01.2023 22:20 Відповісти
 
 