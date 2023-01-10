Шмыгаль анонсировал создание Социального кодекса Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство в текущем году планирует разработать Социальный кодекс Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил премьер-министр во время заседания правительства.

"На 2023 год планируем и дальше адаптировать социальную поддержку к военным и послевоенным условиям. Есть амбиции разработать и способствовать принятию Социального кодекса Украины. Он будет включать в себя все социальные компоненты с учетом философии адресности и преодоления сложных жизненных обстоятельств человека", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в пенсионной сфере планируют развивать накопительную пенсию, потому что очень важно дать возможность украинцам уже в молодом возрасте позаботиться о своей старости.

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