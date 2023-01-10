Шмыгаль анонсировал создание Социального кодекса Украины
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство в текущем году планирует разработать Социальный кодекс Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил премьер-министр во время заседания правительства.
"На 2023 год планируем и дальше адаптировать социальную поддержку к военным и послевоенным условиям. Есть амбиции разработать и способствовать принятию Социального кодекса Украины. Он будет включать в себя все социальные компоненты с учетом философии адресности и преодоления сложных жизненных обстоятельств человека", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что в пенсионной сфере планируют развивать накопительную пенсию, потому что очень важно дать возможность украинцам уже в молодом возрасте позаботиться о своей старости.
Пожалуйста, подождите...
ибо 1/4 в руинах, миллионы закордонам, промышленность..молчу... продукты ...тоже молчу....а им накопычувальных отчислений наших захотелось...
и сколько от того что закладывается сейчас останется?
сберкнижки ссср у некоторых доселе немым укором смотрят на наследников тех, кто доверил государству свои трудом заработанные рублики....
(а у меня так и страховки))) на детей.... так думал на свадьбу дочкам подарком будет)))) идиот!!!)
А потім скажуть: ми прийняли закон, дали тобі можливість накопичувати пенсію собі, тож, ти цього не робив, тож до нас не приходь по пенсію
Судье, установившей залог для обвиняемой в корректировке обстрелов Харькова, ничего не грозит - юрист
https://www.newsroom.kh.ua/news/sude-ustanovivshey-zalog-dlya-obvinyaemoy-v-korrektirovke-obstrelov-harkova-nichego-ne-grozit-yurist
Ведь есть прекрасный пример отношения власти и страны в целом к АТОшникам !!!
Он так говорит, потому что ЗНАЕТ, что у народа память ВСЕГДА короткая !!!
И вы все проглотите любые обещания и не оглянетесь назад ( что бы увидеть как поступали они с предыдущими ) !