Шмигаль анонсував створення Соціального кодексу України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд цього року планує розробити Соціальний кодекс України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив прем'єр-міністр під час засідання уряду.

"На 2023 рік плануємо й далі адаптувати соціальну підтримку до воєнних і поствоєнних умов. Маємо амбіції розробити та сприяти ухваленню Соціального кодексу України. Він включатиме в себе всі соціальні компоненти з урахуванням філософії адресності та подолання складних життєвих обставин людини", - сказав Шмигаль.

Він додав, що у пенсійній сфері планують розвивати накопичувальну пенсію, тому що дуже важливо дати можливість українцям уже в молодому віці подбати про свою старість.

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