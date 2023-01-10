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Новини Суспільство
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кодекс (30) Денис Шмигаль (2699)

Шмигаль анонсував створення Соціального кодексу України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд цього року планує розробити Соціальний кодекс України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив прем'єр-міністр під час засідання уряду.

"На 2023 рік плануємо й далі адаптувати соціальну підтримку до воєнних і поствоєнних умов. Маємо амбіції розробити та сприяти ухваленню Соціального кодексу України. Він включатиме в себе всі соціальні компоненти з урахуванням філософії адресності та подолання складних життєвих обставин людини", - сказав Шмигаль.

Він додав, що у пенсійній сфері планують розвивати накопичувальну пенсію, тому що дуже важливо дати можливість українцям уже в молодому віці подбати про свою старість.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Ооо, началось... Очередной вброс о покращенні. Достали.
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10.01.2023 22:40
+12
куда накопычивать? кому? для каламойш и ко? кто прогарантирует сохранность накопыченого???
и сколько от того что закладывается сейчас останется?
сберкнижки ссср у некоторых доселе немым укором смотрят на наследников тех, кто доверил государству свои трудом заработанные рублики....
(а у меня так и страховки))) на детей.... так думал на свадьбу дочкам подарком будет)))) идиот!!!)
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10.01.2023 22:46
+12
иногда думаешь, а не издеваются ли умышленно???
ибо 1/4 в руинах, миллионы закордонам, промышленность..молчу... продукты ...тоже молчу....а им накопычувальных отчислений наших захотелось...
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10.01.2023 22:49
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Ооо, началось... Очередной вброс о покращенні. Достали.
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10.01.2023 22:40 Відповісти
Дебіли, перепишіть у країнах ЄС нормальний податковий і трудовий кодекс. Скільки ще буде продовжуватися цей совковий цирк, де податки платять лохи, а пдв від держави повертають тільки своїм. І де погодинна оплата праці?
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10.01.2023 22:42 Відповісти
Погодинна оплата праці там, де і язики працівників, які незадоволені її рівнем, але все одно ходять "нароботу".
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10.01.2023 23:45 Відповісти
Ще й портновський КПК терміново потрібно замінити. Виборчого кодексу досі немає
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11.01.2023 02:12 Відповісти
Накопичувальну пенсію? Люди ледь зводять кінці з кінцями при таких цінах. Звідки будуть накопичення?
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10.01.2023 22:44 Відповісти
иногда думаешь, а не издеваются ли умышленно???
ибо 1/4 в руинах, миллионы закордонам, промышленность..молчу... продукты ...тоже молчу....а им накопычувальных отчислений наших захотелось...
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10.01.2023 22:49 Відповісти
З штучною девальвацією 20-50%, індексацією 15% багато не накопичеш
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11.01.2023 02:15 Відповісти
Вот интересно - Есть ли возможность создать законный механизм передачи всей территории Украины в оренду США на 10 лет? США знают как с кацапов спросить за все - включая преступления многовековой давности.
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10.01.2023 22:45 Відповісти
Можна краще варіант, нехай в аренду на 10 років не цілому США, це юридично важко оформити, а наприклад, темношкірим бруклінским бандитам, я дивився фільм, вони реально жорстко спрашивалі з чуваков, тож прикинь як РФ їх злякається коли побачить тут?
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10.01.2023 23:03 Відповісти
куда накопычивать? кому? для каламойш и ко? кто прогарантирует сохранность накопыченого???
и сколько от того что закладывается сейчас останется?
сберкнижки ссср у некоторых доселе немым укором смотрят на наследников тех, кто доверил государству свои трудом заработанные рублики....
(а у меня так и страховки))) на детей.... так думал на свадьбу дочкам подарком будет)))) идиот!!!)
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10.01.2023 22:46 Відповісти
всі хто розуміє в якій державі живе вже давно накопичують зелені папірці під матрасом. хоча є сміливці які несуть в банки. но я б не радив
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10.01.2023 22:55 Відповісти
"дуже важливо дати можливість українцям уже в молодому віці подбати про свою старість."

А потім скажуть: ми прийняли закон, дали тобі можливість накопичувати пенсію собі, тож, ти цього не робив, тож до нас не приходь по пенсію
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10.01.2023 22:59 Відповісти
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10.01.2023 23:08 Відповісти
Шмыгаль! А как там поживают айфоны для всех старушек- пенсионерок? Кто ****** о них, как не ты? Забыл уже?
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10.01.2023 23:16 Відповісти
а в атвєт - тішіна!!!!....
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10.01.2023 23:29 Відповісти
Закони потребують впродовж 9 років невідкладного приведення до потреб сьогодення!!
Судье, установившей залог для обвиняемой в корректировке обстрелов Харькова, ничего не грозит - юрист
https://www.newsroom.kh.ua/news/sude-ustanovivshey-zalog-dlya-obvinyaemoy-v-korrektirovke-obstrelov-harkova-nichego-ne-grozit-yurist
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10.01.2023 23:45 Відповісти
Когда у нас уже выборы,клоуны совсем с катушек слетели.
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11.01.2023 07:07 Відповісти
Шмигаль такий же аферист як Зеля чи Беня !
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11.01.2023 17:54 Відповісти
Я не понимаю, почему вы ему не верите !!!??
Ведь есть прекрасный пример отношения власти и страны в целом к АТОшникам !!!

Он так говорит, потому что ЗНАЕТ, что у народа память ВСЕГДА короткая !!!
И вы все проглотите любые обещания и не оглянетесь назад ( что бы увидеть как поступали они с предыдущими ) !
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16.01.2023 16:33 Відповісти
 
 