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Шмигаль анонсував створення Соціального кодексу України
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд цього року планує розробити Соціальний кодекс України.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив прем'єр-міністр під час засідання уряду.
"На 2023 рік плануємо й далі адаптувати соціальну підтримку до воєнних і поствоєнних умов. Маємо амбіції розробити та сприяти ухваленню Соціального кодексу України. Він включатиме в себе всі соціальні компоненти з урахуванням філософії адресності та подолання складних життєвих обставин людини", - сказав Шмигаль.
Він додав, що у пенсійній сфері планують розвивати накопичувальну пенсію, тому що дуже важливо дати можливість українцям уже в молодому віці подбати про свою старість.
Топ коментарі
+12 Dyukov
показати весь коментар10.01.2023 22:40
+12 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар10.01.2023 22:46
+12 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар10.01.2023 22:49
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Будь ласка, зачекайте...
ибо 1/4 в руинах, миллионы закордонам, промышленность..молчу... продукты ...тоже молчу....а им накопычувальных отчислений наших захотелось...
и сколько от того что закладывается сейчас останется?
сберкнижки ссср у некоторых доселе немым укором смотрят на наследников тех, кто доверил государству свои трудом заработанные рублики....
(а у меня так и страховки))) на детей.... так думал на свадьбу дочкам подарком будет)))) идиот!!!)
А потім скажуть: ми прийняли закон, дали тобі можливість накопичувати пенсію собі, тож, ти цього не робив, тож до нас не приходь по пенсію
Судье, установившей залог для обвиняемой в корректировке обстрелов Харькова, ничего не грозит - юрист
https://www.newsroom.kh.ua/news/sude-ustanovivshey-zalog-dlya-obvinyaemoy-v-korrektirovke-obstrelov-harkova-nichego-ne-grozit-yurist
Ведь есть прекрасный пример отношения власти и страны в целом к АТОшникам !!!
Он так говорит, потому что ЗНАЕТ, что у народа память ВСЕГДА короткая !!!
И вы все проглотите любые обещания и не оглянетесь назад ( что бы увидеть как поступали они с предыдущими ) !