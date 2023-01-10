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гражданство (1281) Деркач Андрей (124) Зеленский (16541) Кузьмин (582) Медведчук (1754) Козак (134)

Зеленский подтвердил лишение украинского гражданства Медведчука, Казака, Кузьмина и Деркача

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Президент Владимир Зеленский подтвердил лишение украинского гражданства народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский подтвердил лишение украинского гражданства Медведчука, Казака, Кузьмина и Деркача 01

"На основании материалов, подготовленных Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с Конституцией нашего государства я принял решение о прекращении гражданства четырех человек: Деркача Андрея Леонидовича, Казака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равелиевича и Медведчука Виктора Владимировича" сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

Президент подчеркнул: "Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими".

По его словам, это не последние подобные решения.

Читайте также: Зеленский лишил гражданства Медведчука, Козака, Кузьмина и Деркача, - СМИ
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Топ комментарии
+22
А перед Порошенко клован збирається вибачатися, за те що оприлюднював фейкові звинувачення з подачі того ж Деркача?
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10.01.2023 23:42
+19
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10.01.2023 23:47
+18
Черговий "слуга наріду" успішно завершив свою кар'єру і відбув на заслужений відпочинок. Типовий випадок кінця епохи корупції і жадібності в країні, яку будує ЗЕ.
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10.01.2023 23:55
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Популизм... Популизм... Это все обычный популизм. Вот очень важны сейчас гражданства этих *********.
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10.01.2023 23:27 Ответить
А Шухриджа?
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10.01.2023 23:30 Ответить
Та ще не всі йому морду відрехтували.
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10.01.2023 23:36 Ответить
А сколько гражданств у Карабаса Барабаса владельца кукольного театра под названием 1+1?
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10.01.2023 23:31 Ответить
Стаття 25

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Клоун ще той популіст.
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10.01.2023 23:38 Ответить
Порошенко позбавив громадянства 5200 осіб по закону, по беСпределу чикакаяРазніца?
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11.01.2023 00:26 Ответить
На жаль Цензор в заголовку статті вводить читачів в оману бо плутає такі юридичні поняття як позбавлення та припинення громадянства. Перше протирічить конституції, а друге передбачене Законом України «Про громадянство України» (ст. 19), який встановлює підстави втрати громадянства України. Такими підставами зокрема є: 1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави. Не зрозуміло чому до цього часу не позбавлені громадянства України ВСІ власники паспортів з дуголовою куркою
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10.01.2023 23:50 Ответить
клоун це ти
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10.01.2023 23:53 Ответить
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11.01.2023 00:05 Ответить
лопатой по **** хочеш?
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11.01.2023 01:42 Ответить
А перед Порошенко клован збирається вибачатися, за те що оприлюднював фейкові звинувачення з подачі того ж Деркача?
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10.01.2023 23:42 Ответить
Перед Порошенко все должны извиняться, как перед кадыркой ))
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11.01.2023 00:44 Ответить
Ну что вы. От идиотов извинения не нужны. Жарьте шашлык.
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11.01.2023 04:44 Ответить
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10.01.2023 23:47 Ответить
Буде сидіти за шпигунство. Жодних проблем для слідства чи суду. Вся різниця в суб'єкті: зрада - громадяни України, шпигунство - іноземці. Об'єктивна сторона- та сама.
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10.01.2023 23:59 Ответить
Прям как медведка? Или как седая бабушка? Аж зевнул.
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11.01.2023 04:46 Ответить
отета удар,)) а вони взагалі себе вважали за громадян України????
кинули щуку у воду))))))))))))))))))
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10.01.2023 23:47 Ответить
120 депутатів із партії "Слуга народу" перейшли на бік окупантів і віддано їм служать.
Більше відкритих зрадників - лише в ОПЗЖ, які досі засідають у ВР та голосують у коаліції зі слугами. І, до речі, мають другу за величиною, після слуг, фракцію у BP.

Цих зрадників обрала "більшість" українських виборців.
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10.01.2023 23:54 Ответить
ну тепер iх не притянути до

вiдповiдальностi. а майно, вони ж тепер iноземнi громадяни
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10.01.2023 23:55 Ответить
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11.01.2023 00:28 Ответить
Черговий "слуга наріду" успішно завершив свою кар'єру і відбув на заслужений відпочинок. Типовий випадок кінця епохи корупції і жадібності в країні, яку будує ЗЕ.
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10.01.2023 23:55 Ответить
позбавлення громадянства має бути системною опцією для колаборатнів. Тобто. прописане законм прийнятим ВР конституційною більшістю.
При цьому потрібно розуміти, що колаборанти усіх рівнів які хочуть продовжувати проживати в Україні мають отримати паспорти негромадянина. Це убезпечить від обрання у владу таких як Шуфричі, Добкіни, Мураєви і лайно інших сортіув.
Зараз багато мови про позбвлення мандатів опзж, але це "боротьба" з наслідками, причина в їх електораті. І якщо сьогодні у них проста забрати мандати, то завтра вони знову оберуться у ВР від умовної отпіздеже
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11.01.2023 00:01 Ответить
Дуже слушна пропозиція!
А тому, спочатку судовий вирок, а потім решту кроків.
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11.01.2023 00:29 Ответить
Для реалізації цього треба змінювати Конституцію. Ясно, що Блазень вже підтерся Основним Законом вже надцять разів, проте для формування інституту "не громадянства" це необхідно. А там вже й в комплексі треба буде законодавче закріплення поняття "колаборант", реалізація механізму покарання за цей злочин у воєнний час, фільтрації "насєлєнія" деокупованих територій (особливо це стосується Криму) з видворенням кацапів і конфіскацією їх майна з України, та тюремними строками зрадникам. Багато що СЛІД зробити. Але, але....
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11.01.2023 00:43 Ответить
зрадник та ворог України, бувший депутат від опзж - олег царьов, пів року тому, переписав свою приватну власність через нотаріуса у Києві. 🤣🤣🤣 а ви кажете війна. як таке взагалі можливе? чим займаються органи безпеки! ганьба 👎👎👎
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11.01.2023 00:02 Ответить
Опять про вадика- гадика забыли, с понтом. Вот же *******!
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11.01.2023 00:07 Ответить
Непоганий крок, нарешті... Але,
чому, спочатку, не судовий вирок за
ст. 111 (зрада Батьківщині) ?

Авже потім - відбирати:
1) активи

2) посвідчення депутата,
3) громадянство (якщо московити захочуть обміняти цих уйобків на наших військовополонених).
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11.01.2023 00:22 Ответить
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11.01.2023 00:27 Ответить
А який ляпас від Президента отримали спікер, прости Господи, та переважна більшість депутатів ВРУ!
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11.01.2023 00:25 Ответить
лишили гражданства, это как выпустили на свободу, вместо того что бы судить по украинским законам!
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11.01.2023 06:32 Ответить
ДонецкоАхметовский выпердышь, Кузьмин, не так давно играл на рояле Мурку, для совкодрочеров.
При том что он вроде с правоохранительных органов был.
Сюр какойто.
Там еще была Снежана вроде (редкая ....) , жена мужика неумеющего презерватив одевать. Наклепал детей как головастиков.
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11.01.2023 06:41 Ответить
Завидна оперативність, можна було почекати ще з десяток років. Почекав, поки вивели усі активи, влаштувались на нових місцях за кордоном, розпродали майно і як... ЖАХНУВ... по порожньому місці! Будуть тепер пом'ятати найвеличнішого!
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11.01.2023 06:50 Ответить
А АНІ ЛОРАК?? ПОВАЛІЙ? І решти русской швалі ?? Коли позбавлять ??? Коли буде справедливість ??
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11.01.2023 07:14 Ответить
Вважаю, що під кінець каденції Зеленського, він сам себе позбавить громадянства.
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11.01.2023 07:23 Ответить
ОТ мАлАдЄц! Замість реального суду маємо примітивне в ОЧКОвтіратєлдьство.
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11.01.2023 07:56 Ответить
Це треш .
Популізм .
Окозамилювання .
Іх усіх судити потрібно .
за зради .
За цю війну прямими та опосередкованими причинами якої вони власне і є .

Гинуть найкращі діти наші .
Хто відповідатиме ???
Путін не один готував ґрунт для знищення України .
У нього була ціла колона тут , в Україні .
І вони мають бути покарані .

«Непркаране зло як не за хоронене тіло» ..
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11.01.2023 07:57 Ответить
А що ж тепер з плівками робити?😳 😁
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11.01.2023 10:35 Ответить
Тепер добре хлопцям! Допоміг! Тепер можуть їхати по закордонах і ніякий український суд їх не дістане! Бо не громадяни і що ти їм тепер зробиш!
В ОП недурні люди сидять то треба признати.
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11.01.2023 10:51 Ответить
Бакай
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11.01.2023 11:56 Ответить
 
 