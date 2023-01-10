Зеленский подтвердил лишение украинского гражданства Медведчука, Казака, Кузьмина и Деркача
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Президент Владимир Зеленский подтвердил лишение украинского гражданства народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"На основании материалов, подготовленных Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с Конституцией нашего государства я принял решение о прекращении гражданства четырех человек: Деркача Андрея Леонидовича, Казака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равелиевича и Медведчука Виктора Владимировича" сказал Зеленский в вечернем видеообращении.
Президент подчеркнул: "Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими".
По его словам, это не последние подобные решения.
Пожалуйста, подождите...
Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Клоун ще той популіст.
кинули щуку у воду))))))))))))))))))
Більше відкритих зрадників - лише в ОПЗЖ, які досі засідають у ВР та голосують у коаліції зі слугами. І, до речі, мають другу за величиною, після слуг, фракцію у BP.
Цих зрадників обрала "більшість" українських виборців.
вiдповiдальностi. а майно, вони ж тепер iноземнi громадяни
При цьому потрібно розуміти, що колаборанти усіх рівнів які хочуть продовжувати проживати в Україні мають отримати паспорти негромадянина. Це убезпечить від обрання у владу таких як Шуфричі, Добкіни, Мураєви і лайно інших сортіув.
Зараз багато мови про позбвлення мандатів опзж, але це "боротьба" з наслідками, причина в їх електораті. І якщо сьогодні у них проста забрати мандати, то завтра вони знову оберуться у ВР від умовної отпіздеже
А тому, спочатку судовий вирок, а потім решту кроків.
чому, спочатку, не судовий вирок за
ст. 111 (зрада Батьківщині) ?
Авже потім - відбирати:
1) активи
2) посвідчення депутата,
3) громадянство (якщо московити захочуть обміняти цих уйобків на наших військовополонених).
При том что он вроде с правоохранительных органов был.
Сюр какойто.
Там еще была Снежана вроде (редкая ....) , жена мужика неумеющего презерватив одевать. Наклепал детей как головастиков.
Популізм .
Окозамилювання .
Іх усіх судити потрібно .
за зради .
За цю війну прямими та опосередкованими причинами якої вони власне і є .
Гинуть найкращі діти наші .
Хто відповідатиме ???
Путін не один готував ґрунт для знищення України .
У нього була ціла колона тут , в Україні .
І вони мають бути покарані .
«Непркаране зло як не за хоронене тіло» ..
В ОП недурні люди сидять то треба признати.