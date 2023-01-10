Зеленский подтвердил лишение украинского гражданства Медведчука, Казака, Кузьмина и Деркача

Президент Владимир Зеленский подтвердил лишение украинского гражданства народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"На основании материалов, подготовленных Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с Конституцией нашего государства я принял решение о прекращении гражданства четырех человек: Деркача Андрея Леонидовича, Казака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равелиевича и Медведчука Виктора Владимировича" сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

Президент подчеркнул: "Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими".

По его словам, это не последние подобные решения.

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