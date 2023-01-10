Зеленський підтвердив позбавлення українського громадянства Медведчука, Козака, Кузьміна і Деркача
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Президент Володимир Зеленський підтвердив позбавлення українського громадянства народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"На підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України, та відповідно до Конституції нашої держави я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равелійовича і Медведчука Віктора Володимировича", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Президент наголосив: "Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними".
За його словами, це не останні такі рішення.
Будь ласка, зачекайте...
Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Клоун ще той популіст.
кинули щуку у воду))))))))))))))))))
Більше відкритих зрадників - лише в ОПЗЖ, які досі засідають у ВР та голосують у коаліції зі слугами. І, до речі, мають другу за величиною, після слуг, фракцію у BP.
Цих зрадників обрала "більшість" українських виборців.
вiдповiдальностi. а майно, вони ж тепер iноземнi громадяни
При цьому потрібно розуміти, що колаборанти усіх рівнів які хочуть продовжувати проживати в Україні мають отримати паспорти негромадянина. Це убезпечить від обрання у владу таких як Шуфричі, Добкіни, Мураєви і лайно інших сортіув.
Зараз багато мови про позбвлення мандатів опзж, але це "боротьба" з наслідками, причина в їх електораті. І якщо сьогодні у них проста забрати мандати, то завтра вони знову оберуться у ВР від умовної отпіздеже
А тому, спочатку судовий вирок, а потім решту кроків.
чому, спочатку, не судовий вирок за
ст. 111 (зрада Батьківщині) ?
Авже потім - відбирати:
1) активи
2) посвідчення депутата,
3) громадянство (якщо московити захочуть обміняти цих уйобків на наших військовополонених).
При том что он вроде с правоохранительных органов был.
Сюр какойто.
Там еще была Снежана вроде (редкая ....) , жена мужика неумеющего презерватив одевать. Наклепал детей как головастиков.
Популізм .
Окозамилювання .
Іх усіх судити потрібно .
за зради .
За цю війну прямими та опосередкованими причинами якої вони власне і є .
Гинуть найкращі діти наші .
Хто відповідатиме ???
Путін не один готував ґрунт для знищення України .
У нього була ціла колона тут , в Україні .
І вони мають бути покарані .
«Непркаране зло як не за хоронене тіло» ..
В ОП недурні люди сидять то треба признати.