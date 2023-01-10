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Зеленський підтвердив позбавлення українського громадянства Медведчука, Козака, Кузьміна і Деркача

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський підтвердив позбавлення українського громадянства народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський підтвердив позбавлення українського громадянства Медведчука, Козака, Кузьміна і Деркача 01

"На підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України, та відповідно до Конституції нашої держави я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равелійовича і Медведчука Віктора Володимировича", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент наголосив: "Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними".

За його словами, це не останні такі рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Кузьміна та Деркача, – ЗМІ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
А перед Порошенко клован збирається вибачатися, за те що оприлюднював фейкові звинувачення з подачі того ж Деркача?
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10.01.2023 23:42
+19
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10.01.2023 23:47
+18
Черговий "слуга наріду" успішно завершив свою кар'єру і відбув на заслужений відпочинок. Типовий випадок кінця епохи корупції і жадібності в країні, яку будує ЗЕ.
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10.01.2023 23:55
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Популизм... Популизм... Это все обычный популизм. Вот очень важны сейчас гражданства этих *********.
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10.01.2023 23:27 Відповісти
А Шухриджа?
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10.01.2023 23:30 Відповісти
Та ще не всі йому морду відрехтували.
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10.01.2023 23:36 Відповісти
А сколько гражданств у Карабаса Барабаса владельца кукольного театра под названием 1+1?
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10.01.2023 23:31 Відповісти
Стаття 25

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Клоун ще той популіст.
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10.01.2023 23:38 Відповісти
Порошенко позбавив громадянства 5200 осіб по закону, по беСпределу чикакаяРазніца?
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11.01.2023 00:26 Відповісти
На жаль Цензор в заголовку статті вводить читачів в оману бо плутає такі юридичні поняття як позбавлення та припинення громадянства. Перше протирічить конституції, а друге передбачене Законом України «Про громадянство України» (ст. 19), який встановлює підстави втрати громадянства України. Такими підставами зокрема є: 1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави. Не зрозуміло чому до цього часу не позбавлені громадянства України ВСІ власники паспортів з дуголовою куркою
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10.01.2023 23:50 Відповісти
клоун це ти
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10.01.2023 23:53 Відповісти
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11.01.2023 00:05 Відповісти
лопатой по **** хочеш?
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11.01.2023 01:42 Відповісти
А перед Порошенко клован збирається вибачатися, за те що оприлюднював фейкові звинувачення з подачі того ж Деркача?
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10.01.2023 23:42 Відповісти
Перед Порошенко все должны извиняться, как перед кадыркой ))
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11.01.2023 00:44 Відповісти
Ну что вы. От идиотов извинения не нужны. Жарьте шашлык.
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11.01.2023 04:44 Відповісти
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10.01.2023 23:47 Відповісти
Буде сидіти за шпигунство. Жодних проблем для слідства чи суду. Вся різниця в суб'єкті: зрада - громадяни України, шпигунство - іноземці. Об'єктивна сторона- та сама.
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10.01.2023 23:59 Відповісти
Прям как медведка? Или как седая бабушка? Аж зевнул.
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11.01.2023 04:46 Відповісти
отета удар,)) а вони взагалі себе вважали за громадян України????
кинули щуку у воду))))))))))))))))))
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10.01.2023 23:47 Відповісти
120 депутатів із партії "Слуга народу" перейшли на бік окупантів і віддано їм служать.
Більше відкритих зрадників - лише в ОПЗЖ, які досі засідають у ВР та голосують у коаліції зі слугами. І, до речі, мають другу за величиною, після слуг, фракцію у BP.

Цих зрадників обрала "більшість" українських виборців.
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10.01.2023 23:54 Відповісти
ну тепер iх не притянути до

вiдповiдальностi. а майно, вони ж тепер iноземнi громадяни
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10.01.2023 23:55 Відповісти
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11.01.2023 00:28 Відповісти
Черговий "слуга наріду" успішно завершив свою кар'єру і відбув на заслужений відпочинок. Типовий випадок кінця епохи корупції і жадібності в країні, яку будує ЗЕ.
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10.01.2023 23:55 Відповісти
позбавлення громадянства має бути системною опцією для колаборатнів. Тобто. прописане законм прийнятим ВР конституційною більшістю.
При цьому потрібно розуміти, що колаборанти усіх рівнів які хочуть продовжувати проживати в Україні мають отримати паспорти негромадянина. Це убезпечить від обрання у владу таких як Шуфричі, Добкіни, Мураєви і лайно інших сортіув.
Зараз багато мови про позбвлення мандатів опзж, але це "боротьба" з наслідками, причина в їх електораті. І якщо сьогодні у них проста забрати мандати, то завтра вони знову оберуться у ВР від умовної отпіздеже
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11.01.2023 00:01 Відповісти
Дуже слушна пропозиція!
А тому, спочатку судовий вирок, а потім решту кроків.
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11.01.2023 00:29 Відповісти
Для реалізації цього треба змінювати Конституцію. Ясно, що Блазень вже підтерся Основним Законом вже надцять разів, проте для формування інституту "не громадянства" це необхідно. А там вже й в комплексі треба буде законодавче закріплення поняття "колаборант", реалізація механізму покарання за цей злочин у воєнний час, фільтрації "насєлєнія" деокупованих територій (особливо це стосується Криму) з видворенням кацапів і конфіскацією їх майна з України, та тюремними строками зрадникам. Багато що СЛІД зробити. Але, але....
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11.01.2023 00:43 Відповісти
зрадник та ворог України, бувший депутат від опзж - олег царьов, пів року тому, переписав свою приватну власність через нотаріуса у Києві. 🤣🤣🤣 а ви кажете війна. як таке взагалі можливе? чим займаються органи безпеки! ганьба 👎👎👎
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11.01.2023 00:02 Відповісти
Опять про вадика- гадика забыли, с понтом. Вот же *******!
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11.01.2023 00:07 Відповісти
Непоганий крок, нарешті... Але,
чому, спочатку, не судовий вирок за
ст. 111 (зрада Батьківщині) ?

Авже потім - відбирати:
1) активи

2) посвідчення депутата,
3) громадянство (якщо московити захочуть обміняти цих уйобків на наших військовополонених).
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11.01.2023 00:22 Відповісти
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11.01.2023 00:27 Відповісти
А який ляпас від Президента отримали спікер, прости Господи, та переважна більшість депутатів ВРУ!
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11.01.2023 00:25 Відповісти
лишили гражданства, это как выпустили на свободу, вместо того что бы судить по украинским законам!
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11.01.2023 06:32 Відповісти
ДонецкоАхметовский выпердышь, Кузьмин, не так давно играл на рояле Мурку, для совкодрочеров.
При том что он вроде с правоохранительных органов был.
Сюр какойто.
Там еще была Снежана вроде (редкая ....) , жена мужика неумеющего презерватив одевать. Наклепал детей как головастиков.
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11.01.2023 06:41 Відповісти
Завидна оперативність, можна було почекати ще з десяток років. Почекав, поки вивели усі активи, влаштувались на нових місцях за кордоном, розпродали майно і як... ЖАХНУВ... по порожньому місці! Будуть тепер пом'ятати найвеличнішого!
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11.01.2023 06:50 Відповісти
А АНІ ЛОРАК?? ПОВАЛІЙ? І решти русской швалі ?? Коли позбавлять ??? Коли буде справедливість ??
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11.01.2023 07:14 Відповісти
Вважаю, що під кінець каденції Зеленського, він сам себе позбавить громадянства.
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11.01.2023 07:23 Відповісти
ОТ мАлАдЄц! Замість реального суду маємо примітивне в ОЧКОвтіратєлдьство.
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11.01.2023 07:56 Відповісти
Це треш .
Популізм .
Окозамилювання .
Іх усіх судити потрібно .
за зради .
За цю війну прямими та опосередкованими причинами якої вони власне і є .

Гинуть найкращі діти наші .
Хто відповідатиме ???
Путін не один готував ґрунт для знищення України .
У нього була ціла колона тут , в Україні .
І вони мають бути покарані .

«Непркаране зло як не за хоронене тіло» ..
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11.01.2023 07:57 Відповісти
А що ж тепер з плівками робити?😳 😁
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11.01.2023 10:35 Відповісти
Тепер добре хлопцям! Допоміг! Тепер можуть їхати по закордонах і ніякий український суд їх не дістане! Бо не громадяни і що ти їм тепер зробиш!
В ОП недурні люди сидять то треба признати.
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11.01.2023 10:51 Відповісти
Бакай
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11.01.2023 11:56 Відповісти
 
 