Оккупанты угрожают предпринимателям конфискацией имущества и изъятием всей валюты за пользование гривней, - Центр национального сопротивления

Российские захватчики продолжают давить на предпринимателей, которые и дальше пользуются гривней на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"С первого января россияне ввели обязательную рублевую зону на временно оккупированных территориях Украины. Следовательно, сразу после наступления нового года оккупанты пошли с рейдами среди местных предпринимателей, которые сопротивляются внедрению рубля и далее пользуются гривней. Сейчас оккупанты угрожают предпринимателям конфискацией" валюты за пользование гривной. Однако люди и дальше продолжают пользоваться законной, украинской валютой", - пишут в Центре.

ЦНС также рассказал, что оккупанты пытаются максимально обесценить гривню. Курс в обменниках преимущественно друг к другу, а за снятие гривни с карты – оккупанты взимают 15-20% комиссии.

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