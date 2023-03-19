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война (46763) гривня (1847) предприниматели (1231) рубль (910)

Оккупанты угрожают предпринимателям конфискацией имущества и изъятием всей валюты за пользование гривней, - Центр национального сопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гривня

Российские захватчики продолжают давить на предпринимателей, которые и дальше пользуются гривней на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"С первого января россияне ввели обязательную рублевую зону на временно оккупированных территориях Украины. Следовательно, сразу после наступления нового года оккупанты пошли с рейдами среди местных предпринимателей, которые сопротивляются внедрению рубля и далее пользуются гривней. Сейчас оккупанты угрожают предпринимателям конфискацией" валюты за пользование гривной. Однако люди и дальше продолжают пользоваться законной, украинской валютой", - пишут в Центре.

ЦНС также рассказал, что оккупанты пытаются максимально обесценить гривню. Курс в обменниках преимущественно друг к другу, а за снятие гривни с карты – оккупанты взимают 15-20% комиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты не смогли вывести из обращения гривню в Мелитополе, - мэр Федоров
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Дивлячись скільки захоплених земель,на окупованих територіях залишилось купа гривневої готівки, так само в банках...ніхто думаю її і не вивозив..рашисти вилучили і користують ..а банкіри розікрали,під приводом війна...--згоріла...викрали...хтось збагатився добряче,і кінців не знайдуть
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11.01.2023 08:26 Ответить
Війна-це Ельдорадо...хтось зброю продає,хтось валюту, а хтось і життям чужим торгує.
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11.01.2023 08:28 Ответить
Господар може відмовити будь кому.
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11.01.2023 08:55 Ответить
Вот мне как-то насрать на бизнесменов, предпринимателей и прочее купеческое ********, что продолжает функционировать на оккупированных территориях. Пусть им хоть гривню, хоть красномордый рубль в жопу засунут. Эти твари готовы работать при любых хозяевах.
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11.01.2023 18:13 Ответить
 
 