Латвия передала Киеву еще 10 современных автобусов и гуманитарную помощь, - Кличко

Латвия отправила в Киев еще десять современных автобусов и гуманитарную помощь.

Какинформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он также выложил ролик, который прислал ему глава Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс накануне визита в Киев.

"10 современных городских автобусов отправились сегодня из Риги в Киев. Это помощь наших латвийских друзей. Также в автобусах едет гуманитарная помощь, которую собрали граждане Латвии. Возглавил делегацию в Киев глава Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева напомнил, что это уже второй визит Смилтенса в Киев с начала широкомасштабного российского вторжения.

"В конце апреля прошлого года он, тогда вице-мер Риги, уже приезжал в столицу Украины и передавал от Риги 11 автобусов и гуманитарную помощь. Все автобусы, полученные тогда Киевом, работают на маршрутах столицы", - отметил Кличко.

Накануне Виталий Кличко сообщал, что финский город Тампере передал Киеву три пассажирских автобуса и гуманитарную помощь.