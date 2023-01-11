РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16031 посетитель онлайн
Новости Киевские новостиЗа рубежом
1 305 4
Киев (24537) Кличко (4512) Латвия (1153) автобус (86)

Латвия передала Киеву еще 10 современных автобусов и гуманитарную помощь, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости За рубежом

кличко

Латвия отправила в Киев еще десять современных автобусов и гуманитарную помощь.

Какинформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он также выложил ролик, который прислал ему глава Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс накануне визита в Киев.

"10 современных городских автобусов отправились сегодня из Риги в Киев. Это помощь наших латвийских друзей. Также в автобусах едет гуманитарная помощь, которую собрали граждане Латвии. Возглавил делегацию в Киев глава Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева напомнил, что это уже второй визит Смилтенса в Киев с начала широкомасштабного российского вторжения.

"В конце апреля прошлого года он, тогда вице-мер Риги, уже приезжал в столицу Украины и передавал от Риги 11 автобусов и гуманитарную помощь. Все автобусы, полученные тогда Киевом, работают на маршрутах столицы", - отметил Кличко.

Накануне Виталий Кличко сообщал, что финский город Тампере передал Киеву три пассажирских автобуса и гуманитарную помощь.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гуманітарку отримають малозабкзпечені Кияни , чи будуть нею торгувати на базарах
показать весь комментарий
11.01.2023 10:43 Ответить
Спасибо Латвии, маленькая страна и небогатая, а помогает чем может.
показать весь комментарий
11.01.2023 10:45 Ответить
Unas obshtiji vrag nacistko-fashistkaja roSSija
показать весь комментарий
11.01.2023 11:47 Ответить
Сердечно дякуємо Латвіі за допомогу в такі скрутні часи для нас 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показать весь комментарий
11.01.2023 11:03 Ответить
 
 