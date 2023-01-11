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Київ (13835) Кличко (2813) Латвія (857) автобус (91)

Латвія передала Києву ще 10 сучасних автобусів та гуманітарну допомогу, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини За кордоном

кличко

Латвія відправила до Києва ще 10 сучасних автобусів та гуманітарну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він також виклав ролик, який надіслав йому голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс напередодні візиту до Києва.

"10 сучасних міських автобусів вирушили сьогодні з Риги до Києва. Це - допомога наших латвійських друзів. Також в автобусах їде гуманітарна допомога, яку зібрали громадяни Латвії. Очолив делегацію до Києва голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва нагадав, що це вже другий візит Смілтенса до Києва з початку широкомасштабного російського вторгнення.

"В кінці квітня минулого року він, тоді віцемер Риги, вже приїздив до столиці України і передавав від Риги 11 автобусів і гуманітарну допомогу. Всі автобуси, які тоді отримав Київ, працюють на маршрутах столиці", - зазначив Кличко.

Напередодні Віталій Кличко повідомляв, що фінське місто Тампере передало Києву три пасажирські автобуси та гуманітарну допомогу.

Автор: Анастасія Потіха
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Гуманітарку отримають малозабкзпечені Кияни , чи будуть нею торгувати на базарах
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11.01.2023 10:43 Відповісти
Спасибо Латвии, маленькая страна и небогатая, а помогает чем может.
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11.01.2023 10:45 Відповісти
Unas obshtiji vrag nacistko-fashistkaja roSSija
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11.01.2023 11:47 Відповісти
Сердечно дякуємо Латвіі за допомогу в такі скрутні часи для нас 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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11.01.2023 11:03 Відповісти
 
 