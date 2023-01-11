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Дефицит мощности растет из-за существенного похолодания, в двух областях критическое превышение лимитов, - "Укрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергетика

По состоянию на 10.00 11 января потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны. В результате вырос дефицит мощности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток - с 00:00 до 24:00. Уже с 7.00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения.

В отдельных областях вследствие порывистого ветра повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы.

В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей вследствие высокой активности боевых действий. АЭС, мощности которой позволили в полной мере покрыть потребность в электроэнергии", - говорится в сообщении.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, поврежденных ракетными атаками и атаками беспилотных аппаратов врага.

Также читайте: Дефицит мощности возрос, во многих областях превышены лимиты и применяются аварийные отключения, - "Укрэнерго"

"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений", - обращаются в компании к жителям Украины.

Дефицит мощности растет из-за существенного похолодания, в двух областях критическое превышение лимитов, - Укрэнерго 01
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Топ комментарии
+16
Головне - щоб у Буковелі та курортах Прикарпаття і Закарпаття не застосовували аварійні відключення.
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11.01.2023 11:08
+8
В Буковелі газового опалення нема,в ресторанах все готують на електроенергії.Для чого власнику Буковелю,коломойському,купляти генератори, якщо його підлеглий - президент України.Там дуже багато туристів і електроенергію не відключають.
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11.01.2023 11:33
+2
Головне, щоб відключення для всіх користувачів однаково було, а не так, одним відключають на 23 години, а інших не трогають.
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11.01.2023 11:46
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Головне - щоб у Буковелі та курортах Прикарпаття і Закарпаття не застосовували аварійні відключення.
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11.01.2023 11:08 Ответить
На прикарпатті..на курортних базах бензогенератори самі напевно власники поставили.. а в містах вимикають..про закарпаття не знаю не скажу
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11.01.2023 11:20 Ответить
В Буковелі газового опалення нема,в ресторанах все готують на електроенергії.Для чого власнику Буковелю,коломойському,купляти генератори, якщо його підлеглий - президент України.Там дуже багато туристів і електроенергію не відключають.
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11.01.2023 11:33 Ответить
Ага , так ось чому в Одеській знов чи оп'ять вже третю добу по 3 години світло на добу... "Ясно"..
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11.01.2023 11:16 Ответить
ліміти споживання..
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11.01.2023 11:21 Ответить
отбеливатель из ДТЭК?
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11.01.2023 12:34 Ответить
які "ліміти" нах ? -до НР по 6 годин на добу, 31 на 1 світло було з 20.00 до 6.00, 1,2,3,4,5,6 по 6-7 годин на добу , вчора взагалі "рекорд" з 22.30 до 24.10 і все плять - ніч на генераторі , зараз включили в 15.30 - які нах "ліміти" по 2.5 години на добу ? плять , та ніде в Україні так не знущаються як над північним регіоном Одеської !
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11.01.2023 16:20 Ответить
Ті, хто встановив собі індівідуальне електричне опалення, не хочуть сидити в прохолодних квартирах? Дивно.
У мене центральне опалення, тому я не можу коригувати температуру в своєму житлі, а вони можуть.
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11.01.2023 11:33 Ответить
Критичний дифіцит означає - що можуть зранку вимкнути і до вечора, коли навантаження знизитьться.. Так що 3 години через 3 це щє добрий варіант.
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11.01.2023 11:38 Ответить
Ага, економимо із 100 кіловат зійшли на 15 !
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11.01.2023 11:40 Ответить
в 1992 е.е. було 300. Зараз начебто 180.
За останні роки споживання впало на 120-220% а виробництво впало на 20-30%. (внутрішні дані ДТЕК)

Тобто 100 пват зникає в офшорах...

та про що гворити - при рейдерських захопленнях обленерго АЕСи були на 30-35% генерації... Чому? Щоб можно було аргументувати ціни та занедбати атомну енергію... Пам'ятаєте "спотовий ринок ее"? Хто там купляв по 60 коп а продавав по 2.20 не знаєте? А ви б взнали...
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11.01.2023 20:01 Ответить
Головне, щоб відключення для всіх користувачів однаково було, а не так, одним відключають на 23 години, а інших не трогають.
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11.01.2023 11:46 Ответить
"От каждого по способности - всем поровну?"
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11.01.2023 19:29 Ответить
Кепсько
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11.01.2023 12:44 Ответить
Зато "Телемарахфон" не экономить - 10 каналів круть одне і теж лайно. А ви мерзніть та економьте! Почніть з себе ЗЕблюдки!
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11.01.2023 13:35 Ответить
Чому всі медіа мовчать чи Ахмет закупив цього року вугілля для всіх прихватизованих українських ТЕС? Мабуть тому, що хороших новин там катма.
Через одного найбільш привілейованого за законом і корупційно наближеного до влади олігарха, який за сприятливою політичною волею деяких держзрадників - власник половини промисловості України, лежить вся енергосистема держави, населення мерзне і перебуває у темряві.
Так що дякуйте його владі, що хоча б новорічні свята змогли відсвяткувати у світлі й теплоті його милості.
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11.01.2023 14:02 Ответить
Какое нах "суттєве похолодання"?! Было -12 и не отключали - а стало -4!

А куда делось "бизнес стал много потреблять"?

Клоуны ахметовские, закупите уголь и мазут для ТЭС и ТЭЦ!
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11.01.2023 19:31 Ответить
 
 