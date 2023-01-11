Дефицит мощности растет из-за существенного похолодания, в двух областях критическое превышение лимитов, - "Укрэнерго"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на 10.00 11 января потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны. В результате вырос дефицит мощности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Как отмечается, для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток - с 00:00 до 24:00. Уже с 7.00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения.
В отдельных областях вследствие порывистого ветра повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы.
В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей вследствие высокой активности боевых действий. АЭС, мощности которой позволили в полной мере покрыть потребность в электроэнергии", - говорится в сообщении.
"Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, поврежденных ракетными атаками и атаками беспилотных аппаратов врага.
"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений", - обращаются в компании к жителям Украины.
Пожалуйста, подождите...
У мене центральне опалення, тому я не можу коригувати температуру в своєму житлі, а вони можуть.
За останні роки споживання впало на 120-220% а виробництво впало на 20-30%. (внутрішні дані ДТЕК)
Тобто 100 пват зникає в офшорах...
та про що гворити - при рейдерських захопленнях обленерго АЕСи були на 30-35% генерації... Чому? Щоб можно було аргументувати ціни та занедбати атомну енергію... Пам'ятаєте "спотовий ринок ее"? Хто там купляв по 60 коп а продавав по 2.20 не знаєте? А ви б взнали...
Через одного найбільш привілейованого за законом і корупційно наближеного до влади олігарха, який за сприятливою політичною волею деяких держзрадників - власник половини промисловості України, лежить вся енергосистема держави, населення мерзне і перебуває у темряві.
Так що дякуйте його владі, що хоча б новорічні свята змогли відсвяткувати у світлі й теплоті його милості.
А куда делось "бизнес стал много потреблять"?
Клоуны ахметовские, закупите уголь и мазут для ТЭС и ТЭЦ!