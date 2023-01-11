Дефицит мощности растет из-за существенного похолодания, в двух областях критическое превышение лимитов, - "Укрэнерго"

По состоянию на 10.00 11 января потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны. В результате вырос дефицит мощности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток - с 00:00 до 24:00. Уже с 7.00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения.

В отдельных областях вследствие порывистого ветра повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы.

В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей вследствие высокой активности боевых действий. АЭС, мощности которой позволили в полной мере покрыть потребность в электроэнергии", - говорится в сообщении.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, поврежденных ракетными атаками и атаками беспилотных аппаратов врага.

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"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений", - обращаются в компании к жителям Украины.