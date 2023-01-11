Дефіцит потужності зростає через суттєве похолодання, у двох областях критичне перевищення лімітів, - "Укренерго"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на 10:00 11 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході та у центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Як зазначається, для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби - з 00:00 до 24:00. Вже з 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми були застосовані аварійні відключення.
В окремих областях внаслідок поривчастого вітру є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.
"У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій. Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та тимчасову окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії", - йдеться у повідомленні.
"Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними атаками та атаками безпілотними апаратами ворога.
"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень", - звертаються у компанії до мешканців України.
Будь ласка, зачекайте...
У мене центральне опалення, тому я не можу коригувати температуру в своєму житлі, а вони можуть.
За останні роки споживання впало на 120-220% а виробництво впало на 20-30%. (внутрішні дані ДТЕК)
Тобто 100 пват зникає в офшорах...
та про що гворити - при рейдерських захопленнях обленерго АЕСи були на 30-35% генерації... Чому? Щоб можно було аргументувати ціни та занедбати атомну енергію... Пам'ятаєте "спотовий ринок ее"? Хто там купляв по 60 коп а продавав по 2.20 не знаєте? А ви б взнали...
Через одного найбільш привілейованого за законом і корупційно наближеного до влади олігарха, який за сприятливою політичною волею деяких держзрадників - власник половини промисловості України, лежить вся енергосистема держави, населення мерзне і перебуває у темряві.
Так що дякуйте його владі, що хоча б новорічні свята змогли відсвяткувати у світлі й теплоті його милості.
А куда делось "бизнес стал много потреблять"?
Клоуны ахметовские, закупите уголь и мазут для ТЭС и ТЭЦ!