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Дефіцит потужності зростає через суттєве похолодання, у двох областях критичне перевищення лімітів, - "Укренерго"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергетика

Станом на 10:00 11 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході та у центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби - з 00:00 до 24:00. Вже з 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми були застосовані аварійні відключення.

В окремих областях внаслідок поривчастого вітру є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.

"У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій. Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та тимчасову окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії", - йдеться у повідомленні.

"Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними атаками та атаками безпілотними апаратами ворога.

Також читайте: Дефіцит потужності зріс, у багатьох областях перевищені ліміти і застосовуються аварійні відключення, - "Укренерго"

"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень", - звертаються у компанії до мешканців України.

Дефіцит потужності зростає через суттєве похолодання, у двох областях критичне перевищення лімітів, - Укренерго 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Головне - щоб у Буковелі та курортах Прикарпаття і Закарпаття не застосовували аварійні відключення.
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11.01.2023 11:08
+8
В Буковелі газового опалення нема,в ресторанах все готують на електроенергії.Для чого власнику Буковелю,коломойському,купляти генератори, якщо його підлеглий - президент України.Там дуже багато туристів і електроенергію не відключають.
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11.01.2023 11:33
+2
Головне, щоб відключення для всіх користувачів однаково було, а не так, одним відключають на 23 години, а інших не трогають.
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11.01.2023 11:46
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Головне - щоб у Буковелі та курортах Прикарпаття і Закарпаття не застосовували аварійні відключення.
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11.01.2023 11:08 Відповісти
На прикарпатті..на курортних базах бензогенератори самі напевно власники поставили.. а в містах вимикають..про закарпаття не знаю не скажу
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11.01.2023 11:20 Відповісти
В Буковелі газового опалення нема,в ресторанах все готують на електроенергії.Для чого власнику Буковелю,коломойському,купляти генератори, якщо його підлеглий - президент України.Там дуже багато туристів і електроенергію не відключають.
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11.01.2023 11:33 Відповісти
Ага , так ось чому в Одеській знов чи оп'ять вже третю добу по 3 години світло на добу... "Ясно"..
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11.01.2023 11:16 Відповісти
ліміти споживання..
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11.01.2023 11:21 Відповісти
отбеливатель из ДТЭК?
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11.01.2023 12:34 Відповісти
які "ліміти" нах ? -до НР по 6 годин на добу, 31 на 1 світло було з 20.00 до 6.00, 1,2,3,4,5,6 по 6-7 годин на добу , вчора взагалі "рекорд" з 22.30 до 24.10 і все плять - ніч на генераторі , зараз включили в 15.30 - які нах "ліміти" по 2.5 години на добу ? плять , та ніде в Україні так не знущаються як над північним регіоном Одеської !
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11.01.2023 16:20 Відповісти
Ті, хто встановив собі індівідуальне електричне опалення, не хочуть сидити в прохолодних квартирах? Дивно.
У мене центральне опалення, тому я не можу коригувати температуру в своєму житлі, а вони можуть.
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11.01.2023 11:33 Відповісти
Критичний дифіцит означає - що можуть зранку вимкнути і до вечора, коли навантаження знизитьться.. Так що 3 години через 3 це щє добрий варіант.
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11.01.2023 11:38 Відповісти
Ага, економимо із 100 кіловат зійшли на 15 !
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11.01.2023 11:40 Відповісти
в 1992 е.е. було 300. Зараз начебто 180.
За останні роки споживання впало на 120-220% а виробництво впало на 20-30%. (внутрішні дані ДТЕК)

Тобто 100 пват зникає в офшорах...

та про що гворити - при рейдерських захопленнях обленерго АЕСи були на 30-35% генерації... Чому? Щоб можно було аргументувати ціни та занедбати атомну енергію... Пам'ятаєте "спотовий ринок ее"? Хто там купляв по 60 коп а продавав по 2.20 не знаєте? А ви б взнали...
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11.01.2023 20:01 Відповісти
Головне, щоб відключення для всіх користувачів однаково було, а не так, одним відключають на 23 години, а інших не трогають.
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11.01.2023 11:46 Відповісти
"От каждого по способности - всем поровну?"
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11.01.2023 19:29 Відповісти
Кепсько
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11.01.2023 12:44 Відповісти
Зато "Телемарахфон" не экономить - 10 каналів круть одне і теж лайно. А ви мерзніть та економьте! Почніть з себе ЗЕблюдки!
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11.01.2023 13:35 Відповісти
Чому всі медіа мовчать чи Ахмет закупив цього року вугілля для всіх прихватизованих українських ТЕС? Мабуть тому, що хороших новин там катма.
Через одного найбільш привілейованого за законом і корупційно наближеного до влади олігарха, який за сприятливою політичною волею деяких держзрадників - власник половини промисловості України, лежить вся енергосистема держави, населення мерзне і перебуває у темряві.
Так що дякуйте його владі, що хоча б новорічні свята змогли відсвяткувати у світлі й теплоті його милості.
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11.01.2023 14:02 Відповісти
Какое нах "суттєве похолодання"?! Было -12 и не отключали - а стало -4!

А куда делось "бизнес стал много потреблять"?

Клоуны ахметовские, закупите уголь и мазут для ТЭС и ТЭЦ!
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11.01.2023 19:31 Відповісти
 
 