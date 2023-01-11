Послы G7 призывают назначить 8 новых членов Высшего совета правосудия

Послы G7 ожидают, что съезд судей назначит 8 новых членов Высшего совета правосудия из числа кандидатов, проверенных Этическим советом.

Об этом говорится в сообщении дипломатов в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Самое быстрое начало работы ВСП является важным шагом в судебной реформе Украины на ее пути к европейской интеграции", - отметили дипломаты.

Послы G7 с нетерпением ожидают, что съезд судей назначит 8 новых членов Высшего совета правосудия из числа кандидатов, проверенных Этическим советом. Быстрейшее начало работы ВСП является важным шагом в судебной реформе 🇺🇦 на ее пути к европейской интеграции. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 10, 2023

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Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин призывает съезд судей прислушаться к словам послов G7.

"Уважаемый съезд судей, послы G7 уже публично прямым текстом вам говорят - не устраивайте сегодня шабаш и выберите 8 членов ВСП для продолжения реформы", - пишет он в фейсбуке.

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Шабунин подчеркнул, что от этого решения зависит вступление Украины в ЕС, поддержка партнеров и лица нашей страны в мире.

"Пожалуйста, не прое*те", - добавил он.