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Новости Политика Украины
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G7 (714) Шабунин (464) Высший совет правосудия (544)

Послы G7 призывают назначить 8 новых членов Высшего совета правосудия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

фемида

Послы G7 ожидают, что съезд судей назначит 8 новых членов Высшего совета правосудия из числа кандидатов, проверенных Этическим советом.

Об этом говорится в сообщении дипломатов в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Самое быстрое начало работы ВСП является важным шагом в судебной реформе Украины на ее пути к европейской интеграции", - отметили дипломаты.

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Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин призывает съезд судей прислушаться к словам послов G7.

"Уважаемый съезд судей, послы G7 уже публично прямым текстом вам говорят - не устраивайте сегодня шабаш и выберите 8 членов ВСП для продолжения реформы", - пишет он в фейсбуке.

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Шабунин подчеркнул, что от этого решения зависит вступление Украины в ЕС, поддержка партнеров и лица нашей страны в мире.

"Пожалуйста, не прое*те", - добавил он.
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Топ комментарии
+10
А посли єрмака-татарова, що на це скажуть?
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11.01.2023 11:05
+10
Лють на теперішню владу наполегливо намагається догнати всепожираючу злобу до москалів.
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11.01.2023 11:08
+10
Чекаю заяв від ОПи на кшталт "Ета вмєшатєльство во внутрєнніє дєла!" (вони раніше таким страждали)
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11.01.2023 11:14
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А посли єрмака-татарова, що на це скажуть?
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11.01.2023 11:05 Ответить
Та вони зараз у Москві.
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11.01.2023 11:10 Ответить
Лють на теперішню владу наполегливо намагається догнати всепожираючу злобу до москалів.
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11.01.2023 11:08 Ответить
Чекаю заяв від ОПи на кшталт "Ета вмєшатєльство во внутрєнніє дєла!" (вони раніше таким страждали)
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11.01.2023 11:14 Ответить
То вони даремно сказали, що це "важливий крок на шляху до ЄС", ой даремно!
Тепер стопудово з Банкової буде команда саботувати призначення членів ВРП.

Ну от чомусь саме така перша реакція у мене на цю новину з огляду на останні 3 роки дій влади.
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11.01.2023 11:14 Ответить
Путлер вже віддав їм наказ.
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11.01.2023 11:18 Ответить
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11.01.2023 11:20 Ответить
Яка команда із ОПи прийде суддям, так вони і зроблять. Якщо не оберуть - то така команда від єрмака-татарова.
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11.01.2023 11:15 Ответить
цього довго чекати...., якщо бути відвертими, то може якщо кожного другого суддю на гілляку, то може щось таке б й трапилось, а так, мабуть, не дочекаємось...
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11.01.2023 11:17 Ответить
Їм на вступ в ЄС та обличчя України насрати.
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11.01.2023 14:03 Ответить
 
 