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Новини Політика України
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G-7 (706) Шабунін (459) Вища рада правосуддя (523)

Посли G7 закликають призначити 8 нових членів Вищої ради правосуддя

Новини Цензор.НЕТ Політика України

фемида

Посли G7 очікують, що з’їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя з числа кандидатів, перевірених Етичною радою.

Про це йдеться у повідомленні дипломатів у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Якнайшвидший початок роботи ВРП є важливим кроком у судовій реформі України на її шляху до європейської інтеграції", - зазначили дипломати.

Також читайте: Судова мафія планує заблокувати формування нової Вищої ради правосуддя, - Шабунін

Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін закликає з’їзд суддів прислухатися до слів послів G7.

"Шановний з‘їзд суддів, посли G7 вже публічно прямим текстом вам кажуть - не влаштовуйте сьогодні шабаш та оберіть 8 членів ВРП для продовження реформи", - пише він у фейсбуці.

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Шабунін наголосив, що від цього рішення залежить вступ України до ЄС, підтримка партнерів та обличчя нашої країни в світі.

"Будь ласка, не про*біть", - додав він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
А посли єрмака-татарова, що на це скажуть?
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11.01.2023 11:05
+10
Лють на теперішню владу наполегливо намагається догнати всепожираючу злобу до москалів.
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11.01.2023 11:08
+10
Чекаю заяв від ОПи на кшталт "Ета вмєшатєльство во внутрєнніє дєла!" (вони раніше таким страждали)
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11.01.2023 11:14
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А посли єрмака-татарова, що на це скажуть?
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11.01.2023 11:05 Відповісти
Та вони зараз у Москві.
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11.01.2023 11:10 Відповісти
Лють на теперішню владу наполегливо намагається догнати всепожираючу злобу до москалів.
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11.01.2023 11:08 Відповісти
Чекаю заяв від ОПи на кшталт "Ета вмєшатєльство во внутрєнніє дєла!" (вони раніше таким страждали)
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11.01.2023 11:14 Відповісти
То вони даремно сказали, що це "важливий крок на шляху до ЄС", ой даремно!
Тепер стопудово з Банкової буде команда саботувати призначення членів ВРП.

Ну от чомусь саме така перша реакція у мене на цю новину з огляду на останні 3 роки дій влади.
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11.01.2023 11:14 Відповісти
Путлер вже віддав їм наказ.
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11.01.2023 11:18 Відповісти
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11.01.2023 11:20 Відповісти
Яка команда із ОПи прийде суддям, так вони і зроблять. Якщо не оберуть - то така команда від єрмака-татарова.
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11.01.2023 11:15 Відповісти
цього довго чекати...., якщо бути відвертими, то може якщо кожного другого суддю на гілляку, то може щось таке б й трапилось, а так, мабуть, не дочекаємось...
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11.01.2023 11:17 Відповісти
Їм на вступ в ЄС та обличчя України насрати.
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11.01.2023 14:03 Відповісти
 
 