Посли G7 закликають призначити 8 нових членів Вищої ради правосуддя
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Посли G7 очікують, що з’їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя з числа кандидатів, перевірених Етичною радою.
Про це йдеться у повідомленні дипломатів у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Якнайшвидший початок роботи ВРП є важливим кроком у судовій реформі України на її шляху до європейської інтеграції", - зазначили дипломати.
Посли G7 з нетерпінням очікують, що з’їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя з числа кандидатів, перевірених Етичною радою. Якнайшвидший початок роботи ВРП є важливим кроком у судовій реформі 🇺🇦 на її шляху до європейської інтеграції.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 10, 2023
Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін закликає з’їзд суддів прислухатися до слів послів G7.
"Шановний з‘їзд суддів, посли G7 вже публічно прямим текстом вам кажуть - не влаштовуйте сьогодні шабаш та оберіть 8 членів ВРП для продовження реформи", - пише він у фейсбуці.
Шабунін наголосив, що від цього рішення залежить вступ України до ЄС, підтримка партнерів та обличчя нашої країни в світі.
"Будь ласка, не про*біть", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Тепер стопудово з Банкової буде команда саботувати призначення членів ВРП.
Ну от чомусь саме така перша реакція у мене на цю новину з огляду на останні 3 роки дій влади.