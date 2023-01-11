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Кинбурнскую косу больше контролирует противник, - Силы обороны Таврического направления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

коса,кінбурнська

Кинбурнская коса больше находится под контролем оккупантов. Что касается херсонских островов, то постоянного контроля одной из сторон над ними нет.

Об этом заявил руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В настоящее время, в принципе, это касается не только Потемкинского острова, это касается всей группы островов на этом направлении. Постоянный контроль над этими островами отсутствует, однако огневой контроль за ситуацией на этих островах со стороны Сил обороны продолжается. Кинбурнскую косу больше контролирует противник", – рассказал Ерин.

По его словам, благодаря огневому контролю украинских бойцов противник не может на Кинбурнской косе сосредоточивать большое количество войск.

"Поэтому говорить о каком-то определенном контроле со стороны оккупантов можно, но сказать, что это какой-то большой контроль - нет", - отметил Ерин.

Он объяснил, что освобождение и островов, и Кинбурнской косы возможно только при общем освобождении нашей территории.

Читайте: Над Кинбурнской косой и островами контроля нет ни у кого, - ОК "Південь"

"Отдельное освобождение косы нецелесообразно, потому что там открытая местность и огневое поражение со стороны противника может нанести больший вред, чем мы получим преимущества при освобождении этой территории", - подытожил Ерин.
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Топ комментарии
+15
Кінбурська коса і острови це Лівоберіжжя !Все згідно Оманським домовленностям !
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11.01.2023 11:22
+8
"Кінбурнську косу більше контролює противник." А ще Кім в своїх мріях. )
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11.01.2023 11:26
+7
Кто крышует ВСЕХ КТО ОТВЕЧАЛ ЗА ОБОРОНУ ЮГАБаканова -Наумова -Ермака ? Из-за этих МРАЗЕЙ ПОГИБЛИ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ УКРАИНЦЕВ !ЭТО ОНИ ВЫПОЛНЯЛИ ПРЕСТУПНЫЕ ПРИКАЗЫ , сдавая ЮГ !
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11.01.2023 11:43
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Кінбурська коса і острови це Лівоберіжжя !Все згідно Оманським домовленностям !
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11.01.2023 11:22 Ответить
Давно про це думка, подивимось...
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11.01.2023 11:38 Ответить
Янукович продал Крым.Зеля левобережье и водичку в Крым лаптями обеспечил....лаптеногие УЖЕ ВСЕ получили что хотели...а ЗеБенята все равно верят что с предателями у власти можно победить в войне с роССией.А может не верят а скорееждут своих братьев по недоразуму.(
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11.01.2023 11:51 Ответить
"Кінбурнську косу більше контролює противник." А ще Кім в своїх мріях. )
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11.01.2023 11:26 Ответить
Может Днепр форсировать?
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11.01.2023 11:43 Ответить
Кто крышует ВСЕХ КТО ОТВЕЧАЛ ЗА ОБОРОНУ ЮГАБаканова -Наумова -Ермака ? Из-за этих МРАЗЕЙ ПОГИБЛИ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ УКРАИНЦЕВ !ЭТО ОНИ ВЫПОЛНЯЛИ ПРЕСТУПНЫЕ ПРИКАЗЫ , сдавая ЮГ !
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11.01.2023 11:43 Ответить
зосереджувати сили ворог не може, а ось обстріл території України веде стабільно і ніхто йому не заважає! (((
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11.01.2023 12:54 Ответить
Дебіл. З Кінбурна ведуться постійно обстріли Очаківа, Миколаїва, Херсону. Цей вузькій клаптик землі повинні накривати 24/7 всім, що є. Вони там закопались, з цивільних там тільки зрадники. Так у чому питання? Або там якись маєткі наших олігархів та СБУ
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11.01.2023 13:26 Ответить
 
 