Кинбурнскую косу больше контролирует противник, - Силы обороны Таврического направления

Кинбурнская коса больше находится под контролем оккупантов. Что касается херсонских островов, то постоянного контроля одной из сторон над ними нет.

Об этом заявил руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В настоящее время, в принципе, это касается не только Потемкинского острова, это касается всей группы островов на этом направлении. Постоянный контроль над этими островами отсутствует, однако огневой контроль за ситуацией на этих островах со стороны Сил обороны продолжается. Кинбурнскую косу больше контролирует противник", – рассказал Ерин.

По его словам, благодаря огневому контролю украинских бойцов противник не может на Кинбурнской косе сосредоточивать большое количество войск.

"Поэтому говорить о каком-то определенном контроле со стороны оккупантов можно, но сказать, что это какой-то большой контроль - нет", - отметил Ерин.

Он объяснил, что освобождение и островов, и Кинбурнской косы возможно только при общем освобождении нашей территории.

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"Отдельное освобождение косы нецелесообразно, потому что там открытая местность и огневое поражение со стороны противника может нанести больший вред, чем мы получим преимущества при освобождении этой территории", - подытожил Ерин.