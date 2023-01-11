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Кінбурнську косу більше контролює противник, - Сили оборони Таврійського напрямку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

коса,кінбурнська

Кінбурнська коса наразі більше перебуває під контролем окупантів. Щодо херсонських островів, то постійного контролю однієї зі сторін над ними немає.

Про це заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На даний час, в принципі це стосується не тільки Потьомкінського острова, це стосується всієї групи островів на цьому напрямку. Постійного контролю над цими островами немає, проте вогневий контроль за ситуацією на цих островах з боку Сил оборони триває. Кінбурнську косу більше контролює противник", - розповів Єрін.

За його словами, завдяки вогневому контролю українських бійців, противник не може на Кінбурнській косі зосереджувати велику кількість військ.

"Тому казати про якийсь певний контроль з боку окупантів можна, але сказати, що це якийсь великий контроль - ні", - зазначив Єрін.

Він пояснив, звільнення і островів, і Кінбурнської коси можливо лише під час загального звільнення нашої території.

Також читайте: Над Кінбурнською косою та островами контролю ще нема ні в кого, - ОК "Південь"

"Окреме звільнення коси недоцільне, тому що там відкрита місцевість і вогневе ураження з боку противника може завдати більшої шкоди, ніж ми отримаємо переваги під час звільнення цієї території", - підсумував Єрін.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Кінбурська коса і острови це Лівоберіжжя !Все згідно Оманським домовленностям !
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11.01.2023 11:22
+8
"Кінбурнську косу більше контролює противник." А ще Кім в своїх мріях. )
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11.01.2023 11:26
+7
Кто крышует ВСЕХ КТО ОТВЕЧАЛ ЗА ОБОРОНУ ЮГАБаканова -Наумова -Ермака ? Из-за этих МРАЗЕЙ ПОГИБЛИ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ УКРАИНЦЕВ !ЭТО ОНИ ВЫПОЛНЯЛИ ПРЕСТУПНЫЕ ПРИКАЗЫ , сдавая ЮГ !
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11.01.2023 11:43
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Кінбурська коса і острови це Лівоберіжжя !Все згідно Оманським домовленностям !
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11.01.2023 11:22 Відповісти
Давно про це думка, подивимось...
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11.01.2023 11:38 Відповісти
Янукович продал Крым.Зеля левобережье и водичку в Крым лаптями обеспечил....лаптеногие УЖЕ ВСЕ получили что хотели...а ЗеБенята все равно верят что с предателями у власти можно победить в войне с роССией.А может не верят а скорееждут своих братьев по недоразуму.(
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11.01.2023 11:51 Відповісти
"Кінбурнську косу більше контролює противник." А ще Кім в своїх мріях. )
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11.01.2023 11:26 Відповісти
Может Днепр форсировать?
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11.01.2023 11:43 Відповісти
Кто крышует ВСЕХ КТО ОТВЕЧАЛ ЗА ОБОРОНУ ЮГАБаканова -Наумова -Ермака ? Из-за этих МРАЗЕЙ ПОГИБЛИ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ УКРАИНЦЕВ !ЭТО ОНИ ВЫПОЛНЯЛИ ПРЕСТУПНЫЕ ПРИКАЗЫ , сдавая ЮГ !
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11.01.2023 11:43 Відповісти
зосереджувати сили ворог не може, а ось обстріл території України веде стабільно і ніхто йому не заважає! (((
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11.01.2023 12:54 Відповісти
Дебіл. З Кінбурна ведуться постійно обстріли Очаківа, Миколаїва, Херсону. Цей вузькій клаптик землі повинні накривати 24/7 всім, що є. Вони там закопались, з цивільних там тільки зрадники. Так у чому питання? Або там якись маєткі наших олігархів та СБУ
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11.01.2023 13:26 Відповісти
 
 