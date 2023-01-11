РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15771 посетитель онлайн
Новости ПроисшествияКиевские новости Война
5 395 6
Братислава (7) Будапешт (49) визит (2805) Киев (24537) мэр (1632) Прага (106) Варшава (173)

Мэры четырех европейских столиц прибыли с визитом в Киев

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

київ

В Киеве с визитом находятся мэры четырех европейских столиц – Варшавы, Праги, Братиславы и Будапешта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Детали визита мэров в украинскую столицу пока не известны.

Это первый визит варшавского мэра Рафала Тшасковского в Киев с начала войны.

Мэр Варшавы посетил украинскую столицу за несколько дней до начала войны. 15 февраля 2022 года Тшасковский в сопровождении мэра Праги Зденека Гржиба от имени Пакта свободных городов отправился на встречу с мэром Киева Виталием Кличко.

"Мы также здесь, чтобы показать, что мы готовы помочь. Если что-нибудь случится, мы координируем свои действия с другими органами местного самоуправления, поэтому сможем помочь органам местного самоуправления на востоке Польши (в случае необходимости)", - заявил тогда мэр Варшавы.

В ходе этого визита Киев получил официальное приглашение присоединиться к Пакту свободных городов.

Также смотрите: Байден после визита Зеленского: Украина и украинский народ вдохновляют весь мир. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Зеля втік у Карпати покататись на лижах щоб не ставили незручних запитань.
показать весь комментарий
11.01.2023 14:13 Ответить
Мер Будапешта Гергель Корачонь - це лідер головної опозиційної сили Угорщини, Партії зелених, це опонент *******+фідесів Орбану+Сіярто.
Якби ж то його політична сила була би при владі...
показать весь комментарий
11.01.2023 14:36 Ответить
Так, мер Будапешта принаймні здається цілком адекватною людиною, на відміну від ************** сіярт, орбанят і інших.
показать весь комментарий
11.01.2023 15:06 Ответить
А як же Єрмак, він знає?
Я не кажу про Зеленського, як вище написали, дали лижі і палки і сказали іди катайся.
показать весь комментарий
11.01.2023 14:57 Ответить
Ні єрмак , ані Зе тут ні чого , з мерами буде зустрічатися Віталій Кличко ,
я так думаю 😕
показать весь комментарий
11.01.2023 16:00 Ответить
 
 