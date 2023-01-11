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Мери чотирьох європейських столиць прибули з візитом до Києва

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

київ

У Києві з візитом перебувають мери чотирьох європейських столиць – Варшави, Праги, Братислави і Будапешта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Деталі візиту мерів до української столиці поки що не відомі.

Як зазначається, це перший візит варшавського мера Рафала Тшасковського до Києва після початку війни.

Мер Варшави відвідав українську столицю за кілька днів до початку війни. 15 лютого 2022 року Тшасковський у супроводі мера Праги Зденека Гржиба від імені Пакту вільних міст вирушив на зустріч з мером Києва Віталієм Кличком.

"Ми також тут, щоб показати, що ми готові допомогти. Якщо щось трапиться, ми координуємо свої дії з іншими органами місцевого самоврядування, тому зможемо допомогти органам місцевого самоврядування на сході Польщі (у разі необхідності)", - заявив тоді мер Варшави.

Під час цього візиту Київ отримав офіційне запрошення приєднатися до Пакту вільних міст.

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Автор: Наталя Джума
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А Зеля втік у Карпати покататись на лижах щоб не ставили незручних запитань.
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11.01.2023 14:13 Відповісти
Мер Будапешта Гергель Корачонь - це лідер головної опозиційної сили Угорщини, Партії зелених, це опонент *******+фідесів Орбану+Сіярто.
Якби ж то його політична сила була би при владі...
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11.01.2023 14:36 Відповісти
Так, мер Будапешта принаймні здається цілком адекватною людиною, на відміну від ************** сіярт, орбанят і інших.
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11.01.2023 15:06 Відповісти
А як же Єрмак, він знає?
Я не кажу про Зеленського, як вище написали, дали лижі і палки і сказали іди катайся.
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11.01.2023 14:57 Відповісти
Ні єрмак , ані Зе тут ні чого , з мерами буде зустрічатися Віталій Кличко ,
я так думаю 😕
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11.01.2023 16:00 Відповісти
 
 