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В Украине продолжают работать более 18 добывающих компаний, контролируемых россиянами

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

карьер,руда

В Украине продолжают работать более 18 добывающих компаний, контролируемых российскими бенефициарами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Среди них, по данным информационного агентства NADRA.INFO компании, поставляющие металлический титан, каменный уголь, углеводороды, известняки, глину и т.д.

Кроме того, российским захватчиком украдено 63% угольных месторождений страны, 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% металлов и 33% месторождений редкоземельных и других критических минералов, включая литий на общую сумму более 12 триллионов долларов.

Ряд украинских месторождений россияне контролировали напрямую, или через номинальных владельцев (в том числе и в оффшорных юрисдикциях) задолго до нападения РФ в феврале 2022 г. На начало 2023 года часть добывающих предприятий уже вывела российских бенефициаров из состава владельцев.

Ниже представлен список компаний в хронологической последовательности: первыми указано бенефициаров, которых первыми вывели из реестров, или появилась запись о смене страны регистрации:

В Украине продолжают работать более 18 добывающих компаний, контролируемых россиянами 01

Напомним, Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о применении санкции о взыскании активов в доход государства к российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, который контролирует ООО "Николаевский глиноземный завод", ООО "Глуховский карьер кварцитов", ЧАО "Хустский карьер", ЧАО "Жежелевский карьер".

Также ожидается решение ВАКС в деле о конфискации активов российского миллиардера Михаила Шелкова, основного бенефициара и члена совета директоров крупнейшего в мире производителя титана российской ПАО "Корпорация ВСМПО - Ависма" по поводу его украинских компаний ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", ООО "Инвестагро", ООО "ВСМПО Титан Украина" и ООО "Тай-Минералс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия и Кипр объединят усилия, чтобы российские олигархи не обошли санкции: "дыр" не должно быть, - Бербок
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Топ комментарии
+14
зелень добре працює, можна давати героїв
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11.01.2023 17:46
+11
ЗЕлений бізнес на крові. Нє?

А як там кіна Зеленського на Роісє?
ФСБ ще фінансує творчість Кварталу-95 чи вже ні?
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11.01.2023 17:54
+9
Йде дев'ятий рік рабсєйська-української війни...
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11.01.2023 17:49
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Правила форума Совет форумчан
зелень добре працює, можна давати героїв
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11.01.2023 17:46 Ответить
зелені так ... і шоколадні до них ...
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11.01.2023 17:51 Ответить
У скільки разів за рахунок війни збагатився Порошенко?
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11.01.2023 17:55 Ответить
в сто раз
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11.01.2023 18:12 Ответить
По какой цене Ленка покупает скумбрию?
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11.01.2023 18:17 Ответить
до чого це? тут два питання: коли почалась війна та з якого року кацапи контролюють цей бізнес?
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11.01.2023 18:27 Ответить
Після того як "вкрав ПриватБанк"?😂😂😂
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11.01.2023 18:32 Ответить
Так і було і до 14го. Це ще оптимістичні оцінки - і так майже в усіх галузях, від сірників і чаю до IT. І ще робиться вигляд, тіпа Київстар не кацапський і тд. Коли москалі будували під олімпіаду, вони навіть щебеневі кар'єри скупили - у нас дефіцит був
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11.01.2023 22:15 Ответить
так...а за те що "зелень" працює з 2014 окрему нагороду
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11.01.2023 18:28 Ответить
"В Україні продовжують працювати понад 18 добувних компаній, що контролюються росіянами"-- в Україні, на жаль, продовжує працювати ще дууууже багато того, що контролюється рашою. А також дуже багато ТИХ, хто конторолюються рашою. При чому-- в усіх сферах, і , в переважній кідбкості, на саааамих високих посадах..............................
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11.01.2023 18:35 Ответить
Йде дев'ятий рік рабсєйська-української війни...
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11.01.2023 17:49 Ответить
Так і повинно бути.Треба ж кацапні із чогось озброєння робить.
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11.01.2023 17:51 Ответить
Не понятно, чем тогда занимаются зеленожопые СБУ, Кабмин, Шмыгаль- Шмурдяк , Данилов и прочая шушера , включая Дерьмака?
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11.01.2023 17:52 Ответить
можновладцi сидять по щiлинах i н#х@я не роблять корисного, так крадуть потихеньку. всi сили кинутi на те, як ze буде виглядати перед телекамерою. гундосики це "наше всьо".
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11.01.2023 17:53 Ответить
ЗЕлений бізнес на крові. Нє?

А як там кіна Зеленського на Роісє?
ФСБ ще фінансує творчість Кварталу-95 чи вже ні?
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11.01.2023 17:54 Ответить
а пам,ятаєш як арахамія ганяв, трусив сракою за те щоб абрамовича зробити основним перемовником????
це та ж сама картина з багатими людьми
вони ж ьашляють за санкціїа у зелених в очах імльяри,
мільярди
і жага залишитись на другий термін
бо треба буде освоїти гроші на відбудові
а там сотні мільярдів...
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11.01.2023 22:54 Ответить
Родовища мають бути виключно у власності держави. навіть не в доморощених скоробагатьків, не кажучи вже про ворожих. Бо це спадщина поколінь. Усілякі новітні виробництва у кого завгодно. На зараз, звісно, не в росіян і підпуйловників.
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11.01.2023 17:54 Ответить
если платят налоги то их не трогают
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11.01.2023 18:07 Ответить
аерогнида їх всі обілетив. Не переживайте
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11.01.2023 18:13 Ответить
В Україні продовжують працювати понад 18 добувних компаній, що контролюються росіянами Джерело: https://censor.net/ua/n3392684

😄
А зелені і надалі робили вигляд що все під контролем України
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11.01.2023 18:16 Ответить
Всі заводи і фабрики забрать нах. У державну власність
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11.01.2023 18:24 Ответить
Та потім все передати ахмету та коломийському….
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11.01.2023 18:35 Ответить
Леонид Данилыч после прихода к власти в 1994 году сдавал не только ядренную бонбы...и прочие угли газы нефти ...
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11.01.2023 18:39 Ответить
Торгівля і виробництво не на крові, так, тварі зелені?
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11.01.2023 19:32 Ответить
Вопрос?Как железорудный угольный комбинат стать частным?!это же сколько нужно трильёнов денег чтобы его выкупить?ааа в 90х годах просто дарили друг другу!!!Вопрос в том что просто бесплатно всё все получили!твари!и у них у всех в крови ОКРУЖЕНИЕ РАБЫ!!!
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11.01.2023 20:09 Ответить
Газа для Украины всегда хватает своей добычи!но поймите нах так если есть мировая цена.смешали бумаги,документы, перепродали через общее,опять доки перемешали!и тип у нас газа нет мы его покупаем!!!)))схема простая!но эффективная для их воров кармана!!!ПЛЯ В ПУСТЫНЕ ОЗИС ПОСТРОИЛИ ОАЭ !!!ФЕРРАРИ ЛАМБЫ БУГАТТИ НА УЛИЦАХ ВАЛЯЮТСЯ БРОШЕНЫМИ!!!
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11.01.2023 20:16 Ответить
Пока не проведем полную национализацию всего высокорентабельного, и остального, победы не будет. Обычно война этому подталкивает и реально. Мировая кстати практика. Через 20 лет можно через аукционы все продать.
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11.01.2023 22:21 Ответить
Це просто триндець!🤬
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11.01.2023 22:26 Ответить
Шось Данілов мовчить. Як там санкції, РНБО, працюють?
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12.01.2023 00:33 Ответить
І ви хочете виграти війну?
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12.01.2023 05:16 Ответить
Зрадників винищували завжди в першу чергу!
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12.01.2023 10:08 Ответить
 
 