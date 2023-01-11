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В Україні продовжують працювати понад 18 добувних компаній, що контролюються росіянами

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

карьер,руда

В Україні продовжують працювати понад 18 добувних компаній, що контролюються російськими бенефіціарами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Серед них, за даними інформаційного агентства NADRA.INFO компанії, що постачають металічний титан, кам’яне вугілля, вуглеводні, вапняки, глину тощо.

Крім того, російським загарбником вкрадено 63% вугільних родовищ країни, 11% нафтових родовищ, 20% родовищ природного газу, 42% металів і 33% родовищ рідкоземельних та інших критичних мінералів, включаючи літій на загальну суму понад 12 трильйонів доларів.

Низку українських родовищ росіяни контролювали напряму, або через номінальних власників (зокрема і в офшорних юрисдикціях) задовго до нападу РФ у лютому 2022 р. На початок 2023 року частина видобувних підприємств вже вивела російських бенефіціарів зі складу власників.

Нижче поданий список компаній у хронологічній послідовності: першими вказано бенефіціарів, яких першими вивели з реєстрів, або зʼявився запис про зміну країни реєстрації:

В Україні продовжують працювати понад 18 добувних компаній, що контролюються росіянами 01

Нагадаємо, Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про застосування санкції про стягнення активів у дохід держави до російського підприємця Олега Дерипаски, який контролює ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів", ПрАТ "Хустський кар`єр", ПрАТ "Жежелівський кар`єр.

Також очікується рішення ВАКС у справі про конфіскацію українських активів російського мільярдера Михайла Шелкова, основного бенефіціара та члена ради директорів найбільшого у світі виробника титану російської ПАТ "Корпорація ВСМПО-Авісма" щодо його українських компаній ТОВ "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ "Інвестагро", ТОВ "ВСМПО Титан Україна" та ТОВ "Тай-Мінералс"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
зелень добре працює, можна давати героїв
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11.01.2023 17:46
+11
ЗЕлений бізнес на крові. Нє?

А як там кіна Зеленського на Роісє?
ФСБ ще фінансує творчість Кварталу-95 чи вже ні?
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11.01.2023 17:54
+9
Йде дев'ятий рік рабсєйська-української війни...
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11.01.2023 17:49
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зелень добре працює, можна давати героїв
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11.01.2023 17:46 Відповісти
зелені так ... і шоколадні до них ...
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11.01.2023 17:51 Відповісти
У скільки разів за рахунок війни збагатився Порошенко?
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11.01.2023 17:55 Відповісти
в сто раз
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11.01.2023 18:12 Відповісти
По какой цене Ленка покупает скумбрию?
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11.01.2023 18:17 Відповісти
до чого це? тут два питання: коли почалась війна та з якого року кацапи контролюють цей бізнес?
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11.01.2023 18:27 Відповісти
Після того як "вкрав ПриватБанк"?😂😂😂
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11.01.2023 18:32 Відповісти
Так і було і до 14го. Це ще оптимістичні оцінки - і так майже в усіх галузях, від сірників і чаю до IT. І ще робиться вигляд, тіпа Київстар не кацапський і тд. Коли москалі будували під олімпіаду, вони навіть щебеневі кар'єри скупили - у нас дефіцит був
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11.01.2023 22:15 Відповісти
так...а за те що "зелень" працює з 2014 окрему нагороду
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11.01.2023 18:28 Відповісти
"В Україні продовжують працювати понад 18 добувних компаній, що контролюються росіянами"-- в Україні, на жаль, продовжує працювати ще дууууже багато того, що контролюється рашою. А також дуже багато ТИХ, хто конторолюються рашою. При чому-- в усіх сферах, і , в переважній кідбкості, на саааамих високих посадах..............................
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11.01.2023 18:35 Відповісти
Йде дев'ятий рік рабсєйська-української війни...
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11.01.2023 17:49 Відповісти
Так і повинно бути.Треба ж кацапні із чогось озброєння робить.
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11.01.2023 17:51 Відповісти
Не понятно, чем тогда занимаются зеленожопые СБУ, Кабмин, Шмыгаль- Шмурдяк , Данилов и прочая шушера , включая Дерьмака?
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11.01.2023 17:52 Відповісти
можновладцi сидять по щiлинах i н#х@я не роблять корисного, так крадуть потихеньку. всi сили кинутi на те, як ze буде виглядати перед телекамерою. гундосики це "наше всьо".
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11.01.2023 17:53 Відповісти
ЗЕлений бізнес на крові. Нє?

А як там кіна Зеленського на Роісє?
ФСБ ще фінансує творчість Кварталу-95 чи вже ні?
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11.01.2023 17:54 Відповісти
а пам,ятаєш як арахамія ганяв, трусив сракою за те щоб абрамовича зробити основним перемовником????
це та ж сама картина з багатими людьми
вони ж ьашляють за санкціїа у зелених в очах імльяри,
мільярди
і жага залишитись на другий термін
бо треба буде освоїти гроші на відбудові
а там сотні мільярдів...
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11.01.2023 22:54 Відповісти
Родовища мають бути виключно у власності держави. навіть не в доморощених скоробагатьків, не кажучи вже про ворожих. Бо це спадщина поколінь. Усілякі новітні виробництва у кого завгодно. На зараз, звісно, не в росіян і підпуйловників.
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11.01.2023 17:54 Відповісти
если платят налоги то их не трогают
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11.01.2023 18:07 Відповісти
аерогнида їх всі обілетив. Не переживайте
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11.01.2023 18:13 Відповісти
В Україні продовжують працювати понад 18 добувних компаній, що контролюються росіянами Джерело: https://censor.net/ua/n3392684

😄
А зелені і надалі робили вигляд що все під контролем України
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11.01.2023 18:16 Відповісти
Всі заводи і фабрики забрать нах. У державну власність
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11.01.2023 18:24 Відповісти
Та потім все передати ахмету та коломийському….
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11.01.2023 18:35 Відповісти
Леонид Данилыч после прихода к власти в 1994 году сдавал не только ядренную бонбы...и прочие угли газы нефти ...
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11.01.2023 18:39 Відповісти
Торгівля і виробництво не на крові, так, тварі зелені?
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11.01.2023 19:32 Відповісти
Вопрос?Как железорудный угольный комбинат стать частным?!это же сколько нужно трильёнов денег чтобы его выкупить?ааа в 90х годах просто дарили друг другу!!!Вопрос в том что просто бесплатно всё все получили!твари!и у них у всех в крови ОКРУЖЕНИЕ РАБЫ!!!
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11.01.2023 20:09 Відповісти
Газа для Украины всегда хватает своей добычи!но поймите нах так если есть мировая цена.смешали бумаги,документы, перепродали через общее,опять доки перемешали!и тип у нас газа нет мы его покупаем!!!)))схема простая!но эффективная для их воров кармана!!!ПЛЯ В ПУСТЫНЕ ОЗИС ПОСТРОИЛИ ОАЭ !!!ФЕРРАРИ ЛАМБЫ БУГАТТИ НА УЛИЦАХ ВАЛЯЮТСЯ БРОШЕНЫМИ!!!
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11.01.2023 20:16 Відповісти
Пока не проведем полную национализацию всего высокорентабельного, и остального, победы не будет. Обычно война этому подталкивает и реально. Мировая кстати практика. Через 20 лет можно через аукционы все продать.
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11.01.2023 22:21 Відповісти
Це просто триндець!🤬
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11.01.2023 22:26 Відповісти
Шось Данілов мовчить. Як там санкції, РНБО, працюють?
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12.01.2023 00:33 Відповісти
І ви хочете виграти війну?
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12.01.2023 05:16 Відповісти
Зрадників винищували завжди в першу чергу!
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12.01.2023 10:08 Відповісти
 
 