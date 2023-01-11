2 074 4
Над морем сбит вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня, - ВК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силами ПВО уничтожен российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.
Об этом сообщает воздушное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"В полдень, 11 января, направленный по Одесщине российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня сбит над морем силами и средствами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Y.M. Z.
показать весь комментарий11.01.2023 18:32 Ответить Мне нравится 3
Y.M. Z.
показать весь комментарий11.01.2023 18:36 Ответить Мне нравится 8
Гоша Фантомас b9eb6379
показать весь комментарий11.01.2023 18:51 Ответить Мне нравится 1
Amber
показать весь комментарий12.01.2023 00:58 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...