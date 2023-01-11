Над морем сбит вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня, - ВК "Південь"

Силами ПВО уничтожен российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщает воздушное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"В полдень, 11 января, направленный по Одесщине российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня сбит над морем силами и средствами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

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