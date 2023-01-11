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Над морем збито ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня, - ПК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орлан

Силами ППО знищено російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Опівдні, 11 січня, спрямований по Одещині російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня збито над морем силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Сили ППО збили російський безпілотник "Орлан-10" на Миколаївщині

Автор: Володимир Янченко
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Ка-52 теж збили, як пишуть.
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11.01.2023 18:32 Відповісти
Тим часом у Нідерландах, щойно прибуло 👍

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11.01.2023 18:36 Відповісти
дакуємо, дуже дякуємо
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11.01.2023 18:51 Відповісти
Вражає , якщо чесно 😠👍🏼
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12.01.2023 00:58 Відповісти
 
 