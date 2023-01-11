2 074 4
Над морем збито ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня, - ПК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Силами ППО знищено російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.
Про це повідомляє повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Опівдні, 11 січня, спрямований по Одещині російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня збито над морем силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Y.M. Z.
показати весь коментар11.01.2023 18:32 Відповісти Мені подобається 3
Y.M. Z.
показати весь коментар11.01.2023 18:36 Відповісти Мені подобається 8
Гоша Фантомас b9eb6379
показати весь коментар11.01.2023 18:51 Відповісти Мені подобається 1
Amber
показати весь коментар12.01.2023 00:58 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...