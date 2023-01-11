Над морем збито ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня, - ПК "Південь"

Силами ППО знищено російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Опівдні, 11 січня, спрямований по Одещині російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня збито над морем силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

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