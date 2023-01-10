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безпілотник (2092) Миколаївська область (1825) ППО (1825)

Сили ППО збили російський безпілотник "Орлан-10" на Миколаївщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орлан

10 січня Збройні сили України збили ворожий "Орлан-10" у Миколаївській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Повітряного командування "Південь".

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трапилось це опівдні в Миколаївській області.

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"Чергова ворожа повітряна ціль безславно пішла на дно моря", - додали в командуванні.

Автор: Анастасія Потіха
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10.01.2023 21:05 Відповісти
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10.01.2023 21:06 Відповісти
 
 