Бои за Соледар продолжаются, Донецкое направление держится, - Зеленский

Бои за город Соледар продолжаются, Донецкое направление держится.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Российская агрессия иссякнет только тогда, когда российские амбиции... на фронте, в политике, в экономике, в юридической плоскости... не будут иметь никакой другой альтернативы, кроме проигрыша..." - отметил президент.

Зеленский добавил, что сейчас государство-террорист и его пропагандисты распространяют слухи о захвате Соледара, почти полностью разрушенного оккупантами.

По мнению главы государства, они будут подавать и уже представляют это своему обществу как победу и таким образом, чтобы поддерживать мобилизацию, чтобы давать надежду тем, кто за агрессию.

"Но бои продолжаются, Донецкое направление держится, и мы без перерыва даже на один день делаем все, чтобы усилить украинскую оборону, наш потенциал растет. Танки западного образца – это работа всей нашей антивоенной коалиции и это новый уровень нашего потенциала", – подчеркнул Зеленский.

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