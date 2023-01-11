Бои за Соледар продолжаются, Донецкое направление держится, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бои за город Соледар продолжаются, Донецкое направление держится.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Российская агрессия иссякнет только тогда, когда российские амбиции... на фронте, в политике, в экономике, в юридической плоскости... не будут иметь никакой другой альтернативы, кроме проигрыша..." - отметил президент.
Зеленский добавил, что сейчас государство-террорист и его пропагандисты распространяют слухи о захвате Соледара, почти полностью разрушенного оккупантами.
По мнению главы государства, они будут подавать и уже представляют это своему обществу как победу и таким образом, чтобы поддерживать мобилизацию, чтобы давать надежду тем, кто за агрессию.
"Но бои продолжаются, Донецкое направление держится, и мы без перерыва даже на один день делаем все, чтобы усилить украинскую оборону, наш потенциал растет. Танки западного образца – это работа всей нашей антивоенной коалиции и это новый уровень нашего потенциала", – подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Так нечего уже там жалеть, выжигайте пригожина квадратами
>Цікаво з Бахмутом та Соледаром буде, як з Мариком - ******* попіарилися та кинули нафіг?
Нормальне припущення, видно, що ви не з 73%.
Бо ЗЕ!-фани точно сподіваються на інший результат. Хоч добре відомо, що якщо весь час робити щось тим самим способомБ але сподіватись, що вийде щось відмінне, то це має медичний діагноз: шизофренія.
Але у розумних людей це було набагато раніше. Приблизно тоді, коли ви "усталі ат вайни".
Бо щось не сходяться, моніка казала, що можемо надати гроші армії, але тоді доріг не буде. Вибрати дороги, результат всі бачать. Чи зебіли сліпі? А, сорі, сліпі і дурні.
Все, щоза ці 3 роки було під особистим контролем ЗЄ, було просрано.
За таке треба вивалювати в смолі та пір'ї.
Арестович заявив, що Бурба в Дубаї. Той показав, як захищає Україну.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/8/7338126/
Арестович про британську розвідку:
https://twitter.com/Aleksluck/status/1603830268766322691
А у випадку із його наклепом на Бурбу і подавно.
Для украинских ТВ каналов он даёт другой контент.
Одни дрогнули и отошли а соседи получают удар с тыла...обошедшего их противника.Бывало у нас такое? Канеш было,это война и воюют разные люди.
Повар путлера забрехался с Соледаром...👎типа в соляной шахте...
Стадо продолжает фейками играться...
Iryna Gerashchenko
Сьогоднішнє засідання комітету закордонних справ тривало більше 4 годин.
Спочатку голова комітету пан Мережко і інші слуги намагалися заблокувати нашу з Марія Іонова ініціативу запрошення на комітет новопризначеної Посла України в Болгаріі пані Олесі Ілащук. Мовляв, призначення Послів- це прерогатива президента. Хоч ми збираємося спілкуватися з пані Послом про двосторонні взаємини і активізацію міжпарламентського співробітництва.
Далі- більше. Комітет переголосував своє попереднє рішення щодо делегування в ПАРЄ від Європейська Солідарність Петро Порошенко і направив туди представників груп «За майбутнє « і «Довіра».
Недопуск ПП на ПА НАТО, виходить, був квіточками. Єдність від влади в усій красі.
Ти само зрубалось з України і тобі пофігу.