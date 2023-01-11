Бої за Соледар продовжуються, Донецький напрямок тримається, - Зеленський
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Бої за місто Соледар тривають, Донецький напрямок тримається.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Російська агресія вичерпається тільки тоді, коли російські амбіції... на фронті, у політиці, в економіці, в юридичній площині... не матимуть жодної іншої альтернативи, окрім програшу...", - зазначив президент.
Зеленський додав, що зараз держава-терорист та її пропагандисти поширюють чутки про захоплення Соледару, який майже повністю зруйнований окупантами.
На думку глави держави, вони подаватимуть і вже подають це своєму суспільству як перемогу і таким чином, щоб підтримувати мобілізацію, щоб давати надію тим, хто за агресію.
"Але бої продовжуються, Донецький напрямок тримається і ми без перерви навіть на один день робимо усе, щоб посилити українську оборону, наш потенціал зростає. Танки західного зразку - це робота всієї нашої антивоєнної коаліції і це новий рівень нашого потенціалу", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Так нечего уже там жалеть, выжигайте пригожина квадратами
>Цікаво з Бахмутом та Соледаром буде, як з Мариком - ******* попіарилися та кинули нафіг?
Нормальне припущення, видно, що ви не з 73%.
Бо ЗЕ!-фани точно сподіваються на інший результат. Хоч добре відомо, що якщо весь час робити щось тим самим способомБ але сподіватись, що вийде щось відмінне, то це має медичний діагноз: шизофренія.
Але у розумних людей це було набагато раніше. Приблизно тоді, коли ви "усталі ат вайни".
Бо щось не сходяться, моніка казала, що можемо надати гроші армії, але тоді доріг не буде. Вибрати дороги, результат всі бачать. Чи зебіли сліпі? А, сорі, сліпі і дурні.
Все, щоза ці 3 роки було під особистим контролем ЗЄ, було просрано.
За таке треба вивалювати в смолі та пір'ї.
Арестович заявив, що Бурба в Дубаї. Той показав, як захищає Україну.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/8/7338126/
Арестович про британську розвідку:
https://twitter.com/Aleksluck/status/1603830268766322691
А у випадку із його наклепом на Бурбу і подавно.
Для украинских ТВ каналов он даёт другой контент.
Одни дрогнули и отошли а соседи получают удар с тыла...обошедшего их противника.Бывало у нас такое? Канеш было,это война и воюют разные люди.
Повар путлера забрехался с Соледаром...👎типа в соляной шахте...
Стадо продолжает фейками играться...
Iryna Gerashchenko
Сьогоднішнє засідання комітету закордонних справ тривало більше 4 годин.
Спочатку голова комітету пан Мережко і інші слуги намагалися заблокувати нашу з Марія Іонова ініціативу запрошення на комітет новопризначеної Посла України в Болгаріі пані Олесі Ілащук. Мовляв, призначення Послів- це прерогатива президента. Хоч ми збираємося спілкуватися з пані Послом про двосторонні взаємини і активізацію міжпарламентського співробітництва.
Далі- більше. Комітет переголосував своє попереднє рішення щодо делегування в ПАРЄ від Європейська Солідарність Петро Порошенко і направив туди представників груп «За майбутнє « і «Довіра».
Недопуск ПП на ПА НАТО, виходить, був квіточками. Єдність від влади в усій красі.
Ти само зрубалось з України і тобі пофігу.