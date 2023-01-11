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Бої за Соледар продовжуються, Донецький напрямок тримається, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

соледар

Бої за місто Соледар тривають, Донецький напрямок тримається.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російська агресія вичерпається тільки тоді, коли російські амбіції... на фронті, у політиці, в економіці, в юридичній площині... не матимуть жодної іншої альтернативи, окрім програшу...", - зазначив президент.

Зеленський додав, що зараз держава-терорист та її пропагандисти поширюють чутки про захоплення Соледару, який майже повністю зруйнований окупантами.

На думку глави держави, вони подаватимуть і вже подають це своєму суспільству як перемогу і таким чином, щоб підтримувати мобілізацію, щоб давати надію тим, хто за агресію.

"Але бої продовжуються, Донецький напрямок тримається і ми без перерви навіть на один день робимо усе, щоб посилити українську оборону, наш потенціал зростає. Танки західного зразку - це робота всієї нашої антивоєнної коаліції і це новий рівень нашого потенціалу", - наголосив Зеленський.

Також дивіться: Литва та Польща підтримуватимуть Україну до перемоги, – Зеленський. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
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11.01.2023 20:45
+14
'
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11.01.2023 20:40
+11
Цікаво з Бахмутом та Соледаром буде, як з Мариком - ******* попіарилися та кинули нафіг?
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11.01.2023 20:30
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«Лошари»,як ви виразились,і 73% і 27% зараз захищають Україну,а не серуть у коментах
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11.01.2023 21:53 Відповісти
Лошари зараз стоять в чергах за дотаціями. Бо ті *****, які обрали ЗЄ, біли нічим і залишилися нічим.
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11.01.2023 23:05 Відповісти
Герхард ти правий 100%. В голові зелена маса а себе вважають "не лохами". Жаль що це все намарне . Нормальні гинуть , а ці вилізуть з під лавки і знову виберуть "какая разница".
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12.01.2023 05:54 Відповісти
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11.01.2023 20:26 Відповісти
с удовольствием почитаю истерику гиркина по этому поводу )))) он ещё от лапина не отошёл, там его аж приструнивать "кал леги" уже были начали, а тут такой новый подарочек )))
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11.01.2023 20:41 Відповісти
"Соледару, який майже повністю зруйнований окупантами.."
Так нечего уже там жалеть, выжигайте пригожина квадратами
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11.01.2023 20:28 Відповісти
Якби було чим...
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12.01.2023 08:17 Відповісти
Цікаво з Бахмутом та Соледаром буде, як з Мариком - ******* попіарилися та кинули нафіг?
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11.01.2023 20:30 Відповісти
@Герхард

>Цікаво з Бахмутом та Соледаром буде, як з Мариком - ******* попіарилися та кинули нафіг?

Нормальне припущення, видно, що ви не з 73%.

Бо ЗЕ!-фани точно сподіваються на інший результат. Хоч добре відомо, що якщо весь час робити щось тим самим способомБ але сподіватись, що вийде щось відмінне, то це має медичний діагноз: шизофренія.
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11.01.2023 20:46 Відповісти
А ти вже воюєш? З пастою і желатто в Італії
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12.01.2023 05:30 Відповісти
Там 95 квартал тримає оборону.
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11.01.2023 20:31 Відповісти
если даже параша официоз пишет, шо "в _минагрессии парашии_ в среду днем не стали говорить об освобождении города..." (С) то ясно, что слухи о захвате соледара сильно преувеличенны. сопут в тряпочки и их военпропагандоны, без криков ура и бросания вгору чепчиков. значит не всё так для них и хорошо. понятно, что ситуация для ЗСУ тяжёлая, но когда им было легко при такой "заботе, партии, правительства и лично, дарагого,..."
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11.01.2023 20:37 Відповісти
Ти чума зелена три роки послаблював ЗСУ!!!!
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11.01.2023 20:39 Відповісти
Коли ти отримуєш *****, то рейтинг поліції у тебе починає зростати.

Але у розумних людей це було набагато раніше. Приблизно тоді, коли ви "усталі ат вайни".
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11.01.2023 20:46 Відповісти
центр разумкова передал? или едыный ширкофон?
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11.01.2023 21:47 Відповісти
А може рейтинг армії став стрімко рости після того як нам західні партнери почали надавати зброю, після повномасштабного нападу рашки?
Бо щось не сходяться, моніка казала, що можемо надати гроші армії, але тоді доріг не буде. Вибрати дороги, результат всі бачать. Чи зебіли сліпі? А, сорі, сліпі і дурні.
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11.01.2023 22:04 Відповісти
Так , але не забувай що це велика заслуга нашого главного. Після того як завели діло на Байдена , той злякався і почав помагати. Блін. Був би другий президент і війни б не було . А якщо і була би , то вже мабуть на території кацапів. А зараз снарядів нема , за коптери ніхто і не згадує , та і взагалі ніхера нема , за те відосики знімаєм , на дороги ( якби ж хоч) тратим , різні виплати для своїх організовуєм , навіть волонтерам палки вставляєм ( не придворним) . От так і воюєм.
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12.01.2023 06:06 Відповісти
По нашому головному, скажу коротко. Трибунал. Та і не тільки по ньому.
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12.01.2023 09:40 Відповісти
'
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11.01.2023 20:40 Відповісти
все під контролем скумбрієвича? це вже перемога.... мабуть
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11.01.2023 20:44 Відповісти
Сплюнь!!!

Все, щоза ці 3 роки було під особистим контролем ЗЄ, було просрано.
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11.01.2023 20:48 Відповісти
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11.01.2023 20:45 Відповісти
Интересно, что за люди его еще смотрят, на кого вообще его высеры рассчитаны?
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11.01.2023 20:51 Відповісти
А ви нічого не чули про вислів:"Треба прикинутися слабким щоб перемогти"цитую не дослівно.Ким би він був якби розповідав правду москалям.
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11.01.2023 21:03 Відповісти
З якою стратегічною метою воно принижувало британську розвідку, коли за 5 годин до широкомасштабного нападу, розвалившись в кріслі патякало, що вони з іронією дивляться на дані британської розвідки про плани ху@ла вести наступ на Київ з території Білорусі?
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11.01.2023 21:37 Відповісти
У нього є таке,відробляти гроші з опи.Але він казав у 2019 році що росія нападе,відео на ютубі є.
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11.01.2023 21:52 Відповісти
То навіщо приписувати йому якісь стратегії, якщо він десяткі разів говорив протилежні за змістом речі? І зводив наклепи на воїнів, сидячи дупою на теплому дивані.
За таке треба вивалювати в смолі та пір'ї.

Арестович заявив, що Бурба в Дубаї. Той показав, як захищає Україну.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/8/7338126/

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11.01.2023 22:04 Відповісти
Я б не перебільшував.взагалі в чому проблема не подобається вам Арестович не слухайте.мої твердження ви ніяк не спростували.хоч я його рідко дивлюсь але він казав що ніколи не скаже для глядача де наші наступають щоб їм не нашкодити.
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11.01.2023 22:13 Відповісти
Я його і не слухаю. Бачу в соцмережах посилання на його дикі прогнози та заяви.
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11.01.2023 22:28 Відповісти
У вас виходить як у классіка не читал но осуждаю.Не чув там нічого дикого навпаки все доволі цікаво та адекватно.єдине що не подобається інколи буває підлизування діючій владі.
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11.01.2023 22:42 Відповісти
Неправда. Я в таких випадках дивлюсь оригінал.
Арестович про британську розвідку:

https://twitter.com/Aleksluck/status/1603830268766322691
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11.01.2023 22:51 Відповісти
Щоб дійти якогось висновку про щось потрібно ознайомитись з більшою частиною.
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11.01.2023 22:58 Відповісти
В даному випадку достатньо і того, що є в цій підбірці.
А у випадку із його наклепом на Бурбу і подавно.
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11.01.2023 23:05 Відповісти
Вам можливо і достатньо.
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11.01.2023 23:08 Відповісти
Так.
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11.01.2023 23:13 Відповісти
Це що за маячня від експерда Люські?

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11.01.2023 21:40 Відповісти
Арестович работает на СНГ комьюнити и колеблющихся россиян....и хорошо делает своё дело....отсюда эти росказни про совок и прочее...он знает как и чем понравится россиянам.
Для украинских ТВ каналов он даёт другой контент.
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11.01.2023 23:41 Відповісти
А в чем он не прав? Одно подразделение оставило позиции и отошло а три подразделения потом ложут жизни чтобы назад отвоевать.
Одни дрогнули и отошли а соседи получают удар с тыла...обошедшего их противника.Бывало у нас такое? Канеш было,это война и воюют разные люди.
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11.01.2023 23:36 Відповісти
Арестовича слухати себе не поважати. Я дивуюсь чому ви скільки уваги йому приділяєте , що навіть повискакували всі адепти секти.
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12.01.2023 06:16 Відповісти
На деяких каналах пишуть що потрібен коридор для відходу ...Не хотілось би в це вірити невже не можна вдарити по їх флангам .
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11.01.2023 20:52 Відповісти
https://youtu.be/MWp6cJnPjBA..

Повар путлера забрехался с Соледаром...👎типа в соляной шахте...
Стадо продолжает фейками играться...
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11.01.2023 20:54 Відповісти
Найвеличніший путріот "об'єднує" країну.

Iryna Gerashchenko

Сьогоднішнє засідання комітету закордонних справ тривало більше 4 годин.

Спочатку голова комітету пан Мережко і інші слуги намагалися заблокувати нашу з Марія Іонова ініціативу запрошення на комітет новопризначеної Посла України в Болгаріі пані Олесі Ілащук. Мовляв, призначення Послів- це прерогатива президента. Хоч ми збираємося спілкуватися з пані Послом про двосторонні взаємини і активізацію міжпарламентського співробітництва.

Далі- більше. Комітет переголосував своє попереднє рішення щодо делегування в ПАРЄ від Європейська Солідарність Петро Порошенко і направив туди представників груп «За майбутнє « і «Довіра».

Недопуск ПП на ПА НАТО, виходить, був квіточками. Єдність від влади в усій красі.
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11.01.2023 21:33 Відповісти
Мені країна нормальна потрібна, а не пепка.
Ти само зрубалось з України і тобі пофігу.
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12.01.2023 09:26 Відповісти
Не понимаю, если честно, как вот так можно про@бать наступление на Соледар? Вроде как кацапня откуда ни возьмись взялась в глубоком тылу, а не бои там месяцами идут.
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11.01.2023 21:42 Відповісти
этот зелёный человечек все новости с Цензора перечитывает
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11.01.2023 21:52 Відповісти
 
 