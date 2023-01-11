Родственники уничтоженных в Макеевке оккупантов не верят в версию минобороны РФ: "Всем закрывают рты", - BBC
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Родственники уничтоженных в украинской Макеевке российских оккупантов не верят в версию минобороны РФ о том, что виноваты сами военные.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале российской службы BBC, чьи корреспонденты пообщались с семьями уничтоженных оккупантов.
Так, сестра одного из выживших сказала: "Никто ничего не расскажет. Всем закрывают рты. Все ребята в один голос говорят матерям, чтобы не верили тому, что говорят по ТВ. Я думаю, все здесь понятно и без особого ума. Жаль ребят, которые отдали жизнь за просто так. Матери страдают".
Родственник одного из погибших сообщил BBC, что удивился словам заместителя начальника главного военно-политического управления вооруженных сил России Сергея Севрюкова, заявившего, что основная причина удара - "массовое использование личным составом телефонов", что позволило украинцам "определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара".
"Правда в том, что они все российские симки выбросили еще в Ростове, пока их везли в Макеевку, а затем их командир водил в специальное место, где они покупали украинские симки. Связывался он с нами по Telegram", - говорит он.
ВВС также отмечает, что российские спецслужбы активно работают с телефонами погибших, чтобы найти доказательства, подтверждающие версию минобороны РФ.
Напомним, что атака на место дислокации мобилизованных оккупантов была в новогоднюю ночь. Министерство обороны РФ заявило, что количество погибших в Макеевке вследствие удара по месту дислокации российских военнослужащих возросло до 89. По неофициальной информации, в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения разной степени тяжести.
Отмечалось, что русские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.
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т.е. если бы они убили и изнасиловали украинцев, то было бы не шкода. А если не успели - то шкода....Это абсолютно больное и прибахнутое общество...
Сказав, що самарське бидло ZZдохло внаслідок масового, несанкціонованого ним особисто, використання смартфонів, значіть так все і було.
Ліліпутін веде до ПАБЕД!
Ще 7÷8 місяців і ще одного єнота ослобудіте-керченського. Але при тих же обставинах, що й в Херсоні
- В исламе - «шахид» А в России - «*******»!
От якби направду оркородичі почали думати - байдуже про що - то було б неабияким досягненням як для них самих, так і для насілєнія смєхдєржави загалом.
Финский вариант утилизации гоблинов снайперскими винтовками более подходящий вариант но, только в условиях финской войны где земля промерзла до такой степени, что рыть окопы, не то что затруднительно, а невозможно.
Если совместить финский опыт сдерживания УРА атак с современным оружием "фугасно-осколочные дроны камикадзе с большим радиусом поражения живой силы" то УРА атаки очень быстро захлебнутся в собственной крови.
Рюцкие своих бросают... Трагедиеч советской подлоДки К-129 бесславно исчезнувшей в Мировом океяне...и вдруг обнаруженной через несколько лет..
Позорище...
- Маня! Ты чаво рыдашь?
- Ой! Какая же я дура-а-а! Надо было Ваньку давно атправить ваевать! Уже-бы давно убили, и мы "мульйоны" палучили да бухали-бы! А сейчас мобилизуют и хрен заплатят, если на вайне убьют!