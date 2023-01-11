РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17497 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
12 080 32
война (46763) Макеевка (450) Минобороны РФ (803)

Родственники уничтоженных в Макеевке оккупантов не верят в версию минобороны РФ: "Всем закрывают рты", - BBC

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

макіївка

Родственники уничтоженных в украинской Макеевке российских оккупантов не верят в версию минобороны РФ о том, что виноваты сами военные.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале российской службы BBC, чьи корреспонденты пообщались с семьями уничтоженных оккупантов.

Так, сестра одного из выживших сказала: "Никто ничего не расскажет. Всем закрывают рты. Все ребята в один голос говорят матерям, чтобы не верили тому, что говорят по ТВ. Я думаю, все здесь понятно и без особого ума. Жаль ребят, которые отдали жизнь за просто так. Матери страдают".

Родственник одного из погибших сообщил BBC, что удивился словам заместителя начальника главного военно-политического управления вооруженных сил России Сергея Севрюкова, заявившего, что основная причина удара - "массовое использование личным составом телефонов", что позволило украинцам "определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара".

"Правда в том, что они все российские симки выбросили еще в Ростове, пока их везли в Макеевку, а затем их командир водил в специальное место, где они покупали украинские симки. Связывался он с нами по Telegram", - говорит он.

Читайте также: Минобороны РФ признало удар по Краматорску и назвало это "операцией возмездия" за Макеевку

ВВС также отмечает, что российские спецслужбы активно работают с телефонами погибших, чтобы найти доказательства, подтверждающие версию минобороны РФ.

Напомним, что атака на место дислокации мобилизованных оккупантов была в новогоднюю ночь. Министерство обороны РФ заявило, что количество погибших в Макеевке вследствие удара по месту дислокации российских военнослужащих возросло до 89. По неофициальной информации, в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения разной степени тяжести.

Отмечалось, что русские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+39
Шкода хлопців, які віддали життя за просто так....

т.е. если бы они убили и изнасиловали украинцев, то было бы не шкода. А если не успели - то шкода....Это абсолютно больное и прибахнутое общество...
показать весь комментарий
11.01.2023 22:46
+26
Не просто так, а за *****! Тож туди вам і дорога!
показать весь комментарий
11.01.2023 22:40
+25
Ну почему же они сдохли за просто так? Они сдохли за бункерного деда срущего в чемодан. И почему главную версию случившегося рассматривают происшествие в Макеевке а не то что они поехали в Украину убивать украинцев? Или вам полегчало бы если бы они сдохли не в ПТУ а где то в полях и посадках?
показать весь комментарий
11.01.2023 22:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не просто так, а за *****! Тож туди вам і дорога!
показать весь комментарий
11.01.2023 22:40 Ответить
Мовчіть і будуть вам білі Лади.
показать весь комментарий
11.01.2023 22:42 Ответить
А вони розкатали губи Ладу Гранту отимати
показать весь комментарий
11.01.2023 22:45 Ответить
Шкода хлопців, які віддали життя за просто так....

т.е. если бы они убили и изнасиловали украинцев, то было бы не шкода. А если не успели - то шкода....Это абсолютно больное и прибахнутое общество...
показать весь комментарий
11.01.2023 22:46 Ответить
не общество а стадо рабів *****
показать весь комментарий
12.01.2023 08:37 Ответить
"Нравітся,не нравітся- терпі, моя красавіца." в.в.хуйло.
показать весь комментарий
11.01.2023 22:46 Ответить
Ну почему же они сдохли за просто так? Они сдохли за бункерного деда срущего в чемодан. И почему главную версию случившегося рассматривают происшествие в Макеевке а не то что они поехали в Украину убивать украинцев? Или вам полегчало бы если бы они сдохли не в ПТУ а где то в полях и посадках?
показать весь комментарий
11.01.2023 22:47 Ответить
Якщо б це був отель "Редисон"- це у корнi змiнило б справу ...А в ПТУ вони й дома могли б здохнути...
показать весь комментарий
12.01.2023 00:54 Ответить
Даремно, сцарь пацан канкретний! ПіZZеть не буде!
Сказав, що самарське бидло ZZдохло внаслідок масового, несанкціонованого ним особисто, використання смартфонів, значіть так все і було.
Ліліпутін веде до ПАБЕД!
Ще 7÷8 місяців і ще одного єнота ослобудіте-керченського. Але при тих же обставинах, що й в Херсоні
показать весь комментарий
11.01.2023 22:48 Ответить
самара одним хлапком стала горадам-героем.
показать весь комментарий
11.01.2023 22:54 Ответить
...самара одним хлапком стала горадам-героем..., а суровкін став "амаргєдогом" нааборот(уволілі)
показать весь комментарий
11.01.2023 23:14 Ответить
- Папа! Как называется человек идущий на смерть в уверенности что после смерти он попадёт в рай безгрешным?

- В исламе - «шахид» А в России - «*******»!
показать весь комментарий
12.01.2023 06:20 Ответить
Якось "похрєн" - що там думають родичі загиблих кацапів Задоволення приносить те що ПОЛК знищений одним ударом трьох ракет актичного рівня ще до того як цей полк спричинив якусь шкоду Аналогія в голову приходить про поєдинок Давида з Голіафом
показать весь комментарий
11.01.2023 22:58 Ответить
Ну що ж Ви так відразу, пане Яр, - "похрєн" .
От якби направду оркородичі почали думати - байдуже про що - то було б неабияким досягненням як для них самих, так і для насілєнія смєхдєржави загалом.
показать весь комментарий
12.01.2023 00:53 Ответить
Там думать нема чим
показать весь комментарий
12.01.2023 04:53 Ответить
Саме тому я і написав про неабияке досягнення .
показать весь комментарий
12.01.2023 05:03 Ответить
Хоч за перший місяць користування зв'язком всі проплатили? )))
показать весь комментарий
11.01.2023 22:58 Ответить
То что бункерный нацист будет воевать до последнего своего раба - это факт. Поэтому, до УРА атак за-сцарей с мосинками на украинские позиции, не за горами. Суть вот в чем - бить многотысячное стадо тараканов тапком, не совсем эффективно.

Финский вариант утилизации гоблинов снайперскими винтовками более подходящий вариант но, только в условиях финской войны где земля промерзла до такой степени, что рыть окопы, не то что затруднительно, а невозможно.

Если совместить финский опыт сдерживания УРА атак с современным оружием "фугасно-осколочные дроны камикадзе с большим радиусом поражения живой силы" то УРА атаки очень быстро захлебнутся в собственной крови.
показать весь комментарий
11.01.2023 22:59 Ответить
холопам слова не давали...
показать весь комментарий
11.01.2023 23:00 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2023 23:01 Ответить
а от коли б не за просто так, а за стіралку, унітаз та ще й білу ладу на гробові, - так это било бі савсём другоє дєло! веселились та лікували б уже щасливі вдови та тяті з своїми бабами ))
показать весь комментарий
11.01.2023 23:10 Ответить
https://youtu.be/H_XifByb9rg...

Рюцкие своих бросают... Трагедиеч советской подлоДки К-129 бесславно исчезнувшей в Мировом океяне...и вдруг обнаруженной через несколько лет..
Позорище...
показать весь комментарий
11.01.2023 23:12 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2023 23:22 Ответить
Ани утанули.
показать весь комментарий
11.01.2023 23:28 Ответить
тю, а нам какая разница, как они подохли?
показать весь комментарий
11.01.2023 23:45 Ответить
А ну ша,крепостные🤫
показать весь комментарий
11.01.2023 23:53 Ответить
Что за холоп такой не верующий пошел. Как то не скрепно.
показать весь комментарий
12.01.2023 03:51 Ответить
Чего ватаны ждали от гебешника во власти.Он их слал и будет слать подыхать на захватнические войны и защиту дружественных диктаторов по всему миру под угрозой окувалдивания.
показать весь комментарий
12.01.2023 05:07 Ответить
"Шкода хлопців, які віддали життя за просто так. Матері страждають"-а шо лади уже всьо?
показать весь комментарий
12.01.2023 06:04 Ответить
А "Лади" лише контрактникам! Мобілізовані голови кладуть "просто так"!

- Маня! Ты чаво рыдашь?
- Ой! Какая же я дура-а-а! Надо было Ваньку давно атправить ваевать! Уже-бы давно убили, и мы "мульйоны" палучили да бухали-бы! А сейчас мобилизуют и хрен заплатят, если на вайне убьют!

показать весь комментарий
12.01.2023 06:19 Ответить
Некуй шастать
показать весь комментарий
12.01.2023 07:01 Ответить
 
 