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Родичі знищених у Макіївці окупантів не вірять у версію міноборони РФ: "Усім закривають роти", - BBC

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

макіївка

Родичі знищених в українській Макіївці російських окупантів не вірять у версію міноборони РФ про те, що винні самі військові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі російської служби BBC, чиї кореспонденти поспілкувалися з сім'ями знищених окупантів.

Так, сестра одного з тих, хто вижив, сказала: "Ніхто нічого не розповість. Усім закривають роти. Усі хлопці в один голос кажуть матерям, щоб не вірили тому, що говорять по ТБ. Я думаю, все тут зрозуміло і без особливого розуму. Шкода хлопців, які віддали життя за просто так. Матері страждають".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Он лично перевозил тела из Макеевки. Говорит, 610 в Макеевке погибших! 12 КАМАЗов, говорит, вывез": солдати РФ підтверджують втрати мобілізованих у Макіївці, - перехоплення ГУР. АУДIО

Родич одного із загиблих повідомив BBC, що здивувався словам заступника начальника головного військово-політичного управління збройних сил Росії Сергія Севрюкова, який заявив, що основна причина удару – "масове використання особовим складом телефонів", що дало змогу українцям "визначити координати розташування військовослужбовців для нанесення ракетного удару".

"Правда в тому, що вони всі російські сімки викинули ще в Ростові, поки їх везли в Макіївку, а потім їхній командир водив у спеціальне місце, де вони купували українські сімки. Зв'язувався він із нами через Telegram", - каже він.

ВВС також зазначає, що російські спецслужби наразі активно працюють із телефонами загиблих, щоб знайти докази, які підтверджують версію міноборони РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія не оприлюднюватиме списки ліквідованих у Макіївці окупантів. ВIДЕО

Нагадаємо, що атака на місце дислокації мобілізованих окупантів була у новорічну ніч. Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89. За неофіційною інформацією, у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+39
Шкода хлопців, які віддали життя за просто так....

т.е. если бы они убили и изнасиловали украинцев, то было бы не шкода. А если не успели - то шкода....Это абсолютно больное и прибахнутое общество...
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11.01.2023 22:46
+26
Не просто так, а за *****! Тож туди вам і дорога!
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11.01.2023 22:40
+25
Ну почему же они сдохли за просто так? Они сдохли за бункерного деда срущего в чемодан. И почему главную версию случившегося рассматривают происшествие в Макеевке а не то что они поехали в Украину убивать украинцев? Или вам полегчало бы если бы они сдохли не в ПТУ а где то в полях и посадках?
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11.01.2023 22:47
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Не просто так, а за *****! Тож туди вам і дорога!
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11.01.2023 22:40 Відповісти
Мовчіть і будуть вам білі Лади.
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11.01.2023 22:42 Відповісти
А вони розкатали губи Ладу Гранту отимати
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11.01.2023 22:45 Відповісти
Шкода хлопців, які віддали життя за просто так....

т.е. если бы они убили и изнасиловали украинцев, то было бы не шкода. А если не успели - то шкода....Это абсолютно больное и прибахнутое общество...
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11.01.2023 22:46 Відповісти
не общество а стадо рабів *****
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12.01.2023 08:37 Відповісти
"Нравітся,не нравітся- терпі, моя красавіца." в.в.хуйло.
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11.01.2023 22:46 Відповісти
Ну почему же они сдохли за просто так? Они сдохли за бункерного деда срущего в чемодан. И почему главную версию случившегося рассматривают происшествие в Макеевке а не то что они поехали в Украину убивать украинцев? Или вам полегчало бы если бы они сдохли не в ПТУ а где то в полях и посадках?
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11.01.2023 22:47 Відповісти
Якщо б це був отель "Редисон"- це у корнi змiнило б справу ...А в ПТУ вони й дома могли б здохнути...
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12.01.2023 00:54 Відповісти
Даремно, сцарь пацан канкретний! ПіZZеть не буде!
Сказав, що самарське бидло ZZдохло внаслідок масового, несанкціонованого ним особисто, використання смартфонів, значіть так все і було.
Ліліпутін веде до ПАБЕД!
Ще 7÷8 місяців і ще одного єнота ослобудіте-керченського. Але при тих же обставинах, що й в Херсоні
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11.01.2023 22:48 Відповісти
самара одним хлапком стала горадам-героем.
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11.01.2023 22:54 Відповісти
...самара одним хлапком стала горадам-героем..., а суровкін став "амаргєдогом" нааборот(уволілі)
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11.01.2023 23:14 Відповісти
- Папа! Как называется человек идущий на смерть в уверенности что после смерти он попадёт в рай безгрешным?

- В исламе - «шахид» А в России - «*******»!
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12.01.2023 06:20 Відповісти
Якось "похрєн" - що там думають родичі загиблих кацапів Задоволення приносить те що ПОЛК знищений одним ударом трьох ракет актичного рівня ще до того як цей полк спричинив якусь шкоду Аналогія в голову приходить про поєдинок Давида з Голіафом
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11.01.2023 22:58 Відповісти
Ну що ж Ви так відразу, пане Яр, - "похрєн" .
От якби направду оркородичі почали думати - байдуже про що - то було б неабияким досягненням як для них самих, так і для насілєнія смєхдєржави загалом.
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12.01.2023 00:53 Відповісти
Там думать нема чим
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12.01.2023 04:53 Відповісти
Саме тому я і написав про неабияке досягнення .
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12.01.2023 05:03 Відповісти
Хоч за перший місяць користування зв'язком всі проплатили? )))
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11.01.2023 22:58 Відповісти
То что бункерный нацист будет воевать до последнего своего раба - это факт. Поэтому, до УРА атак за-сцарей с мосинками на украинские позиции, не за горами. Суть вот в чем - бить многотысячное стадо тараканов тапком, не совсем эффективно.

Финский вариант утилизации гоблинов снайперскими винтовками более подходящий вариант но, только в условиях финской войны где земля промерзла до такой степени, что рыть окопы, не то что затруднительно, а невозможно.

Если совместить финский опыт сдерживания УРА атак с современным оружием "фугасно-осколочные дроны камикадзе с большим радиусом поражения живой силы" то УРА атаки очень быстро захлебнутся в собственной крови.
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11.01.2023 22:59 Відповісти
холопам слова не давали...
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11.01.2023 23:00 Відповісти
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11.01.2023 23:01 Відповісти
а от коли б не за просто так, а за стіралку, унітаз та ще й білу ладу на гробові, - так это било бі савсём другоє дєло! веселились та лікували б уже щасливі вдови та тяті з своїми бабами ))
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11.01.2023 23:10 Відповісти
https://youtu.be/H_XifByb9rg...

Рюцкие своих бросают... Трагедиеч советской подлоДки К-129 бесславно исчезнувшей в Мировом океяне...и вдруг обнаруженной через несколько лет..
Позорище...
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11.01.2023 23:12 Відповісти
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11.01.2023 23:22 Відповісти
Ани утанули.
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11.01.2023 23:28 Відповісти
тю, а нам какая разница, как они подохли?
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11.01.2023 23:45 Відповісти
А ну ша,крепостные🤫
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11.01.2023 23:53 Відповісти
Что за холоп такой не верующий пошел. Как то не скрепно.
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12.01.2023 03:51 Відповісти
Чего ватаны ждали от гебешника во власти.Он их слал и будет слать подыхать на захватнические войны и защиту дружественных диктаторов по всему миру под угрозой окувалдивания.
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12.01.2023 05:07 Відповісти
"Шкода хлопців, які віддали життя за просто так. Матері страждають"-а шо лади уже всьо?
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12.01.2023 06:04 Відповісти
А "Лади" лише контрактникам! Мобілізовані голови кладуть "просто так"!

- Маня! Ты чаво рыдашь?
- Ой! Какая же я дура-а-а! Надо было Ваньку давно атправить ваевать! Уже-бы давно убили, и мы "мульйоны" палучили да бухали-бы! А сейчас мобилизуют и хрен заплатят, если на вайне убьют!

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12.01.2023 06:19 Відповісти
Некуй шастать
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12.01.2023 07:01 Відповісти
 
 