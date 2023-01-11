Родичі знищених у Макіївці окупантів не вірять у версію міноборони РФ: "Усім закривають роти", - BBC
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Родичі знищених в українській Макіївці російських окупантів не вірять у версію міноборони РФ про те, що винні самі військові.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі російської служби BBC, чиї кореспонденти поспілкувалися з сім'ями знищених окупантів.
Так, сестра одного з тих, хто вижив, сказала: "Ніхто нічого не розповість. Усім закривають роти. Усі хлопці в один голос кажуть матерям, щоб не вірили тому, що говорять по ТБ. Я думаю, все тут зрозуміло і без особливого розуму. Шкода хлопців, які віддали життя за просто так. Матері страждають".
Родич одного із загиблих повідомив BBC, що здивувався словам заступника начальника головного військово-політичного управління збройних сил Росії Сергія Севрюкова, який заявив, що основна причина удару – "масове використання особовим складом телефонів", що дало змогу українцям "визначити координати розташування військовослужбовців для нанесення ракетного удару".
"Правда в тому, що вони всі російські сімки викинули ще в Ростові, поки їх везли в Макіївку, а потім їхній командир водив у спеціальне місце, де вони купували українські сімки. Зв'язувався він із нами через Telegram", - каже він.
ВВС також зазначає, що російські спецслужби наразі активно працюють із телефонами загиблих, щоб знайти докази, які підтверджують версію міноборони РФ.
Нагадаємо, що атака на місце дислокації мобілізованих окупантів була у новорічну ніч. Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89. За неофіційною інформацією, у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.
Будь ласка, зачекайте...
т.е. если бы они убили и изнасиловали украинцев, то было бы не шкода. А если не успели - то шкода....Это абсолютно больное и прибахнутое общество...
Сказав, що самарське бидло ZZдохло внаслідок масового, несанкціонованого ним особисто, використання смартфонів, значіть так все і було.
Ліліпутін веде до ПАБЕД!
Ще 7÷8 місяців і ще одного єнота ослобудіте-керченського. Але при тих же обставинах, що й в Херсоні
- В исламе - «шахид» А в России - «*******»!
От якби направду оркородичі почали думати - байдуже про що - то було б неабияким досягненням як для них самих, так і для насілєнія смєхдєржави загалом.
Финский вариант утилизации гоблинов снайперскими винтовками более подходящий вариант но, только в условиях финской войны где земля промерзла до такой степени, что рыть окопы, не то что затруднительно, а невозможно.
Если совместить финский опыт сдерживания УРА атак с современным оружием "фугасно-осколочные дроны камикадзе с большим радиусом поражения живой силы" то УРА атаки очень быстро захлебнутся в собственной крови.
Рюцкие своих бросают... Трагедиеч советской подлоДки К-129 бесславно исчезнувшей в Мировом океяне...и вдруг обнаруженной через несколько лет..
Позорище...
- Маня! Ты чаво рыдашь?
- Ой! Какая же я дура-а-а! Надо было Ваньку давно атправить ваевать! Уже-бы давно убили, и мы "мульйоны" палучили да бухали-бы! А сейчас мобилизуют и хрен заплатят, если на вайне убьют!