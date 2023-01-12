От сердечного приступа в прифронтовой Авдеевке скончалась 6-летняя девочка, - военная администрация
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В прифронтовой Авдеевке Донецкой области сегодня ночью скончалась 6-летняя девочка, предварительно от сердечного приступа.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава военной администрации города Виталий Барабаш в телевизионном эфире в среду.
По его данным, в городе, несмотря на критическую ситуацию, постоянные обстрелы, отсутствие света и тепла остаются 2,5 тыс. жителей, среди них – дети.
Как отметил Барабаш, к сожалению, власти никоим образом не могут влиять на упрямо остающихся в разрушенном городе жителей. "За последние две недели никто не уехал из города, никто даже не подал заявок. У нас нет никаких рычагов воздействия. Нет никаких законных оснований для принудительного вывоза детей... Мы говорим с нардепами: решите этот вопрос, примите необходимое законодательство, ведь у нас военное положение... потому что страдают дети", - сказал Барабаш.
Пожалуйста, подождите...
СТАРИКОВ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ--не зависимо ихнего-- ОТ ХОЧУ- НЕ ХОЧУ.... И ТОЧКА.. УВЕРЕН ПОЧЕМУ ТО-- ЧТО РАШИСТЫ НЕ СПРАШИВАЮТ -ЧЬЕГО БЫ ТО НИ БЫЛО МНЕНИЯ когда вывозят наших детей в Россию... ЕСЛИ ЧТО К СТЕНКЕ И РАССТРЕЛЯЛИ....а у нас играют в ДЕРЬМОМ ОКРАШЕННУЮ КРАТИЮ..
>Підстава яка?
Підстава яка?????
Ви ж пхаєтесь приєднатися до світу з демократичними цінностями.
А там повсемісно є законодавчо утверджені акти і відповідні служби по захисту дітей, у тому числі і від недбалості батьків.
Ви що, не чули про примусову евакуацію сімей під час пожеж у Каліфорнії, наприклад, чи де-інде?
Прохання не нав'язувати свої приватні переконання, використовуючи свій авторитет на цьому форумі. Пишіть: "на мою думку..." і не поливайте інших коментаторів за незгоду з вами.
А щодо "Пожеж у Каліфорнії" - так ми не там На нас каліфорнійське законодавство не розповсюжується
Нема нічого гіршого ніж дилетант який рветься в "законотворці" та "законотлумачі"!
>Я непогано знаю кримінальне право України
Господи, воно ще й читати не вміє. Чукча пісатель?
Тобі ж не про право в Україні казали; тебе тикнули носом у те, як це МАЄ бути. І це не я зробив, декілька людей намагались звернути твою увагу.
Але ж ти, мабуть, сексуально стурбований, тобі кругом ввижаються яйця…🥚🥚
Я давно підозрював, що це не лише через 73% в Україні така біда.
Це, перефразовуючи старий анекдот, ще й тому, що у цій нещасній країні: «барани пішли в науку, свині вибилися в політиків, бугаї стали бізнесменами, а тупі курки і кугути записались у журналісти і блогери».
Ходжі Насреддіну приписують вислів : "Скільки не кричи "халва"! - в роті солодко не стане!" Ну - покричи, що когось, за щось розстрілять треба! Щось поміняється? Вам, баранам, скільки раз казать - "Закони далеко не дурні пишуть!" Я що помітив - чим тупіший в законодавстві - тим кровожерніший! От у нас в Україні саме через вас і біда - з-за вашого недоумства : бо ви вимоги закону своїми тупими "хотєлками" підміняєте, у своїх головах Один раз уже заміняли закон "р-революционной целесообразностью" - чим закінчилося? Правильно! Сталінізмом Не віддав зерно державі, що індустіалізацію країни взялася робить - на Колиму! Захотів молиться в церкві по-своєму - на каторгу Кажеш, що неправильно людей гнобить як при кріпосному праві - розстріл! Тобі хочеться того самого? Тільки у жовто-блакитних кольорах? Але ж вам, баранам, і "сталінізмом" не вгодиш! Комусь захочеться не "розстрілять", а "четвертувать" А хтось (кого безпосередньо зачепить), буде верещать про "несправедливість" та "помилку" Так це ж той самий "русский мир", який нам несуть кацапи! Де правий той, в чиїх руках "маузер"!ТО чим ви знову невдоволені?
Навчіться спочатку існуючі закони виконувать - а потім про "Каліфорнію" згадуйте Там люди виконують вимогу влади, і я сумніваюся, що там масово людей під час пожеж насильно вивозили Чи ти там був і ОЦЕ бачив? Та РОЗПОРЯДЖЕННЯ таке було, а не РЕАЛЬНІ ДІЇ! Триндите "шопопало" не думаючи про наслідки свого "триндєжу", а потім гавкать починаєте, що "ми такого не хотіли а хотіли іншого!" А що ж саме ви "хотіли" - ви й самі не знаєте!
Верховной раде и гундосому блогеру пора принимать меры и законопроекты
Похоже детский омбудсмен не работает - давно надо было проголосовать закон об ответственности взрослых за ЖИЗНЬ детей. 11 месяцев войны.
а бабушку и дедушку девочки , отказавшихся вывезти ребёнка, надо судить . Хотя их горе уже наказало за беспечность
жалко невинных деток, а не взрослых идиотов
Все це може полишиься лише на совісті батьків - саме на них покладено відповідальність за піклування про дитину А держава втручається лише в крайніх випадках Не сумніваюся, що якби волонтери насильно пробували провести евакуацію дитини, то отримали-б спротив І тоді винними були-б вони, а не батьки - навіть якби дитина залишилася живою Але "смердежу" було-б з боку "захисників прав сім"ї" - вище неба!
1. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие иного беспомощного состояния, если тот, кто оставил без помощи, обязан был заботиться об этом лице и имел возможность оказать ему помощь, а также в случае, когда он сам поставил потерпевшего в опасное для жизни состояние, - наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок.
2. Те же действия, совершенные матерью в отношении новорожденного ребенка, если мать не состояла в обусловленном родами состоянии, - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-135
Будь-який адвокат "рознесе в пух і пір"я" подібне звинувачення! А розумний слідчий зробить все, щоб ця справа навіть до суду не дійшла! Бо це - "з пальця висмоктано"!
І я пояснюю наслідки вашого "махання р-революційним маузером", а не виправдовую дії опікунів "Закон суворий Але це - закон"! От і навчіться спочатку виконувать власні закони, а потім вимагайте до них відповідних змін! Бо знайдеться кодло, яке завтра "з піною коло рота" буде вимагать розстрілять того волонтера, який насильно забрав дитину у законних опікунів, а вона в дорозі померла від серцевого нападу, викликаного стресом під час евакуації! І чим тоді їх вимоги будуть відрізняться від твоїх? А от тут волонтеру можна точно "пришить" ОЦЕ: " когда он сам поставил потерпевшего в опасное для жизни состояние" - І будуть того волонтера по судах "тягать, як свиня - куфайку"! Хочеш на його місці опиниться? Я-б не радив! Бо (будучи слідчим), я-б тебе "порвав як Тузік - грєлку", за конкретні твої дії, що призвели до смерті дитини!
тавтоло́гия
Женский род
СПЕЦИАЛЬНОЕ
Повторение того же самого другими словами, не уточняющее смысла.
Я тобі чітко пояснив порядок застосування чинного законодавства України, що стосується даного випадку То що ж саме я "повторюю"? ЗАКОН? А на який "закон" опираєшся ТИ? На "розумну цілеспрямованість"? Ну - піди й спробуй це у судах підтвердить! Бл*дь! До чого ж ви, дилетанти, "зай*бливі" у своїй "р-радикальності" Все вам треба "розстрілять", "посадить", "депортувать"! "Поб"єте горщики", а потум сидите і розгублено "рєпу чухаєте" - "а ми не цього хотіли..."
Напомню следователю, что Конституция это основной Закон Украины.
И не законы ее развивают, а издаются на основе ее положений и не нарушая их, следователь.
- Почему ветер? Потому что деревья качаются!
Усіх юристів України вчать тому, що закони видаються "на розвиток Конституції та конкретизацію її положень", але "гусаченки" впевнені в протилежному!
Закінчуй Бо мене твоє "словоблудіє" вже "затрахало"! З мого боку це все одно що першокласнику пояснювать принципи роботи атомного реактора!
Понятие «заведомость» означает осознание лицом, совершающим какое-либо деяние, определенных фактов или обстоятельств, вытекающих из содержания уголовно-правового запрета оставления в опасности, и является признаком, характеризующим интеллектуальный момент умысла. В действиях лица имеется состав преступления только тогда, когда оно достоверно знало об опасности, которая грозит пострадавшему, и о том, что указанная опасность угрожает жизни последнего. Только неосознавание лицом опасного для жизни состояния беспомощного лица исключает уголовную ответственность за оставление в опасности.
Следовательно, по смыслу диспозиции статьи 135 УК Украины, субъект этого преступления должен осознавать: а) опасное для жизни состояние пострадавшего; б) беспомощность лица, о котором данный субъект должен был заботиться или которое поставил в опасное для жизни состояние; в) угроза жизни возникла вследствие поставления его в опасное для жизни состояние субъектом преступления или в результате событий или явлений, не связанных с поведением виновного; г) субъект преступления имеет возможность оказать пострадавшему необходимую помощь.
Ну так прочитай, следователь, а потом спамь.
Я все розумію, але це вже в ніякі рамки не влазить. Ті ж фіни, коли відбувалась окупація їх території братушками третього рейху відомими як комуністи, виїхали повністю із окупованої та прифронтової території.
Питання до Цензора - чому ця новина не перекладена англійською? Іспанський сором?
Зате інші ініціативи десь не забули...
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