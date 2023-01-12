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дети (6022) смерть (9035) Авдеевка (2212)

От сердечного приступа в прифронтовой Авдеевке скончалась 6-летняя девочка, - военная администрация

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

В прифронтовой Авдеевке Донецкой области сегодня ночью скончалась 6-летняя девочка, предварительно от сердечного приступа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава военной администрации города Виталий Барабаш в телевизионном эфире в среду.

По его данным, в городе, несмотря на критическую ситуацию, постоянные обстрелы, отсутствие света и тепла остаются 2,5 тыс. жителей, среди них – дети.

Как отметил Барабаш, к сожалению, власти никоим образом не могут влиять на упрямо остающихся в разрушенном городе жителей. "За последние две недели никто не уехал из города, никто даже не подал заявок. У нас нет никаких рычагов воздействия. Нет никаких законных оснований для принудительного вывоза детей... Мы говорим с нардепами: решите этот вопрос, примите необходимое законодательство, ведь у нас военное положение... потому что страдают дети", - сказал Барабаш.

Смотрите: Рашисты хаотично обстреливали Авдеевку и ударили ракетами С-300 по Лиману.. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+15
Я ******* з нашої влади, ладно пєнси все життя там але діти, ****, влада повинна вивозити дітей в людські умови і давати підтримку. ****** зелень і всі хто за неї голосував
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12.01.2023 02:49
+11
Никаких переговоров с русскими фашистами. Просить у запада оружие чтобы каждому кацапу свинца в прожорливую пасть напихать столько - чтобы они больше никогда в истории не желали войны.
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12.01.2023 03:52
+11
Підстава яка? А якщо під час вивезення дитина загине - теж "розстрілювать"? КОГО САМЕ? Батьків що погодилися на евакуацію чи волонтерів що вивозять? У нас люди з блокади з дітьми пробували втекти - їх розстріляли в полі А ті хто залишився в місті - живі Це вже справа випадку! Моєму внуку повезло - але добу (поки їх вивозили на Київ) душа була "не на місці" Головою думать теба трохи
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12.01.2023 05:44
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Просто у тебе коментар не до тієї новини.
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12.01.2023 02:23 Ответить
Дякую. Промахнувся.
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12.01.2023 02:37 Ответить
Чому в прифронтових населених пунктах досі є діти? Де ювенальна юстиція яка має примусово вивозити дітей з лінії фронту навіть попри бажання їх батьків?! Діти не мають страждати якщо батьки проросійські ідіоти або просто ідіоти!
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12.01.2023 06:40 Ответить
Розстріляти падлу яка не вивезла дитину
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12.01.2023 02:03 Ответить
Підстава яка? А якщо під час вивезення дитина загине - теж "розстрілювать"? КОГО САМЕ? Батьків що погодилися на евакуацію чи волонтерів що вивозять? У нас люди з блокади з дітьми пробували втекти - їх розстріляли в полі А ті хто залишився в місті - живі Це вже справа випадку! Моєму внуку повезло - але добу (поки їх вивозили на Київ) душа була "не на місці" Головою думать теба трохи
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12.01.2023 05:44 Ответить
Яр не пиши ***** оставлять ребенка под артой и бомбами это прямое убийство в рассрочку... от сердца или аппендицита никто в условиях не предоставит минимум допомоги.. ребенок не может сказать МНЕ СТРАШНО .....А ЕСЛИ СКАЖЕТ- ТО ТАКИЕ ***** РОДИТЕЛИ ЖДУЩИЕ ПУТИНА АСВАБАДИТЕЛЯ-- ГАРКНУТ-- ЗАКРОЙ ********... надо ЗАКОНОМ ПРИНЯТЬ ПРЯМУЮ НОРМУ ПРЕДПИСАНИЕ --ВЫВОЗИМ
СТАРИКОВ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ--не зависимо ихнего-- ОТ ХОЧУ- НЕ ХОЧУ.... И ТОЧКА.. УВЕРЕН ПОЧЕМУ ТО-- ЧТО РАШИСТЫ НЕ СПРАШИВАЮТ -ЧЬЕГО БЫ ТО НИ БЫЛО МНЕНИЯ когда вывозят наших детей в Россию... ЕСЛИ ЧТО К СТЕНКЕ И РАССТРЕЛЯЛИ....а у нас играют в ДЕРЬМОМ ОКРАШЕННУЮ КРАТИЮ..
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12.01.2023 10:38 Ответить
Я тобі скільки разів уже писав - "КАПСЛОК" розумності коментарю не додає! Якщо не вистачає клепки в голові, зрозуміть, про що саме я написав - хоч не лізь та не ганьбися! А то "напоносив купу словєсов", що купи не тримаютяся і думаєш, що "прорік геніальщину"
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12.01.2023 11:20 Ответить
@Яр Холодний

>Підстава яка?

Підстава яка?????

Ви ж пхаєтесь приєднатися до світу з демократичними цінностями.
А там повсемісно є законодавчо утверджені акти і відповідні служби по захисту дітей, у тому числі і від недбалості батьків.

Ви що, не чули про примусову евакуацію сімей під час пожеж у Каліфорнії, наприклад, чи де-інде?

Прохання не нав'язувати свої приватні переконання, використовуючи свій авторитет на цьому форумі. Пишіть: "на мою думку..." і не поливайте інших коментаторів за незгоду з вами.
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12.01.2023 15:45 Ответить
Яйцями не тряси! Я непогано знаю кримінальне право України В ньому нема кримінальної відповідальності за подібне У нас є лише відповідальність за "залишення в небезпеці" та "неподання допомоги" Але даний випадок не підпадає під кваліфікацію даних статей Пояснювать тобі чому саме - все одно що читать годинну лекцію Але - "не в коня корм"
А щодо "Пожеж у Каліфорнії" - так ми не там На нас каліфорнійське законодавство не розповсюжується
Нема нічого гіршого ніж дилетант який рветься в "законотворці" та "законотлумачі"!
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12.01.2023 17:21 Ответить
@Яр Холодний
>Я непогано знаю кримінальне право України

Господи, воно ще й читати не вміє. Чукча пісатель?

Тобі ж не про право в Україні казали; тебе тикнули носом у те, як це МАЄ бути. І це не я зробив, декілька людей намагались звернути твою увагу.
Але ж ти, мабуть, сексуально стурбований, тобі кругом ввижаються яйця…🥚🥚

Я давно підозрював, що це не лише через 73% в Україні така біда.
Це, перефразовуючи старий анекдот, ще й тому, що у цій нещасній країні: «барани пішли в науку, свині вибилися в політиків, бугаї стали бізнесменами, а тупі курки і кугути записались у журналісти і блогери».
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13.01.2023 03:58 Ответить
Ісус Христос два тисячоліття тому проповідував "любов до ближнього" От тільки люди його заповіді не виконують - до цих пір паскудять один одному
Ходжі Насреддіну приписують вислів : "Скільки не кричи "халва"! - в роті солодко не стане!" Ну - покричи, що когось, за щось розстрілять треба! Щось поміняється? Вам, баранам, скільки раз казать - "Закони далеко не дурні пишуть!" Я що помітив - чим тупіший в законодавстві - тим кровожерніший! От у нас в Україні саме через вас і біда - з-за вашого недоумства : бо ви вимоги закону своїми тупими "хотєлками" підміняєте, у своїх головах Один раз уже заміняли закон "р-революционной целесообразностью" - чим закінчилося? Правильно! Сталінізмом Не віддав зерно державі, що індустіалізацію країни взялася робить - на Колиму! Захотів молиться в церкві по-своєму - на каторгу Кажеш, що неправильно людей гнобить як при кріпосному праві - розстріл! Тобі хочеться того самого? Тільки у жовто-блакитних кольорах? Але ж вам, баранам, і "сталінізмом" не вгодиш! Комусь захочеться не "розстрілять", а "четвертувать" А хтось (кого безпосередньо зачепить), буде верещать про "несправедливість" та "помилку" Так це ж той самий "русский мир", який нам несуть кацапи! Де правий той, в чиїх руках "маузер"!ТО чим ви знову невдоволені?
Навчіться спочатку існуючі закони виконувать - а потім про "Каліфорнію" згадуйте Там люди виконують вимогу влади, і я сумніваюся, що там масово людей під час пожеж насильно вивозили Чи ти там був і ОЦЕ бачив? Та РОЗПОРЯДЖЕННЯ таке було, а не РЕАЛЬНІ ДІЇ! Триндите "шопопало" не думаючи про наслідки свого "триндєжу", а потім гавкать починаєте, що "ми такого не хотіли а хотіли іншого!" А що ж саме ви "хотіли" - ви й самі не знаєте!
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13.01.2023 06:26 Ответить
Царство Небесне...
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12.01.2023 02:46 Ответить
Я ******* з нашої влади, ладно пєнси все життя там але діти, ****, влада повинна вивозити дітей в людські умови і давати підтримку. ****** зелень і всі хто за неї голосував
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12.01.2023 02:49 Ответить
Никаких переговоров с русскими фашистами. Просить у запада оружие чтобы каждому кацапу свинца в прожорливую пасть напихать столько - чтобы они больше никогда в истории не желали войны.
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12.01.2023 03:52 Ответить
родители у которых дети находятся в зоне артилерийских ударов не ценят жизни своих детей- просто преступники
Верховной раде и гундосому блогеру пора принимать меры и законопроекты
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12.01.2023 04:15 Ответить
Тут еще не очевидный вопрос чего они там сидят, не ждут ли они прихода новой власти?!
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12.01.2023 05:09 Ответить
Тут гірше. Бо сама мамаша виїхала, дитина з бабою жила.
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12.01.2023 17:49 Ответить
жжесть..
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12.01.2023 22:06 Ответить
Родини з маленькими дітьми з зони ураження мають евакуювати примусово на час ведення бойових дій. Дітей від 10 років можна евакуювати без батьків.
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12.01.2023 05:25 Ответить
так як би правильно, але пан хиба не бачив як до людей влада ставиться? без батьків діти беззахисні абсолютно і можуть стати жертвами торговців людьми, для цих покидьків війна і біда - золотий час. Люди не вірять владі - не дивує, дивіться як війна "слугам" допомогає, злягалися з опзж(ригами) і гайки на закручують, виставили цього.... солодкоголосого арестовича щоб людям голови дурив. Цю проблему треба вирішувати комплексно і на державному рівні, а державники іншім зайняті. Ну приймуть ще якийсь закон не читаючи, аби відв"язалися, і тільки напсують.
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12.01.2023 17:40 Ответить
Ребёнок сам не отвечает за свою безопасность . Тому должны быть законы об уголовной ответственности взрослых за безопасность детей, как в Австрии. В Австрии дети до 10 лет без взрослых не могут быть даже дома.

Похоже детский омбудсмен не работает - давно надо было проголосовать закон об ответственности взрослых за ЖИЗНЬ детей. 11 месяцев войны.

а бабушку и дедушку девочки , отказавшихся вывезти ребёнка, надо судить . Хотя их горе уже наказало за беспечность

жалко невинных деток, а не взрослых идиотов
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12.01.2023 05:31 Ответить
"детский омбудсмен не работает" - у зелених тварюк взагалі нічого не працює.
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12.01.2023 05:44 Ответить
Звідки інформація про відмову діда з бабою вивозить дитину?
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12.01.2023 05:45 Ответить
Читала материал волонтера , который несколько раз приезжал и уговаривал их выехать и вывезти девочку. Последний раз его не пустили к ребёнку с подарками на Новый год
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13.01.2023 00:17 Ответить
А завтра ще один "матеріал" з"явиться, де буде написано від імені батьків, що вони "в очі не бачили ніяких волонтерів"! І що ви потім на це скажете? Не втомлююсь повторювать слова свого знайомого - колишнього експерта-криміналіста: "Правда - не те, що ми хочемо "шоб було", а те, що ми змогли довести!"
Все це може полишиься лише на совісті батьків - саме на них покладено відповідальність за піклування про дитину А держава втручається лише в крайніх випадках Не сумніваюся, що якби волонтери насильно пробували провести евакуацію дитини, то отримали-б спротив І тоді винними були-б вони, а не батьки - навіть якби дитина залишилася живою Але "смердежу" було-б з боку "захисників прав сім"ї" - вище неба!
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13.01.2023 06:56 Ответить
Статья 135 Уголовного кодекса Украины. Оставление в опасности
1. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие иного беспомощного состояния, если тот, кто оставил без помощи, обязан был заботиться об этом лице и имел возможность оказать ему помощь, а также в случае, когда он сам поставил потерпевшего в опасное для жизни состояние, - наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, совершенные матерью в отношении новорожденного ребенка, если мать не состояла в обусловленном родами состоянии, - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-135
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12.01.2023 14:05 Ответить
Які ж ми "розумні" Прямо "госпожа Простакова" з "Нєдоросля" Фон Візіна Читай уважно - "Заведомое оставление без помощи"! Де ти бачиш "оставление"? Дитина залишалася під наглядом рідних людей (дорослих), на яких законом було покладено піклування про неї Просто вони вважали, що зможуть пережить тяжкість війни без евакуації Навіть, якщо вони знали про проблеми з серцем у дитини - хто дасть гарантію, що саме евакуація не приведе до загострення хвороби? Буває так, що саме евакуація призводила часто до смерті людини, яку не можна було "сіпать" на ношах та в транспорті
Будь-який адвокат "рознесе в пух і пір"я" подібне звинувачення! А розумний слідчий зробить все, щоб ця справа навіть до суду не дійшла! Бо це - "з пальця висмоктано"!
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13.01.2023 07:06 Ответить
Думали-не думали... Нахождение ребенка в городе под обстрелами (да, хоть и опекуны были рядом) это игра в рулетку с детской жизнью (читай оставление в опасности). А расстреливали неорганизованные колонны, а тут с сопровождением.
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13.01.2023 07:16 Ответить
Так і хочеться виматюкаться! А обстріл колони Червоного Хреста в Оріхові на новорічні свята? Вони теж "без саправаждения" їздили? Війна сама по собі - "игра в рулетку"!
І я пояснюю наслідки вашого "махання р-революційним маузером", а не виправдовую дії опікунів "Закон суворий Але це - закон"! От і навчіться спочатку виконувать власні закони, а потім вимагайте до них відповідних змін! Бо знайдеться кодло, яке завтра "з піною коло рота" буде вимагать розстрілять того волонтера, який насильно забрав дитину у законних опікунів, а вона в дорозі померла від серцевого нападу, викликаного стресом під час евакуації! І чим тоді їх вимоги будуть відрізняться від твоїх? А от тут волонтеру можна точно "пришить" ОЦЕ: " когда он сам поставил потерпевшего в опасное для жизни состояние" - І будуть того волонтера по судах "тягать, як свиня - куфайку"! Хочеш на його місці опиниться? Я-б не радив! Бо (будучи слідчим), я-б тебе "порвав як Тузік - грєлку", за конкретні твої дії, що призвели до смерті дитини!
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13.01.2023 07:34 Ответить
Это сплошные предположения и тавтология. До вас не доходит что ребенок не должен находится под обстрелами и надо сделать все, чтобы он был в безопасности? Нахождение в городе, по котрому лупит арта безопаснее эвакуации (заметьте, организованной и с сопровождением). Ну тогда по вашей логике не надо ничего делать и отдаться на волю врага.
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13.01.2023 07:50 Ответить
Не кидайся "красивими" словами (особливо коли не розумієш їх значення)

тавтоло́гия

Женский род

СПЕЦИАЛЬНОЕ

Повторение того же самого другими словами, не уточняющее смысла.
Я тобі чітко пояснив порядок застосування чинного законодавства України, що стосується даного випадку То що ж саме я "повторюю"? ЗАКОН? А на який "закон" опираєшся ТИ? На "розумну цілеспрямованість"? Ну - піди й спробуй це у судах підтвердить! Бл*дь! До чого ж ви, дилетанти, "зай*бливі" у своїй "р-радикальності" Все вам треба "розстрілять", "посадить", "депортувать"! "Поб"єте горщики", а потум сидите і розгублено "рєпу чухаєте" - "а ми не цього хотіли..."
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13.01.2023 08:03 Ответить
Ну раз продолжаем разговор, то ответь, следователь, стоило то майно в развалинах дома детской жизни? Никто не мешал опекуну (опекунам) эвакуироваться вместе с ребенком? Эвакуируют ведь не только детей.Тоесть это сознательное оставление ребенка в опасности с угрозой для жизни. Под обстрелами даже у взрослых сердце может не выдержать, что тут говорить о детях.
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13.01.2023 08:10 Ответить
Не дави мені на "емоції" Я цих " емоційних соплів" набачився за життя - "по самі ніздрі" От лише суд керується не "емоціями", а НОРМАМИ ЗАКОНУ" Віднеси свої "емоції" в суд, і я подивлюся, чим це закінчиться Бо ви "герої" тільки тут, та на мітингу А коли доходить справа до ЗАКОНУ, то або "всираєтеся", або починаєте до того ж закону апелювать, роблячи спроби ним прикриться - бо, бач, ваші інтереси ущемили! Постав себе на місце того волонтера, що приїде насильно забирать дитину, і подумай - чим це закінчиться з точки зору закону ! Бо будь-яке розпорядження адміністративне, що суперечить "букві Закону" - є протизаконним, та може буть оскарженим у судовому порядку А якщо шкідливі наслідки від виконання того незаконного розпорядження настануть? Хто буде нести відповідальність? Такий "крикун", як ти? Чи безпосередній виконавець того незаконного розпорядження? Правильно - "******* - не мішки тягать!" А я саме про "тягання мішків" тобі втлумачить пробую А ти мені все "мітинговим прапором" *********!
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13.01.2023 08:22 Ответить
Это не эмоции, ценности. Потому что согласно Статьи 27. Конституции Украины Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь. Никто не может быть произвольно лишен жизни. Обязанность государства - защищать жизнь человека.
Напомню следователю, что Конституция это основной Закон Украины.
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13.01.2023 08:27 Ответить
Ну от! Саме те про що я й казав! Коли я став вимагать спробувать "мішки тягать", ти почав прикриваться Законом Пояснюю для "недоганяючих" Закони приймаються на розвиток Конституції, а не на її заперечення Так от - норма закону, яка у кримінальному праві визначає відповідальність за "залишення у небезпеці" не підлягає застосуванню у даному випадку - бо відсутня "об"єктивна сторона злочину" Але дилетанту це пояснювать - "що горохом об стіну сипать"!
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13.01.2023 08:36 Ответить
Конститу́ция Украи́ны (укр. Конституція України) - высший нормативный правовой акт Украины.
И не законы ее развивают, а издаются на основе ее положений и не нарушая их, следователь.
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13.01.2023 08:50 Ответить
Все! З тобою все ясно "Госпожа Простакова" - "у всій красі"! ти мені нагадуєш пацана з анекдоту:
- Почему ветер? Потому что деревья качаются!
Усіх юристів України вчать тому, що закони видаються "на розвиток Конституції та конкретизацію її положень", але "гусаченки" впевнені в протилежному!
Закінчуй Бо мене твоє "словоблудіє" вже "затрахало"! З мого боку це все одно що першокласнику пояснювать принципи роботи атомного реактора!
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13.01.2023 08:57 Ответить
Так что там про оставление ребенка в опасности? Не напомнишь? Все-таки есть правовые акты?
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13.01.2023 09:09 Ответить
Я тобі вже цілий ранок пробую пояснить Але "госпожі Простаковій" неможливо щось пояснить! Принцип Даннінга-Крюгера знаєш? "ДЛБЙБу неможливо пояснить, що він - ДЛБЙБ , саме тому, що він - ДЛБЙБ!" Пояснюю останній раз : статтю КК України про "оставление ребенка в опасности" тут застосувать не можна, бо відсутня "об"єктивна сторона злочину" Цього не передбачує кваліфікація даної статті"!!! Все! На цьому наша полеміка закінчена! Бо ти мене своєю тупою упертістю уже "вусмерть затрахав" Ще раз з цього приводу мені напишеш - "будеш "посланий" і заспамлений!
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13.01.2023 09:17 Ответить
Волевой момент совершения преступления, предусмотренного статьей 135 УК Украины, заключается в нежелании субъекта преступления оказать помощь беспомощному лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии. Мотивы совершения этого преступления могут быть различными (стремление избежать уголовной ответственности, нежелание утруждать себя, безразличное отношение к судьбе другого человека, эгоизм, нежелание помочь из-за нехватки времени, неприязнь к потерпевшему, малодушие, ревность, месть и т.п.), но на квалификацию они не влияют.

Понятие «заведомость» означает осознание лицом, совершающим какое-либо деяние, определенных фактов или обстоятельств, вытекающих из содержания уголовно-правового запрета оставления в опасности, и является признаком, характеризующим интеллектуальный момент умысла. В действиях лица имеется состав преступления только тогда, когда оно достоверно знало об опасности, которая грозит пострадавшему, и о том, что указанная опасность угрожает жизни последнего. Только неосознавание лицом опасного для жизни состояния беспомощного лица исключает уголовную ответственность за оставление в опасности.

Следовательно, по смыслу диспозиции статьи 135 УК Украины, субъект этого преступления должен осознавать: а) опасное для жизни состояние пострадавшего; б) беспомощность лица, о котором данный субъект должен был заботиться или которое поставил в опасное для жизни состояние; в) угроза жизни возникла вследствие поставления его в опасное для жизни состояние субъектом преступления или в результате событий или явлений, не связанных с поведением виновного; г) субъект преступления имеет возможность оказать пострадавшему необходимую помощь.

Ну так прочитай, следователь, а потом спамь.
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13.01.2023 09:26 Ответить
Ох і ідіот! Я йому про "об"єктивну сторону злочину" кажу, а він мені на "суб"єктивну" "зїжджає! Ти поцікався у юриста про поняття "предмет спору"! А потім лізь з "тлумаченням" норм кримінального права! А тепер: "Шановний пане! Наполегливо пропоную Вам піти "в місце свого з"явлення на світ" - "нах... " чи "во п...у" - мені без різниці!
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13.01.2023 09:35 Ответить
Спасибо за юридически обоснованый ответ, следователь. Видимо для Вас выражение "Закон что дышло..." не пустые слова.
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13.01.2023 09:38 Ответить
"Їж - не обляпайся!" Деяких "тупарів" легше "нах" послать, ніж пробувать щось пояснювать! Надіюсь: я твій нік не забуду - щоб повторно сьогоднішню помилку не зробить!
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13.01.2023 09:42 Ответить
Пока, юрист.
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13.01.2023 09:44 Ответить
От нехай тепер батьки, які не вивезли свою дитину у небезпечне місце, живуть з цим.
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12.01.2023 07:44 Ответить
Східняки бояться їхати на західну частину України, щоб часом їх не зїли
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12.01.2023 11:02 Ответить
Привіт батькам... чекайте й далі коли вже кацапи прийдуть...
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12.01.2023 11:15 Ответить
Яке ж у нас населення близьке по розвитку до тварин...

Я все розумію, але це вже в ніякі рамки не влазить. Ті ж фіни, коли відбувалась окупація їх території братушками третього рейху відомими як комуністи, виїхали повністю із окупованої та прифронтової території.
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12.01.2023 12:33 Ответить
"на жаль, влада жодним чином не може впливати на жителів, які вперто залишаються в зруйнованому місті" - примусова силова евакуація із зони бойових дій. Незгідних безболісна страти на місці не зважаючи на вік та стать як таких що співпрацюють із агресором. І ніяких проблем.
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12.01.2023 12:35 Ответить
Батьки, які чекають і чекали приходу руського міру тепер Вам із цим все життя жити, чекайте далі *****...
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12.01.2023 13:06 Ответить
Важке питання насправді. Хтось не хоче майно залишати, хтось чекає кацапів, хтось просто боїться, що доведеться жебракувати в чужому місті/селищі. Примушити не можна, немає такого закону. З іншого боку, люди мають розуміти, що знаходячись там, по перше - ризикують власним життям і життям своєї дитини, а по-друге - не дають можливості повноцінно ху*рити орків, бо під ударами ЗСУ опиняються свої ж співгромадяни. Українським військовим не хочеться вбивати своїх українців, то й руки зв'язані фактично.
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12.01.2023 14:43 Ответить
Шкода дитину. А батьки не пробували виїхати з Авдіївки? Була би дитина жива.
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12.01.2023 17:20 Ответить
Батька немає, а мамаша в Європі, дитину на бабу кинула.
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12.01.2023 17:48 Ответить
Мамаша року. На ''заробітках'' в теплі і спокої добре спалось, мабуть.
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12.01.2023 17:47 Ответить
Що в 2014 році була проблема фронтових дітей... 2023, не кажучи за 2022.

Питання до Цензора - чому ця новина не перекладена англійською? Іспанський сором?

Зате інші ініціативи десь не забули...

Пенсії, стипендії, аліменти, зарплати дозволили не індексувати, попри інфляцію: виявилося, що норму протягнули через Держбюджет - Звичайно "реформатор" гетьманцев не в курсі.

ЄС не запроваджував санкції проти Білорусі нарівні з РФ через прохання України. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter. - Десь у вишиватників вишиванки тріщать.
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12.01.2023 18:35 Ответить
за останнє речення, отримуєш виправлення до поганяла Manda Kvinta
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12.01.2023 20:36 Ответить
Вишиватники це типу псевдо-патріоти
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12.01.2023 22:21 Ответить
Знаю шановний... але я, проти цієї словозаміни з прихованим підтекстом та спотворення нормальних слів у негатив... та й останній абзац, надто хитрожопо підведено.
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12.01.2023 23:47 Ответить
 
 