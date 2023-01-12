Дефицит боеприпасов и неспособность обеспечения войск препятствуют РФ проводить наступательные операции, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Неспособность оборонно-промышленной базы преодолеть дефицит боеприпасов будет препятствовать возможности войск РФ поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что согласно заявлениям американских и украинских чиновников от 10 января, ежесуточная интенсивность артиллерийского огня оккупантов уменьшилась на 75%, что является минимальным показателем с 24 февраля 2022 года.
В отчете ISW предположили, что российские войска, возможно, уменьшили обстрелы в результате сокращения поставок или, возможно, пересматривают свою тактику. Ведь исчерпали свои запасы 122 мм и 152 мм калибра и другие резервы летом 2022 года, предполагая, что чрезмерные артиллерийские атаки приведут к более быстрым результатам.
"РФ теперь должен опрокидывать дополнительные снаряды из тыловых районов и закупать дополнительные боеприпасы у иностранных государств, чтобы противодействовать такому недостатку, что приведет к снижению темпа стрельбы", - отмечают специалисты.
В Институте изучения войны добавляют: "В России все чаще признают, что фундаментальные проблемы, такие как дефицит боеприпасов и неспособность обеспечения войск серьезно препятствуют проведению наступательных операций".
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Все те що дісталось кацапам в спадок від величезної армії сирисири , все що кацапські хенерали ще не розікрали і не розпродали , все що залишилось лежати у них зараз на складах , воно в більшості небоєздатне і несправне ,, і на відновлення його , потрібна купа грошей , ресурсів і головне - хтозна скільки часу .
Ту зброю яка ще мала хоч якусь ціну , і яка ще була комусь потрібна , за 30 років після смерті совка - кацапня примудрилась розпродати по світу . Залишивши собі мотлох .
От тепер мають те що мають ,, виявляється - танки є , але допотопні та ще й іржаві , ракети вже майже закінчились , *********** ( мульйони мульйонів їх , якими кац пропаганда і різні ікспєрди довго лякали весь світ ) теж виявляється - кіт наплакав . Дійшло до того що вже навіть витягують із загашників - гвинтівки Мосіна . пц
Заради справедливості , в нас була така ж сама х.йня , але у нас хоч трішки щось почало поліпшуватись після 2014 р , а в них і далі - ніхто й пальцем не ворушив .