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Россияне в Донецкой области мобилизуют людей с инвалидностью, наркозависимых и представителей криминалитета, - Центр национального сопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,мобілізація,інвалід

На оккупированной территории Донецкой области захватчики мобилизуют людей с инвалидностью.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне продолжают принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Из-за сопротивления местным оккупантам все труднее находить мужчин для мобилизации. Но кремлевское руководство выставляет нормы, которые необходимо выполнить. Поэтому так называемые военкоматы мобилизуют людей с инвалидностью, наркозависимых и представителей криминалитета", говориться в сообщении.

По информации нашего подполья, на временно оккупированных территориях Донбасса принудительно мобилизуют людей с инвалидностью. Их берут на должности водителей. Мобилизированные же используются в сухопутных подразделениях оккупационных войск.

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Т.е. все 100 % населения бамбаса? 🤔
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12.01.2023 07:00 Ответить
так там всі такі.. розумово інваліди
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12.01.2023 07:10 Ответить
Нормально! Німці з 44-го теж людей з інвалідністю мобілізовували Були "батальйони шлуночників" (з виразками органів травного тракту) Були напівсліпі - ці займалися вантаженням *********** на складах та подавали снаряди зенітчикам А "донбасіти" що? Думали, що їм "счастье в русскам мире" буде "хтось" завойовувать? А вони будуть сидіть, "склавши руці"?
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12.01.2023 07:32 Ответить
Нє, ну а як інакше? Звичайно, будуть сидіти, "склавши руці"! Мало того, ще й харкатимуть на голови усім решті. Адже вони - кармільци, а не хвіст собачий.
...Колись у мене запитала 10-річна племінниця: чи відрізняються дамбази від москалів? Мій варіант відповіді - лише наявністю українського паспорта (котрим при нагоді вони готові підтертися).
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12.01.2023 14:50 Ответить
Даунбас порожняк нє гоніт!
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12.01.2023 08:48 Ответить
Очищает генофонд человечества от шлака.
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12.01.2023 11:22 Ответить
 
 