За прошедшие сутки россияне убили 1 мирного жителя Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
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За прошедшие сутки, 11 января, российские оккупанты убили 1 мирного жителя Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 11 января россияне убили 1 мирного жителя Донетчины - в Прасковьевке", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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