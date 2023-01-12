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Враг бил по Очаковской и Куцурубской громадам Николаевской области, - Ким

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаївщина

Вчера, 11 января, в 16:33 зафиксированы вражеские обстрелы в направлении Очаковской громады Николаевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

Также он отмечает, что в 18:00 враг наносил удары в направлении Куцурубской громады. Пострадавших нет. Предварительно, без разрушений.

По словам Кима, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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