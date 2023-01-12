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Россия усилила десантниками оборону вокруг Соледара и Кременной, - разведка Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,десант

Россия усилила свою оборону в районе Соледара и Кременной воздушно-десантными войсками.

Об этом сообщило в Твиттере Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, последние двое суток продолжаются ожесточенные бои как вокруг города Соледар Донецкой области, так и на подступах к Кременной в Луганской области.

С начала января 2023 г. Россия почти наверняка выделила подразделения 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ (воздушно-десантных войск) для усиления линии фронта в районе Кременной после того, как оценила этот сектор как очень уязвимый.

До ноября 2022 г. Россия задействовала почти весь развернутый состав НДС как долгосрочные наземные войска вдоль линии фронта в районе Херсона.

"Теперь, передислоцированные на Донбасс и юг Украины, командиры, вероятно, пытаются использовать ВДВ в соответствии с их предполагаемой доктринальной ролью как в отношении элитных сил быстрого реагирования", - считает разведка Британии.

Смотрите: Артиллеристы уничтожают группу вражеской пехоты вблизи Соледара. ВИДЕО
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Топ комментарии
+8
Щоб ці виродки там окачурились від морозу та від нашої зброї.
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12.01.2023 09:28
+6
Так рассєя - тюрьма народів. Там всі "зк"
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12.01.2023 09:22
+5
Тобто,це ті десантники,яким дали безкарно евакуюватись з Херсонщини? Хто би міг подумати,що вони опиняться на Донбасі? Звісно,крім тих,що в тємє.
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12.01.2023 09:33
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Хоче потвора оточити. Тільки де там біля Соледару взялися десантники, коли півень пригожин кричав, що там тільки "зека"?
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12.01.2023 09:20 Ответить
Так рассєя - тюрьма народів. Там всі "зк"
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12.01.2023 09:22 Ответить
Можливо майже....текст,а що зеки не вирішили проблему Соледар, то уже як 3 дні пишуть про кадрових орків.
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12.01.2023 09:48 Ответить
Щоб ці виродки там окачурились від морозу та від нашої зброї.
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12.01.2023 09:28 Ответить
Тобто,це ті десантники,яким дали безкарно евакуюватись з Херсонщини? Хто би міг подумати,що вони опиняться на Донбасі? Звісно,крім тих,що в тємє.
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12.01.2023 09:33 Ответить
Втікти, а не "евакуюватись".
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12.01.2023 09:34 Ответить
https://youtu.be/cg6BXNNJz1k...

О Соледаре и не только
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 💪✊🇺🇦✊✊ 🔱❤️🖤💙💛🔱
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12.01.2023 09:38 Ответить
Це як моя Золотоноша, хоча Золотоноша таки розтягнута на усі сторони і центр містечка далеко від окраїн. Проблема в тому,що багато сайтів України друкуючи дані цих зеків,принижують успіхи ЗСУ.
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12.01.2023 09:53 Ответить
Скоріше, як Драбів. Дайте туди 3-4 копальні - копія Соледару.
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12.01.2023 09:58 Ответить
Драбів не знаю, була один раз там проїздом. На сьогодні це усе Золотоніський. Тоді виходить, як Чорнобай....мда Слава ЗСУ, бо йти через пекло ло Перемоги багато коштує. І ще одне, від приїзду Сирського, хлопці після навчання в Лондоні пішли на допомогу. Мій односельчанин там. Так що тримайся,Сашко, за тобою Синьооківка
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12.01.2023 11:02 Ответить
 
 