Россия усилила десантниками оборону вокруг Соледара и Кременной, - разведка Великобритании

Россия усилила свою оборону в районе Соледара и Кременной воздушно-десантными войсками.

Об этом сообщило в Твиттере Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, последние двое суток продолжаются ожесточенные бои как вокруг города Соледар Донецкой области, так и на подступах к Кременной в Луганской области.

С начала января 2023 г. Россия почти наверняка выделила подразделения 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ (воздушно-десантных войск) для усиления линии фронта в районе Кременной после того, как оценила этот сектор как очень уязвимый.

До ноября 2022 г. Россия задействовала почти весь развернутый состав НДС как долгосрочные наземные войска вдоль линии фронта в районе Херсона.

"Теперь, передислоцированные на Донбасс и юг Украины, командиры, вероятно, пытаются использовать ВДВ в соответствии с их предполагаемой доктринальной ролью как в отношении элитных сил быстрого реагирования", - считает разведка Британии.

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