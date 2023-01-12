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Полное разминирование Украины может занять более 5 лет, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

розмінування

Пиротехники ГСЧС разминируют ежедневно около 50 гектаров.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Более 30% территории Украины на сегодняшний день являются загрязненными. Интенсивность загрязнений по международным показателям является самой высокой со времен Второй мировой войны. Это и разнообразные ловушки, которые применяют российские наемники и пиротехники. Это и  ловушки для гражданского населения. ... На сегодня мы двигаемся, около 40 гектаров в день, пиротехи ДСНС проходят такую территорию.

Соответствующие специалисты Нацполиции разминируют помещения и дома в населенных пунктах, которые деоккупированы. И мы сейчас оцениваем первый этап разминирования продолжительностью от 1 до 3 лет с момента деоккупации населенного пункта. А полное разминирование, особенно разминирование рек и лесополос, займет длительное время, которое может превышать и 5 лет", – пояснил министр.

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Десятки років.
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12.01.2023 10:00 Ответить
Чонгар набагато швидше розмінували, авжеж?
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12.01.2023 10:19 Ответить
Откуда ТЫ заешь? Дерьмо Ты кода был на ПЕРЕДОВОЙ?
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12.01.2023 11:01 Ответить
По розрахункам експертів з ООН,повне розмінуваня займе від 15 до 30 років.
І не надає 100% гарантії повного зачищеня.
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12.01.2023 11:07 Ответить
А от і не треба "повне" - уся лінія кордонів з рашистами та бульбашами повинна бути так замінована, щоб навіть миші підривались. Так що не поспішаємо, мінуємо старанно.
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12.01.2023 11:29 Ответить
Боюсь что полное разминирование будет десятками лет, как до сих пор находят снаряды времен ВОВ.
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12.01.2023 17:08 Ответить
 
 