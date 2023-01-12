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Тарифы на электроэнергию (1906) Укрэнерго (440) Кудрицкий Владимир (38) отключение света (131)

В эти выходные могут уменьшить количество отключений света, - "Укрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

світло

Из-за прогнозируемого потепления количество отключений света может уменьшиться.

Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.

"В выходные ожидаем потепления, и нам снова будет легче "упаковать" потребление в тот объем генерации, который мы имеем", - пояснил Кудрицкий.

Также читайте: Дефицит мощности растет из-за существенного похолодания, в двух областях критическое превышение лимитов, - "Укрэнерго"
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Топ комментарии
+3
А канали Бубиного марахвону свячена корова, їх чіпати не мона.
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12.01.2023 10:39
+2
Я вже писав що марахвону пофігу дивляться його чи ні. Канали гребуть кіловати з мережі, а ви сидіть без світла.
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12.01.2023 10:54
+2
Тёплая зима вот всё, что нужно Украине... ну и ракеты АТАКМС... первое уже в принципе есть, холодов будет минимум... ждём АТАКМСочки
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12.01.2023 11:10
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А канали Бубиного марахвону свячена корова, їх чіпати не мона.
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12.01.2023 10:39 Ответить
Якщо світла немає, то й Марафон не дивимось. А буває таке, що у нас світло ж, а сигналу для ТВ немає - десь на ретрансляторній станції вимкнули.
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12.01.2023 10:47 Ответить
Я вже писав що марахвону пофігу дивляться його чи ні. Канали гребуть кіловати з мережі, а ви сидіть без світла.
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12.01.2023 10:54 Ответить
И на скока?
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12.01.2023 10:41 Ответить
Саме тому Хмельницькобленерго забило на графіки і відключає так як йому заманеться
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12.01.2023 10:43 Ответить
У 90ті вони взагалі вмикали світло на декілька годин, коли в інших регіонах навіть не вимикали))
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12.01.2023 10:46 Ответить
Це було при чучмі. Тоді теж ходили з ліхтариками як і зараз, поки Юльку не призначили прем"єром і відключення припинились.
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12.01.2023 10:57 Ответить
Зараз знову на прилавки повернулись запальнички з ліхтариками.
В 90-х вони були скрізь, зручна річ.
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12.01.2023 11:27 Ответить
Унас небыло 9 часов света Одессса
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12.01.2023 10:43 Ответить
повезло. можете не смотреть марафон
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12.01.2023 11:06 Ответить
Ерунда какая.
У нас, в Черновцах, на 13 часов отключали.
Видимо Черновцы больше Одессы от обстрелов пострадали.
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12.01.2023 12:47 Ответить
Напишите у кого сколько небыло света?
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12.01.2023 10:46 Ответить
Київ, Поділ - вимикають у межах графіку, та й то іноді не вимикають.
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12.01.2023 10:48 Ответить
Скока?
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12.01.2023 10:50 Ответить
На період у 9 годин світло вимикають на 3-3.5 години. Іноді менше, іноді (особливо в нічний час та вихідні) не вимикають зовсім. Але це зараз; одразу після атаки світло вмикали десь на 4 години на добу, підзарядити девайси, та холодильник щоб набрав холоду.
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12.01.2023 11:15 Ответить
У нас зараз відмикають згідно графіка, а вчора було екстрене відключення о 13-20.
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12.01.2023 11:01 Ответить
В Кропивницком отключают по графику:2ч есть свет,2ч нет,в сумме 12ч в сутки без электричества..
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12.01.2023 16:48 Ответить
Тёплая зима вот всё, что нужно Украине... ну и ракеты АТАКМС... первое уже в принципе есть, холодов будет минимум... ждём АТАКМСочки
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12.01.2023 11:10 Ответить
Второе, ИМХО, важнее.
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12.01.2023 11:16 Ответить
Генератор в кожну ХАТУ як у НАТО ..💪✊👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱💙💛
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12.01.2023 11:14 Ответить
Эмир ОАЭ поставил в Украину 5 000 генераторов...большой человек...,Порошенко купил для Украины около 200....,вчера фонд Порошенко купил очень дорогой генератор для жителей моей любимой Троещины...,там когда то родилась и жила моя жена...
Дякуємо Петро Олексійович... Слава ЗСУ Слава Україні Слава Героям🔱❤️🖤🔱💙💛🔱💪✊👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦💯💯💯
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12.01.2023 11:20 Ответить
Петру Алексеевичу спасибо, он тратит свои деньги. Кстати, сравнивая его с эмиром ОАЭ, я бы сопоставлял, сколько эмир поставил в Украину, с тем, сколько Петр Алексеевич дал для ОАЭ - тогда будет симметрично.
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12.01.2023 13:38 Ответить
Кирило Тимошенко купил себе за Время войны три тачки по 8 лямов..стал Лицом Украины зато...🤣🤣я рад за Кирюху... давай ещё пяток тачек... журнал TIME .. твою рожу опубликует...🤣🤣🤣будешь что Сексологша Илащук в Болгарии...
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12.01.2023 11:26 Ответить
А що, "Chevrolet Tahoe" його вже не влаштовує? Гуманітарка, тобто задарма...
А, комусь це не сподобалося? От же ж заздрісні у нас люди
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12.01.2023 11:31 Ответить
У Кирюхи родичей много... каждому по тачке...мама любит скорость 😝Кирюха богатый чувак..а регистрацию тачки можно оформить даже на Кума...🤣🤣главное не светиться...
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12.01.2023 11:37 Ответить
 
 