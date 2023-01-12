В эти выходные могут уменьшить количество отключений света, - "Укрэнерго"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Из-за прогнозируемого потепления количество отключений света может уменьшиться.
Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.
"В выходные ожидаем потепления, и нам снова будет легче "упаковать" потребление в тот объем генерации, который мы имеем", - пояснил Кудрицкий.
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показать весь комментарий12.01.2023 11:10
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В 90-х вони були скрізь, зручна річ.
У нас, в Черновцах, на 13 часов отключали.
Видимо Черновцы больше Одессы от обстрелов пострадали.
Дякуємо Петро Олексійович... Слава ЗСУ Слава Україні Слава Героям🔱❤️🖤🔱💙💛🔱💪✊👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦💯💯💯
А, комусь це не сподобалося? От же ж заздрісні у нас люди