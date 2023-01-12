В эти выходные могут уменьшить количество отключений света, - "Укрэнерго"

Из-за прогнозируемого потепления количество отключений света может уменьшиться.

Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.

"В выходные ожидаем потепления, и нам снова будет легче "упаковать" потребление в тот объем генерации, который мы имеем", - пояснил Кудрицкий.

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