В Киеве сохраняется дефицит электроэнергии, особенно в вечерние часы, - YASNO
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
Из-за состояния сетей Киев обеспечивается 60% необходимых объемов генерации, из этого доступного объема 40% идет на объекты критической инфраструктуры, остатки распределяются между потребителями.
Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.
"Складывается так, что потребление сейчас очень неравномерно в течение суток, объемы дефицита колеблются. Если в обеденное время электроэнергии хватает в пределах серых зон графиков, то вечером, когда все приходят домой, потребление выходит за ограничения и серые зоны отключаются полностью", - отметил он. он.
По словам Коваленко, есть несколько причин, по которым возникает такой дефицит. Первая – генерация уже давно не равна потребностям электроэнергии. Погода делает так, что потребители больше пользуются электроприборами. Это слишком нагружает систему и увеличивает дефицит. Вторая – некоторые генерационные объекты пошли на плановые ремонты, ведь без ремонтов они просто выйдут из строя, и приведение их в чувство будет сложным и очень длинным.
"Эту нехватку генерации сейчас пытаются балансировать с помощью ГЭС. И здесь кроется ответ на вопрос, почему стали отключать ночью. Так как ресурс гидроэлектростанций исчерпывающий, они не могут работать 24/7. Именно в ночные часы ГЭС набираются", – добавляет Коваленко.
Пожалуйста, подождите...
требуют на ремонт (яхт и особняков в лондоне)
Сегодня не было - с 12 до 18...это НЕ норм, ибо работать можно в таких условиях только имея зарядную станцию.
И тут вопрос - какого х в соседних районах Киева на столько неравномерные графики, что где-то за сутки на 3,5 часа отключают свет, а рядом на 3,5 часа за сутки включают?
В вікно бачу житловий комплекс мегасіті, що займає цілий бляха квартал.
Чомусь на нього дефіцит електроенергії не розповсюджується, навіть є можливість освітлювати вночі сходи і пусті офіси. Звісно, що ніяких критичних інфраструктур там і близько нема, хіба шаурмічна і квартири ****** народних депутатів?
Зато 5-поверхівки навкруги всі повідрубали. Включили вдень на 2 години з 12 до 14, і після 23 включили на ніч. Спасибі ***** величезне за таку подачу.
Все як завжди.
Це Україна, дєтка. *** тобі, а не справедливість.