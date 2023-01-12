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В Киеве сохраняется дефицит электроэнергии, особенно в вечерние часы, - YASNO

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

світло

Из-за состояния сетей Киев обеспечивается 60% необходимых объемов генерации, из этого доступного объема 40% идет на объекты критической инфраструктуры, остатки распределяются между потребителями.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Складывается так, что потребление сейчас очень неравномерно в течение суток, объемы дефицита колеблются. Если в обеденное время электроэнергии хватает в пределах серых зон графиков, то вечером, когда все приходят домой, потребление выходит за ограничения и серые зоны отключаются полностью", - отметил он. он.

По словам Коваленко, есть несколько причин, по которым возникает такой дефицит. Первая – генерация уже давно не равна потребностям электроэнергии. Погода делает так, что потребители больше пользуются электроприборами. Это слишком нагружает систему и увеличивает дефицит. Вторая – некоторые генерационные объекты пошли на плановые ремонты, ведь без ремонтов они просто выйдут из строя, и приведение их в чувство будет сложным и очень длинным.

"Эту нехватку генерации сейчас пытаются балансировать с помощью ГЭС. И здесь кроется ответ на вопрос, почему стали отключать ночью. Так как ресурс гидроэлектростанций исчерпывающий, они не могут работать 24/7. Именно в ночные часы ГЭС набираются", – добавляет Коваленко.

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Топ комментарии
+4
От дивина - а коли ж світло найбільш необхідне, як не у вечірні години?
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12.01.2023 11:15
+4
Ну таке.
В вікно бачу житловий комплекс мегасіті, що займає цілий бляха квартал.
Чомусь на нього дефіцит електроенергії не розповсюджується, навіть є можливість освітлювати вночі сходи і пусті офіси. Звісно, що ніяких критичних інфраструктур там і близько нема, хіба шаурмічна і квартири ****** народних депутатів?
Зато 5-поверхівки навкруги всі повідрубали. Включили вдень на 2 години з 12 до 14, і після 23 включили на ніч. Спасибі ***** величезне за таку подачу.
Все як завжди.
Це Україна, дєтка. *** тобі, а не справедливість.
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12.01.2023 11:44
+3
гудку и прочей сволоте все денег мало...

требуют на ремонт (яхт и особняков в лондоне)
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12.01.2023 11:03
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Готовтесь ребята, ЭКОНОМИКА должна быть ЭКОНОМНОй....ОХУЕНННО,,,,
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12.01.2023 10:57 Ответить
гудку и прочей сволоте все денег мало...

требуют на ремонт (яхт и особняков в лондоне)
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12.01.2023 11:03 Ответить
От дивина - а коли ж світло найбільш необхідне, як не у вечірні години?
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12.01.2023 11:15 Ответить
вчера днем на 2 часа из 3 вырубили и полтора часа вечером с 21 до22,30....вполне норм графики.
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12.01.2023 11:19 Ответить
и где так вырубают?
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12.01.2023 11:40 Ответить
вчера Голосеевский с 10-00 до 13-00 и с 21-00 до...не знаю , спать лег
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12.01.2023 12:15 Ответить
академ и борщаговка,с 12 до 14 и с 21 до 22,30,ну было правда в понедельник с 13 до 19,но то видно кнопку забыли включить,та даже 6 часов норм если не на работе можно книжку почитать и тп,даже+ что вырубают електрику кругозор расширяется,чего ныть я хз,реально полстраны воинов и волонтеров вторая гречкосиив соплежуев и нытиков зрадойобщиков,реально мерзость .
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12.01.2023 13:20 Ответить
Так как у вас - да, вообще не проблема, но у нас вырубают на 5-6 часов с понедельника...вчера не было с ночи до 12, затем не было 15:30 до 22:30 - то есть - за весь день свет дали на 3,5 часа.
Сегодня не было - с 12 до 18...это НЕ норм, ибо работать можно в таких условиях только имея зарядную станцию.
И тут вопрос - какого х в соседних районах Киева на столько неравномерные графики, что где-то за сутки на 3,5 часа отключают свет, а рядом на 3,5 часа за сутки включают?
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12.01.2023 19:25 Ответить
Ну таке.
В вікно бачу житловий комплекс мегасіті, що займає цілий бляха квартал.
Чомусь на нього дефіцит електроенергії не розповсюджується, навіть є можливість освітлювати вночі сходи і пусті офіси. Звісно, що ніяких критичних інфраструктур там і близько нема, хіба шаурмічна і квартири ****** народних депутатів?
Зато 5-поверхівки навкруги всі повідрубали. Включили вдень на 2 години з 12 до 14, і після 23 включили на ніч. Спасибі ***** величезне за таку подачу.
Все як завжди.
Це Україна, дєтка. *** тобі, а не справедливість.
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12.01.2023 11:44 Ответить
 
 