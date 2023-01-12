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Сохраняется значительный дефицит мощности, в 9 областях аварийные отключения, - "Укрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергетика,електроенергія

По состоянию на 11.00 12 января сохраняется значительный дефицит мощности, особенно в утренние и вечерние часы максимального потребления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, для обеспечения баланса в энергосистеме во всех областях установлены лимиты потребления, действующие с 00:00 до 24:00. Уже в девяти областях они  были превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы применялись аварийные отключения.

"Отмечаем, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, врагом временно оккупирован ряд электростанций, которые производили электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС. Эти мощности позволили бы полностью покрыть потребность в электроэнергии", - говорится в сообщении.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками противника. И общими усилиями это нам постепенно удается.

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"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений", - обращаются в компании к украинцам.

Сохраняется значительный дефицит мощности, в 9 областях аварийные отключения, - Укрэнерго 01
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Топ комментарии
+6
У нас половина населення виїхала за кордон а більшість заводів і фабрик не працюють то куди дівається електрика...експортують таємно щоб Ахметови та Суркіси не збідніли.
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12.01.2023 11:47
+4
Ну и не всем по карману автономка раз на то пошло. Считай у одних на газу, у других на электричестве. Кочерарить целую котельню ради пары десятков квартир - это бред. Коптельни давно уже надо было декомунизировать, а во многоэтажках ставить котлы твердотопливные или газовые и шоб жители не от кого не зависели
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12.01.2023 11:38
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Правила форума Совет форумчан
це злочинно-божевільне знущання відбувається задля примарної боротьби зі зміною клімату.
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12.01.2023 11:23 Ответить
Потрібно зменшити розрив між нічним та денним споживанням електроенергії, щоб розігнати енергоблоки АЕС на більшу потужність. Кожне домогосподарство може вмикати на ніч якісь електроприлади, а вдень вимикати і це допоможе вирівняти графік споживання електроенергії для збільшення генерації на АЕС!
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12.01.2023 12:02 Ответить
https://censor.net/ua/news/3392799/tsymy_vyhidnymy_mojut_zmenshyty_kilkist_vidklyuchen_svitla_ukrenergo
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12.01.2023 11:17 Ответить
Газові мережі не розраховані на такий об"єм споживання. Тиск газу впаде.
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12.01.2023 11:29 Ответить
Ну и не всем по карману автономка раз на то пошло. Считай у одних на газу, у других на электричестве. Кочерарить целую котельню ради пары десятков квартир - это бред. Коптельни давно уже надо было декомунизировать, а во многоэтажках ставить котлы твердотопливные или газовые и шоб жители не от кого не зависели
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12.01.2023 11:38 Ответить
Просто нужно было в свое время всем разрешить ставить автономное газовое отопление. А не "сохранить лицо" котельням и рабочее место кочегару. Вот народ и перешел на электро-отопление. И теперь лобби коптелен породило кучу проблем...
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12.01.2023 11:28 Ответить
В Києві з 2008 чи 2009 року заборонили автономне опалення в багатоквартирних будинках встановлювати. Під страхом ув'язнення
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12.01.2023 11:46 Ответить
лобби коптелен. можно мутить схемы и тырить бабос
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12.01.2023 11:48 Ответить
Одне і те саме попугаї енергетичної мафії вішають брехню українцям.
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12.01.2023 11:45 Ответить
У нас половина населення виїхала за кордон а більшість заводів і фабрик не працюють то куди дівається електрика...експортують таємно щоб Ахметови та Суркіси не збідніли.
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12.01.2023 11:47 Ответить
саме так!!!
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12.01.2023 11:49 Ответить
Рашистське ІПСО.
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12.01.2023 14:30 Ответить
Не понял.
Тут целый голова Штабу з підготовки до опалювального сезону, голова НАК "Нафтогаз України" заявил, что відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури Джерело: https://censor.net/ua/n3392817

А "Укрэенерго" заявляет: Не слушайте 3,14здоболов, слушайте только меня?

Вы там хоть врите в одну дудку ...
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12.01.2023 11:55 Ответить
Не маю я віри Зеленському і його "слугам якогось народу" бо це не українська влада а щось не зрозуміле і на кого вони працюють але тільки не на Україну.Хрин їм в сраку а не мій голос як прийде час вибирати...
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12.01.2023 11:57 Ответить
 
 