Увеличивается угроза ракетных ударов с воздушного пространства Беларуси, - Генштаб ВСУ

Угроза нанесения врагом ракетных и дроновых ударов из Беларуси растет. Причиной тому активность российской авиации на территории РБ.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он напомнил, что на прошлой неделе на белорусский аэродром "Мачулищи" было перебазировано не менее 10 вертолетов типа Ми-8 и Ми-24.

"Также ожидается перебазирование самолетов оперативно-тактической авиации на белорусские аэродромы. Не исключаются полеты в воздушном пространстве Беларуси дальней авиации страны-агрессора. С учетом указанного возрастает угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применение дронов-камикадзе по территории нашего государства из воздушного пространства Беларуси", - добавили в Генштабе ВСУ.

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