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Увеличивается угроза ракетных ударов с воздушного пространства Беларуси, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

білорусь

Угроза нанесения врагом ракетных и дроновых ударов из Беларуси растет. Причиной тому активность российской авиации на территории РБ.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он напомнил, что на прошлой неделе на белорусский аэродром "Мачулищи" было перебазировано не менее 10 вертолетов типа Ми-8 и Ми-24.

"Также ожидается перебазирование самолетов оперативно-тактической авиации на белорусские аэродромы. Не исключаются полеты в воздушном пространстве Беларуси дальней авиации страны-агрессора. С учетом указанного возрастает угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применение дронов-камикадзе по территории нашего государства из воздушного пространства Беларуси", - добавили в Генштабе ВСУ.

Читайте: Россия может активизировать действия по захвату левобережной части Запорожской области, - Генштаб
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стрельнет тварь,сбей.. .
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12.01.2023 12:11 Ответить
Допоки туди у відповідь нічого не полетить вони будуть звідти стріляти! Там вороги! І нічого в толерантність гратися!
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12.01.2023 12:13 Ответить
В новом санкционном пакете ЕС не будет санкций в отношении Беларуси, потому что об этом попросила Украина. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
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12.01.2023 12:14 Ответить
Україна, чи ЗЄрмакобобік? Це різні речі!
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12.01.2023 12:24 Ответить
Надо атветку давать. Иначе ни как.
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12.01.2023 12:36 Ответить
Ау, Данилов!!! А где политическая воля зеленых соплей *********** аэродромы белорашки?
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12.01.2023 12:41 Ответить
Треба подавляти місця пусків ракет які полетять на нашу країну!
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12.01.2023 12:42 Ответить
 
 