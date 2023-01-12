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Захватчики в Энергодаре занимают квартиры местных жителей, чтобы разместить российских энергетиков, - Центр национального сопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергодар

Из-за сопротивления работников ЗАЭС россияне вынуждены свозить в город работников с территории Российской Федерации. Их расселяют в квартиры местных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Во временно оккупированном Энергодаре россияне занимают квартиры местных жителей, чтобы там разместить энергетиков с российских АЭС. Это необходимо оккупантам, чтобы заменить работников Запорожской АЭС, которые отказываются подписывать договоры с захватчиками и дальше продолжают выполнять свои обязанности в рамках украинского законодательства", - говорится в сообщении.

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А чому не в неметах? Поставили б їх біля АС і ходити туди не далеко.
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12.01.2023 12:27 Ответить
Энергетик, приехавший с кацапии, должен быть приравнен к военнослужащим по найму. Открыть юридическое преследование и сообщить про это непосредственно. Что бы знал - от суда в Украине не отвертится.
Всего-навсего пол часа на подготовку Закона и 15 минут голосования в Раде и сообщить как коллаборантам так и пришлым. Все решается, если решать.
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12.01.2023 12:45 Ответить
А місцевих мешканців куди?
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12.01.2023 13:04 Ответить
І де на кацапії візьмуть таку кількість кваліфікованого персоналу??..
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12.01.2023 13:37 Ответить
На ноябрь 2020 года в России на 11 действующих АЭС эксплуатируется 37 энергоблоков общей установленной мощностью ~30 ГВт
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Неужели Гугл забанили ?

С того времени строили еще 6 блоков.
Забыл про мобильные блоки на кораблях, которые на ДВ работают с моря.

Ну АПЛ, не берем в расчет ? там военные работают.
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12.01.2023 15:58 Ответить
 
 