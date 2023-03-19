Захватчики требуют удалять с телефонов украинские банковские приложения

Захватчики пытаются ограничить использование украинской гривни, поэтому требуют жителей захваченных городов и сел удалять с телефонов украинские банковские приложения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Луганскую ОВА.

"Оккупанты хотят максимально ограничить пользование гривней среди местных жителей. Поэтому они усилили полицейско-административный режим и активно проверяют граждан.

Проводят рейды и проверку телефонов на блокпостах. Эти меры все чаще кажутся неэффективными, поэтому оккупационные администрации решили извлечь хоть какую-то пользу для себя. Теперь во время проверок телефонов у людей требуют удалять приложения украинских банков, в частности, Ощадбанка, Приватбанка и Монобанка", - говорится в сообщении.

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