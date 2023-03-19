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банки (1906) гривня (1847) Луганщина (6246) оккупация (9513)

Захватчики требуют удалять с телефонов украинские банковские приложения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

банківскі,додатки

Захватчики пытаются ограничить использование украинской гривни, поэтому требуют жителей захваченных городов и сел удалять с телефонов украинские банковские приложения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Луганскую ОВА.

"Оккупанты хотят максимально ограничить пользование гривней среди местных жителей. Поэтому они усилили полицейско-административный режим и активно проверяют граждан.

Проводят рейды и проверку телефонов на блокпостах. Эти меры все чаще кажутся неэффективными, поэтому оккупационные администрации решили извлечь хоть какую-то пользу для себя. Теперь во время проверок телефонов у людей требуют удалять приложения украинских банков, в частности, Ощадбанка, Приватбанка и Монобанка", - говорится в сообщении.

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а смысл?! отъехал на пицят метров и установил заново.
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12.01.2023 09:50 Ответить
от оккупанта получаешь бабло, значит отключай
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12.01.2023 11:20 Ответить
 
 