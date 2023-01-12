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Новости Киевские новостиОбщество
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Киев (24549) Ткаченко Александр (429) УПЦ МП (1456) церковь (1299)

"Храм-МАФ возле Десятинной церкви должен быть демонтирован", - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

ткаченко

Часовня УПЦ МП возле Десятинной церкви в Киеве должна быть демонтирована.

Об этом в Facebook сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Храм-МАФ возле Десятинной церкви должен быть демонтирован - это наша однозначная позиция. Здание часовни, так называемая церковь Десятинного Храма Пресвятой Богородицы, незаконно расположенной на территории Национального музея истории Украины, является самовольным строительством и возведено Религиозной общиной Украинской Православной Церкви московского патриарха.

Самовольный захват участка начался в 2008 году. Сначала сооружение имело вид трех блочных киосков. В 2012 году при Януковиче началось "узаконение" незаконного строительства. Никаких разрешений на строительство, как и на использование земельного участка, указанная религиозная организация никогда не получала. Само здание сооружено без утвержденного проекта, без получения разрешений на строительство. В эксплуатацию здание в установленном порядке не введено", - говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, с 2020 года продолжается суд по иску от Национального музея истории Украины об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем снесения незаконного объекта.

"Министерство культуры и информационной политики Украины привлечено к делу как третья сторона и способствует этому процессу. В настоящее время экспертиза уже завершена, а следующее судебное заседание назначено уже на 18 января 2023 года, следовательно есть обоснованная надежда, что вскоре спор будет решен законным образом" , – подытожил министр.

Также читайте: Межведомственная комиссия на следующей неделе изучит, как используется госимущество в Нижней лавре, - Ткаченко
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Топ комментарии
+22
В Старонаводницком парке так же стоит незаконнвй МАФ парашного пархата. И домик попик себе пристроил.
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12.01.2023 13:06
+16
Всі без винятку кацапські каплички мають бути знесені. Для цього потрібно лише один чіткий і однозначний закон про заборону діяльності феесбешної секти в Україні і депортацію служителів культу ***** і гундяєва на *********. Прокацаплених попів категорично не можна приймати в українську церкву - вони її будуть отруювати зсередини.
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12.01.2023 13:14
+15
нарешті це одоробало заберуть. Якась хатка сміттяра посеред історичного музею
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12.01.2023 13:30
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В Старонаводницком парке так же стоит незаконнвй МАФ парашного пархата. И домик попик себе пристроил.
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12.01.2023 13:06 Ответить
Муніципалів туди нашліть-вони ******* щось розбирати
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12.01.2023 13:09 Ответить
Бульдозер заказували?
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12.01.2023 13:13 Ответить
Всі без винятку кацапські каплички мають бути знесені. Для цього потрібно лише один чіткий і однозначний закон про заборону діяльності феесбешної секти в Україні і депортацію служителів культу ***** і гундяєва на *********. Прокацаплених попів категорично не можна приймати в українську церкву - вони її будуть отруювати зсередини.
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12.01.2023 13:14 Ответить
Но прописать это нужно ТАК, что бы если ладе они переименуются - все равно были автоматом под запретом !
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12.01.2023 15:06 Ответить
Уявляєте скільки воні буде від кацапських попів коли почнусть зносити будівлю...
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12.01.2023 13:15 Ответить
чи не пох? Ще краще опрацювати воючих дубіналом. Бо то дуже Б-гокорисне діло - страждати за віру. І мєнтам практика і віруючим плюсікі в карму.
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12.01.2023 13:41 Ответить
і скільки? більше ніж вже було?
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12.01.2023 13:48 Ответить
Більше ніж було
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12.01.2023 13:55 Ответить
і шо? війну почнуть чи шо? танками на Київ попруть? Маріуполь зрівняють з землею? Херсон захоплять?
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12.01.2023 14:58 Ответить
Ти не пойняв. Воняти дуже буде
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12.01.2023 15:23 Ответить
Хмм. Передати ПЦУ нехай вони на ній заробляють.
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12.01.2023 13:18 Ответить
Зачем им этот сарай?
Там рядом нормальный храм ПЦУ

Десятинная Церковь
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12.01.2023 13:26 Ответить
Андріївська, не Десятинна, Десятинну совки взірвали...
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12.01.2023 13:38 Ответить
Там. Не можна. Нічого. Будувати.
Нікому.
Той сраний МАФ стоїть на землі, освяченій кров'ю загиблих від рук монголо-татар, киян. Там не місце самосвятцям, що пропагують знищення українців, як нації.
Як малосподіваний приклад, хочу спитати побутову річ - а куди ті попи-мо.с.калі ходять до вбиральні?..
Отож-бо.
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12.01.2023 13:44 Ответить
ніт
Прийшовши до храму, Ісус побачив там людей, що продавали худобу, овець та голубів. Він також побачив мінял, що сиділи за столами. Тоді, сплівши з мотузки батога, Він повиганяв усіх із храму геть, разом з вівцями та худобою. Поперевертавши столи мінял, Він порозкидав їхні гроші. До тих, що продавали голубів, Він мовив: «Заберіть усе це звідси й не перетворюйте дім Отця Мого на базар!»
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12.01.2023 13:44 Ответить
Я це знаю.

Тим не менш ******* церква надзвичайно відрізняється від того що вчив Ісус та його учні. Саме суспільство змінилось. Без торгівлі іконками, золотом і іншим не вдасться сформувати комуну та мати своїх зомбі, без мощів і іншого шаманізму, без політеїзму із святими на кожен випадок люди будуть шукати все це на стороні, бо реальність не терпить пустоту, отже її місце займе ворожа до нас раша секта чи якась інша.
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12.01.2023 15:48 Ответить
їх справа, але мухи окремо, котлети окремо, який МАФ у храмі? храм сятої торгівлі чи як?)
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12.01.2023 20:56 Ответить
О це була б ідеально ефективна віра. Правда завжди можна знайти якогось святого покровителя що при житті був торговцем щоб не засновувати нову віру. 😉

А як вона б легко вписалась в нашу історію - всі ті чумаки, козаки, валки, найманці-варяги які виникли з їх вартових, Scyths які першими проклали торгові маршрути. 🤩

І торгівля 🤔 це справді благо так як на ній базується цивілізація тому що це правильний спосіб обміну ресурсами та товарами інакше за них прийдеться воювати та вбивати.
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12.01.2023 21:55 Ответить
так в чому справа - Гермес (Меркурій), бог багато чого а також злодіїв та торгівців
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12.01.2023 22:04 Ответить
Ну так то воно так. Але заставити вірити ******** людей в грецьких богів це занадто затратне та складне завдання.

Простіше придумати якогось святого торгівця та типу віднайти його мощі. Зробити пару шоу з ними і його благодаттю (щось на подобі шоу як роблять рпцешнки із вогнем) наприклад що ці мощі приносять заможність тим хто винагороджує інших за їх працю (тобто тим хто торгує з іншими) і ось майже все готово.

РПЦ таким методом створення субкультів часто користується саме тому вони наплодили так багато мощів різних святих на різну тему прям як язичницьких богів...
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12.01.2023 22:17 Ответить
думаю, що такі покровителі є
а враховуючи досвід, з пів року пропоганди, і будуть сорочки на пупку рвати, про свої еліньскі корні плакати, прадавню віру предків і скрепні Афіни згадувати
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12.01.2023 22:35 Ответить
нарешті це одоробало заберуть. Якась хатка сміттяра посеред історичного музею
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12.01.2023 13:30 Ответить
Не знаю деталей позову, але обов'язково треба вказати "матеріальну та моральну шкоду" й вимагати відшкодування на декілька десятків мільйонів гривень: чим більше, тим краще - хай москалі та новинський платять.
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12.01.2023 13:30 Ответить
моспархатський маф-каплиця-сарай-свинарник - короста на фундаментах Десятинної церкви.
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12.01.2023 13:32 Ответить
І будь ласочка, демонтуйте так, як ви демонтували мафи українців.
Тобто, посеред ночі, в крису, бульдозерами розхерачить маф, передавить і покрасти то, що там зберігалося.
Бо справедливість має бути.
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12.01.2023 13:32 Ответить
Не українців, а бариг! Бо чомусь у демонтованих мафах одні й ті ж продукти були на 20-30% дорожчі, ніж в АТБ/Сільпо/Ашані/Форі...

Порівняйте вартість пляшки пива чи водички або снікерса у супермаркеті і в кіоску...
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12.01.2023 13:40 Ответить
Це - плата за можливість зекономити найцінніший ресурс людини - ЧАС.
Бо, йдучи з роботи, у вас є два варіанта - або годинами стояти по чергах ашана, або швиденько скупитися в малих магазинах. Спасибі велике, більше варіантів немає. Безальтернативно стоїш в величезних чергах. Звісно, це дуже вигідно герегоподібним олігархам, власникам торгових центрів і супермаркетів. А от чи це вигідно людям? Мені, наприклад, ні.
Не кажучи вже про то, шо це були робочі місця. З цього жили люди. А влада просто викинула їх нахер, заради того, щоб гереги жерли чорну ікру в три горла.
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12.01.2023 13:44 Ответить
Війна, люди бідують, зараз зекономити гроші важливіше, ніж час... І так, у нас купа супермаркетів натикана - різні атб з форами на кожному кроці, черги там невеликі.
А баригам нічого наживатися на інших! Ви вірите, що у Києві малий бізнес у ларьках торгує? Ніфіга - бариги мають по 10-20-30 МАФів і відкрию секрет - зазвичай це ментовські чи прокурорські!
По селам чи райцентрам - так, це малий бізнес...
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12.01.2023 13:50 Ответить
Тут чиста економіка. Скільки вам коштує один батончик у виробника? Скажімо, умовно, 10 грн. А виробнику треба порозпродувати свій товар якнайшвидше, бо - виробничі лінії простоюють, якщо буде затоварення його складів. До того ж після виробництва батончика починає цокати годинник його придатності, і він починає потроху дешевшати.
Тому хитрий виробник пропонує вам купити у нього зараз партію у 100 штук, за ціною 5 грн кожний. Вартість виробництва батончика складає 3 грн, таким чином виробник відшкодовує собі вартість виробництва + невеликий дохід, щоб інвестувати у виробництво, припустімо, карамельок і перекладає зниження вартості батончика через термін придатності, на вас, "баригу".
А що робити вам,, "баризі"? Треба ж дітей годувати, за місце платити, та лишити грошей на майбутні закупи. Та й подружжю з дітьми треба на Миколая подарунків придбати, та ще - податки...
Зрозумійте, якщо ви - держслужбовець, у вас - один спосіб життя, який відповідає вашому доходу. Але якщо ви - підприємець, ви можете стати боржником і потрапити під суд, чи щось гірше...
Прийміть ту невелику різницю в ціні, між "баригою" та виробником, як сплату за зручність купівлі - не треба їхати на завод Оболонь", або фабрику "Моршинської" чи Марс, Інк., у США,
А супермаркети закуповують ті батончики не сотнями штук, а сотнями тисяч... Тому в них і дешевше штука.
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12.01.2023 14:07 Ответить
Знаєте, я пригадую цікавий випадок - у атб була дуже гарна акція на пиво чернігівське. Так от, переді мною на касі стояв чувак з багатьма ящиками пива і прямо казав продавщиці, що бере тут дешево, щоб у себе під Києвом в кіоску продавати з наваром. Що це, як не натуральне барижество?
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12.01.2023 14:27 Ответить
Це - принцип комерційного підприємництва. І воно нікому не заборонено - ані законами, ані мораллю - так робили завжди, і іншого способу ще не придумали. Людина вам з Києва (чи де там це сталося) привезла пиво. Тобто - приїхала до міста, купила кілька ящиків пива з благою метою покращити постачання у вашому населеному пункті, привезла, завантажила-вивантажила до холодильника на платній електриці, та поставила приємну жіночку за прилавок, щоб вам люб'язно посміхатися...
Якщо можете, придумайте інший спосіб ведення бізнесу - вам Нобелівську премію з економіки дадуть. Я - серйозно.
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12.01.2023 14:39 Ответить
Ну в селі ок, а в Києві такої монополії нема - те пиво на кожному кроці продають... Супермаркети навіть змагаються, скидки вводять, щоб заманити покупця. А в ларьках колись бачили скидки? Я - ні!
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12.01.2023 14:45 Ответить
МАФи в селі - норм, а у Києві - це виглядає паршиво... Чомусь у центрі Львова ж додумалися заборонити кіоски і тепер там всі магазинчики переїхали на перші поверхи будинків. І виглядає краще, і місто від оренди гроші отримує, і антисанітарії нема, бо в будинках підведена вода і каналізація. І не захаращено прохід по вулицям.
Я б у Києві теж так хотів...
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12.01.2023 14:53 Ответить
Причому, той чувак - лох, бо треба закуповуватися на базах, або напряму у виробника. За тією ж ціною, що він продавав у селі, він би отримав більший дохід за рахунок дисконту виробника.
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12.01.2023 14:42 Ответить
Іноді і супермаркети продають нижче собівартості - якщо срок придатності виходить...
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12.01.2023 14:44 Ответить
І, до речі, така ситуація в основному лише з харчовими продуктами, бо будматеріали я в маленьких магазинчиках беру дешевше, ніж у епіцентрі... Особливо дрібне щось типу цвяхів/саморізів/дюбелів. Парадокс!
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12.01.2023 14:29 Ответить
Не вкради.
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12.01.2023 13:46 Ответить
всіх хто туди ходив треба заарештувати теж

це свідомі вороги
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12.01.2023 13:34 Ответить
Посмотрим, сколько еще лет безстыая украинская Фемида будет выносить решения; и сколько понадобится времени продажной украинской власти демонтировать это.
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12.01.2023 13:40 Ответить
Мавзолейный концлагерный ГУЛАГ много чего уничтожил после 26 октября 1917года...храмы монастыри и прочие древние строения падали на землю что краснопузые армейцы от белогвардейцев...типа классовая борьба Мирового пролетайрята... как говорил чЛенин..мы Атеисты слуги Антихриста...а даже Маркс и Энгельс нам помогают,и все немецкие товарищи...Роза Люксембург Клара Цеткин Эрнст Тельман и даже Гитлер
Без немецкого пролетариата Мировая революция невозможна...
Том.27.полн.собр.сочинений..мудака всех времён и народов..
🤣🤣
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12.01.2023 14:11 Ответить
Дожилися, ще у кацапів питати зносити їх сараї в Київі чи не зносити ....
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12.01.2023 14:14 Ответить
Я родился в Хмельницкой области.. мама с отцом проживали тогда по улице Тельмана..Когда переехали в Харьковскую область..то жили по улице Розы Люксембург...
Ржач 🤣🤣
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12.01.2023 14:24 Ответить
А в Одесі проживаєте не на вулиці карла лікхнебта чи клари цеткін ?
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12.01.2023 16:21 Ответить
Там и правда в реале была великолепная одесская мулька! Пивнуха по народному называлась ,,два карла,, была на углу двух улиц Карла Маркса и Карла Либкнехта!
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12.01.2023 19:28 Ответить
Ой, шо ви говорітє? А ви нє знаєтє кто оні билі по проісхождению?
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12.01.2023 19:33 Ответить
Что ещё мне крепко понравилось, когда приехал учится в Одессу, так шутка ,Клара Целкин!. На те годы смело и смешно.
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12.01.2023 19:38 Ответить
Які чемні кияни, ще по цеглинам не рознесли кубло?

А це дуже дивно.
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12.01.2023 15:56 Ответить
Такими отрыжками РПЦ Кремль метит свою територию так же как с памятниками Пушкину и "русскими школами". Сносите.
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12.01.2023 16:42 Ответить
 
 