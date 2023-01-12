"Храм-МАФ возле Десятинной церкви должен быть демонтирован", - Ткаченко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Часовня УПЦ МП возле Десятинной церкви в Киеве должна быть демонтирована.
Об этом в Facebook сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"Храм-МАФ возле Десятинной церкви должен быть демонтирован - это наша однозначная позиция. Здание часовни, так называемая церковь Десятинного Храма Пресвятой Богородицы, незаконно расположенной на территории Национального музея истории Украины, является самовольным строительством и возведено Религиозной общиной Украинской Православной Церкви московского патриарха.
Самовольный захват участка начался в 2008 году. Сначала сооружение имело вид трех блочных киосков. В 2012 году при Януковиче началось "узаконение" незаконного строительства. Никаких разрешений на строительство, как и на использование земельного участка, указанная религиозная организация никогда не получала. Само здание сооружено без утвержденного проекта, без получения разрешений на строительство. В эксплуатацию здание в установленном порядке не введено", - говорится в сообщении.
По словам Ткаченко, с 2020 года продолжается суд по иску от Национального музея истории Украины об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем снесения незаконного объекта.
"Министерство культуры и информационной политики Украины привлечено к делу как третья сторона и способствует этому процессу. В настоящее время экспертиза уже завершена, а следующее судебное заседание назначено уже на 18 января 2023 года, следовательно есть обоснованная надежда, что вскоре спор будет решен законным образом" , – подытожил министр.
Пожалуйста, подождите...
Там рядом нормальный храм ПЦУ
Десятинная Церковь
Нікому.
Той сраний МАФ стоїть на землі, освяченій кров'ю загиблих від рук монголо-татар, киян. Там не місце самосвятцям, що пропагують знищення українців, як нації.
Як малосподіваний приклад, хочу спитати побутову річ - а куди ті попи-мо.с.калі ходять до вбиральні?..
Отож-бо.
Прийшовши до храму, Ісус побачив там людей, що продавали худобу, овець та голубів. Він також побачив мінял, що сиділи за столами. Тоді, сплівши з мотузки батога, Він повиганяв усіх із храму геть, разом з вівцями та худобою. Поперевертавши столи мінял, Він порозкидав їхні гроші. До тих, що продавали голубів, Він мовив: «Заберіть усе це звідси й не перетворюйте дім Отця Мого на базар!»
Тим не менш ******* церква надзвичайно відрізняється від того що вчив Ісус та його учні. Саме суспільство змінилось. Без торгівлі іконками, золотом і іншим не вдасться сформувати комуну та мати своїх зомбі, без мощів і іншого шаманізму, без політеїзму із святими на кожен випадок люди будуть шукати все це на стороні, бо реальність не терпить пустоту, отже її місце займе ворожа до нас раша секта чи якась інша.
А як вона б легко вписалась в нашу історію - всі ті чумаки, козаки, валки, найманці-варяги які виникли з їх вартових, Scyths які першими проклали торгові маршрути. 🤩
І торгівля 🤔 це справді благо так як на ній базується цивілізація тому що це правильний спосіб обміну ресурсами та товарами інакше за них прийдеться воювати та вбивати.
Простіше придумати якогось святого торгівця та типу віднайти його мощі. Зробити пару шоу з ними і його благодаттю (щось на подобі шоу як роблять рпцешнки із вогнем) наприклад що ці мощі приносять заможність тим хто винагороджує інших за їх працю (тобто тим хто торгує з іншими) і ось майже все готово.
РПЦ таким методом створення субкультів часто користується саме тому вони наплодили так багато мощів різних святих на різну тему прям як язичницьких богів...
а враховуючи досвід, з пів року пропоганди, і будуть сорочки на пупку рвати, про свої еліньскі корні плакати, прадавню віру предків і скрепні Афіни згадувати
Тобто, посеред ночі, в крису, бульдозерами розхерачить маф, передавить і покрасти то, що там зберігалося.
Бо справедливість має бути.
Порівняйте вартість пляшки пива чи водички або снікерса у супермаркеті і в кіоску...
Бо, йдучи з роботи, у вас є два варіанта - або годинами стояти по чергах ашана, або швиденько скупитися в малих магазинах. Спасибі велике, більше варіантів немає. Безальтернативно стоїш в величезних чергах. Звісно, це дуже вигідно герегоподібним олігархам, власникам торгових центрів і супермаркетів. А от чи це вигідно людям? Мені, наприклад, ні.
Не кажучи вже про то, шо це були робочі місця. З цього жили люди. А влада просто викинула їх нахер, заради того, щоб гереги жерли чорну ікру в три горла.
А баригам нічого наживатися на інших! Ви вірите, що у Києві малий бізнес у ларьках торгує? Ніфіга - бариги мають по 10-20-30 МАФів і відкрию секрет - зазвичай це ментовські чи прокурорські!
По селам чи райцентрам - так, це малий бізнес...
Тому хитрий виробник пропонує вам купити у нього зараз партію у 100 штук, за ціною 5 грн кожний. Вартість виробництва батончика складає 3 грн, таким чином виробник відшкодовує собі вартість виробництва + невеликий дохід, щоб інвестувати у виробництво, припустімо, карамельок і перекладає зниження вартості батончика через термін придатності, на вас, "баригу".
А що робити вам,, "баризі"? Треба ж дітей годувати, за місце платити, та лишити грошей на майбутні закупи. Та й подружжю з дітьми треба на Миколая подарунків придбати, та ще - податки...
Зрозумійте, якщо ви - держслужбовець, у вас - один спосіб життя, який відповідає вашому доходу. Але якщо ви - підприємець, ви можете стати боржником і потрапити під суд, чи щось гірше...
Прийміть ту невелику різницю в ціні, між "баригою" та виробником, як сплату за зручність купівлі - не треба їхати на завод Оболонь", або фабрику "Моршинської" чи Марс, Інк., у США,
А супермаркети закуповують ті батончики не сотнями штук, а сотнями тисяч... Тому в них і дешевше штука.
Якщо можете, придумайте інший спосіб ведення бізнесу - вам Нобелівську премію з економіки дадуть. Я - серйозно.
Я б у Києві теж так хотів...
це свідомі вороги
Без немецкого пролетариата Мировая революция невозможна...
Том.27.полн.собр.сочинений..мудака всех времён и народов..
🤣🤣
Ржач 🤣🤣
А це дуже дивно.