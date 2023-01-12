"Храм-МАФ возле Десятинной церкви должен быть демонтирован", - Ткаченко

Часовня УПЦ МП возле Десятинной церкви в Киеве должна быть демонтирована.

Об этом в Facebook сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Храм-МАФ возле Десятинной церкви должен быть демонтирован - это наша однозначная позиция. Здание часовни, так называемая церковь Десятинного Храма Пресвятой Богородицы, незаконно расположенной на территории Национального музея истории Украины, является самовольным строительством и возведено Религиозной общиной Украинской Православной Церкви московского патриарха.

Самовольный захват участка начался в 2008 году. Сначала сооружение имело вид трех блочных киосков. В 2012 году при Януковиче началось "узаконение" незаконного строительства. Никаких разрешений на строительство, как и на использование земельного участка, указанная религиозная организация никогда не получала. Само здание сооружено без утвержденного проекта, без получения разрешений на строительство. В эксплуатацию здание в установленном порядке не введено", - говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, с 2020 года продолжается суд по иску от Национального музея истории Украины об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем снесения незаконного объекта.

"Министерство культуры и информационной политики Украины привлечено к делу как третья сторона и способствует этому процессу. В настоящее время экспертиза уже завершена, а следующее судебное заседание назначено уже на 18 января 2023 года, следовательно есть обоснованная надежда, что вскоре спор будет решен законным образом" , – подытожил министр.

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