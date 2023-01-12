Пограничники накрыли минометным огнем группу вагнеровцев в Соледаре, - ГПСУ

В Соледаре Донецкой области пограничники "разобрались" с вагнеровцами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Наемники российского ЧВК малыми группами продвигались к городской застройке. По накопившейся на одном из дворов вражеской пехоте пограничники открыли огонь из минометов калибра 82-мм. В результате наши защитники "минуснули" группу захватчиков и заставили противника отступить", - говорится в сообщении.

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