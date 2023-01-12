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Пограничники накрыли минометным огнем группу вагнеровцев в Соледаре, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прикордонники

В Соледаре Донецкой области пограничники "разобрались" с вагнеровцами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Наемники российского ЧВК малыми группами продвигались к городской застройке. По накопившейся на одном из дворов вражеской пехоте пограничники открыли огонь из минометов калибра 82-мм. В результате наши защитники "минуснули" группу захватчиков и заставили противника отступить", - говорится в сообщении. 

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На кацапії дифіцит солі?
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12.01.2023 13:27 Ответить
Мозгов…
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12.01.2023 14:02 Ответить
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12.01.2023 13:33 Ответить
Вот что значит руzкая смекалка.
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12.01.2023 13:51 Ответить
Обіссався щоб розморозитися та обісрався щоб тікати легше було
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12.01.2023 14:07 Ответить
"Белгород бомбят": дрон оккупантов со взрывчаткой упал на ЛЭП на территории рф (фото)
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12.01.2023 14:04 Ответить
Форпост
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12.01.2023 14:08 Ответить
 
 