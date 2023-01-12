Подавляющее большинство экипировки российских военнослужащих являются копией западных образцов и имеют иностранные комплектующие

Новых высокотехнологичных образцов вооружения, оснащения и оборудования бойца и пехотинца в РФ ничтожно мало. Подавляющее большинство экипировки русских военнослужащих являются копией западных образцов.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил представитель центра трофейного и перспективного вооружения и техники полковник Александр Заруба, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, комплекс разведки управления и связи "стрелок" входит в комплекс боевой экипировки "советник" российского военнослужащего, имеет в своем составе комплектующие иностранных компаний.

"Переносной компьютер командира военной разведки из этого комплекса – это обычный промышленный планшет производства компании "лейка". Такие планшеты используются на строительстве, геологической разведке и других отраслях хозяйства", — отметил Заруба.

Он добавил, что кабельная продукция, используемая при производстве этого же комплекса компании ficsher connectors, под лицензией выпускается на заводе российского акционерного общества "Интерсафт" в Санкт-Петербурге.

По его словам, радиостанция "Азарт" из российского имеет наружную панель, в общей сложности в ее составе более 90% иностранных комплектующих.

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