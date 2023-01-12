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Подавляющее большинство экипировки российских военнослужащих являются копией западных образцов и имеют иностранные комплектующие

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заруба

Новых высокотехнологичных образцов вооружения, оснащения и оборудования бойца и пехотинца в РФ ничтожно мало. Подавляющее большинство экипировки русских военнослужащих являются копией западных образцов.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил представитель центра трофейного и перспективного вооружения и техники полковник Александр Заруба, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, комплекс разведки управления и связи "стрелок" входит в комплекс боевой экипировки "советник" российского военнослужащего, имеет в своем составе комплектующие иностранных компаний.

"Переносной компьютер командира военной разведки из этого комплекса – это обычный промышленный планшет производства компании "лейка". Такие планшеты используются на строительстве, геологической разведке и других отраслях хозяйства", — отметил Заруба.

Он добавил, что кабельная продукция, используемая при производстве этого же комплекса компании ficsher connectors, под лицензией выпускается на заводе российского акционерного общества "Интерсафт" в Санкт-Петербурге.

По его словам, радиостанция "Азарт" из российского имеет наружную панель, в общей сложности в ее составе более 90% иностранных комплектующих.

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Топ комментарии
+11
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12.01.2023 14:17
+8
У них все крадене та скопійоване від назви іпрапора, до історії. Вони самі підробки людей. Людиноподібні.
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12.01.2023 14:03
+7
помню гордились там на параше своей экипировкой "сратник". мабуть в штанях було доповнено прорішкою, на случай внєзапной перегруппіровки ))
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12.01.2023 13:58
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помню гордились там на параше своей экипировкой "сратник". мабуть в штанях було доповнено прорішкою, на случай внєзапной перегруппіровки ))
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12.01.2023 13:58 Ответить
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12.01.2023 14:17 Ответить
І тут вкрали. Плем"я крадунів.
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12.01.2023 14:01 Ответить
Там і чорний поліетиленовий мішок китайського виробництва. Свого у кацапа немає нічого, навіть убоге життя належить сцарю
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12.01.2023 14:01 Ответить
Нічого дивного. "Цап-царапленд".
Крадіжки на різних рівнях, як державна політика, від розвідслужб до звичайної уголовкі.
У збитих російських БПЛА знайшли деталі із викрадених у Швеції камер дорожнього спостереження
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12.01.2023 14:02 Ответить
У них все крадене та скопійоване від назви іпрапора, до історії. Вони самі підробки людей. Людиноподібні.
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12.01.2023 14:03 Ответить
У кацапів не армія,а сміття. До речі їхній вбогий костюм називається не "радник" а "ратнік".
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12.01.2023 14:09 Ответить
"ватнік"
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12.01.2023 14:17 Ответить
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12.01.2023 14:34 Ответить
И тот скомуниздили с Китая.
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12.01.2023 16:46 Ответить
Новость супер! Не зря едят хлеб.
Только кто этого не знал?
Не знал на планете Земля?
Не знал вчера, год назад, десять лет назад, пятьдесят лет назад?
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12.01.2023 14:13 Ответить
Вони вкрали навіть назви місяців року в європи, відмовившись від старослов'янских, які використвуваються в українській мові.
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12.01.2023 14:14 Ответить
 
 